Одеський припортовий завод почав відвантаження медичного кисню для лікарень
Другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій - з випуску азотних добрив в Україні Одеський припортовий завод почав відвантаження медичного кисню власного виробництва.
Про це повідомляється на сайті підприємства, передає Цензор.НЕТ.
"11-12 січня в АТ "ОПЗ" відбулося відвантаження перших 9-ти тонн кисню медичного рідкого. Продукт виробництва заводу надійшов за медичним призначенням", - заявили на підприємстві.
Vyacheslav Nesterov
14.01.2021 10:22
Гена Сенкевич
14.01.2021 10:53
Yurii Sliusarchuk
14.01.2021 10:57
Гена Сенкевич
14.01.2021 11:15
Yurii Sliusarchuk
14.01.2021 11:48
Гена Сенкевич
14.01.2021 12:08
