Одеський припортовий завод почав відвантаження медичного кисню для лікарень

Другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій - з випуску азотних добрив в Україні Одеський припортовий завод почав відвантаження медичного кисню власного виробництва.

Про це повідомляється на сайті підприємства, передає Цензор.НЕТ.

"11-12 січня в АТ "ОПЗ" відбулося відвантаження перших 9-ти тонн кисню медичного рідкого. Продукт виробництва заводу надійшов за медичним призначенням", - заявили на підприємстві.

