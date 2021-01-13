В Харькове на время снегопада запрещено движение фур, - горсовет

В Харькове из-за снегопада запрещено движение грузовиков до 11:00 завтрашнего дня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского горсовета.

"Транзитное движение и движение грузовых автомобилей, масса которых превышает 8 тонн, через территорию города Харькова запрещено до 11:00 14 января", - говорится в сообщении.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ухудшением погодных условий в городе и необходимостью немедленной организации проведения работ по уборке снега на улично-дорожной сети с привлечением техники большой механизации.

