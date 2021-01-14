РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9129 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 439 6

Одесский припортовый завод начал отгрузку медицинского кислорода для больниц

Одесский припортовый завод начал отгрузку медицинского кислорода для больниц

Второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине Одесский припортовый завод начал отгрузку медицинского кислорода собственного производства.

Об этом сообщается на сайте предприятия, передает Цензор.НЕТ.

"11-12 января в АО "ОПЗ" состоялась отгрузка первых 9-ти тонн кислорода медицинского жидкого. Продукт производства завода поступил по медицинскому назначению", - заявили на предприятии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Муж Ольги Грабар, которая умерла в житомирской горбольнице: "Кислород привезли, но были технические проблемы из-за перемерзания магистралей"

Автор: 

карантин (16729) ОПЗ (259) COVID-19 (18611) коронавирус (17042) кислород (70)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
сподівають, що технологи там працюють не делітанти, як зелене лайно, що корчить з себе президента....
показать весь комментарий
14.01.2021 10:22 Ответить
Давайте его продадим.
показать весь комментарий
14.01.2021 10:53 Ответить
вже ... повернуть через "дюсельдорфський" ХАП за справедливою ціною ... помноживши втричі ... а може й у шестеро ... життя ж дорого коштує ...невже у Одесі поставили установку по доочистці кисню чи гонять технічний , казлам зійде як і китайське дерьмо під виглядом вакцини
показать весь комментарий
14.01.2021 10:57 Ответить
Нам нужен тамифлю !
показать весь комментарий
14.01.2021 11:15 Ответить
що , навіть у аптеку не випускають ?
показать весь комментарий
14.01.2021 11:48 Ответить
Я про прошлые приколы.Свинский(sic) грипп, неведомая-гусиная-)(уйня и прочие неудавшиеся проекты фармацевтов/убийцвбелыхалатах/людейизтелевизоров. Все хотят есть. И, касательно тамифлю. Тимошенко, ака Ю, прыгала с барабаном -Нас спасёт Тамифлю, его нужно закупить за счёт бюджета. Только закупка состоялась, именно деньги ушли, а препарат ещё не отгружен, свершилось чудо.
показать весь комментарий
14.01.2021 12:08 Ответить
 
 