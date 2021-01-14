1 439 6
Одесский припортовый завод начал отгрузку медицинского кислорода для больниц
Второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине Одесский припортовый завод начал отгрузку медицинского кислорода собственного производства.
Об этом сообщается на сайте предприятия, передает Цензор.НЕТ.
"11-12 января в АО "ОПЗ" состоялась отгрузка первых 9-ти тонн кислорода медицинского жидкого. Продукт производства завода поступил по медицинскому назначению", - заявили на предприятии.
