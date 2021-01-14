Одесский припортовый завод начал отгрузку медицинского кислорода для больниц

Второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине Одесский припортовый завод начал отгрузку медицинского кислорода собственного производства.

Об этом сообщается на сайте предприятия, передает Цензор.НЕТ.

"11-12 января в АО "ОПЗ" состоялась отгрузка первых 9-ти тонн кислорода медицинского жидкого. Продукт производства завода поступил по медицинскому назначению", - заявили на предприятии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Муж Ольги Грабар, которая умерла в житомирской горбольнице: "Кислород привезли, но были технические проблемы из-за перемерзания магистралей"