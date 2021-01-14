УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9791 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 439 6

Одеський припортовий завод почав відвантаження медичного кисню для лікарень

Одеський припортовий завод почав відвантаження медичного кисню для лікарень

Другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій - з випуску азотних добрив в Україні Одеський припортовий завод почав відвантаження медичного кисню власного виробництва.

Про це повідомляється на сайті підприємства, передає Цензор.НЕТ.

"11-12 січня в АТ "ОПЗ" відбулося відвантаження перших 9-ти тонн кисню медичного рідкого. Продукт виробництва заводу надійшов за медичним призначенням", - заявили на підприємстві.

Читайте також: Чоловік Ольги Грабар, яка померла в житомирській міській лікарні: "Кисень привезли, але були технічні проблеми через перемерзання магістралей"

Автор: 

карантин (18172) ОПЗ (479) COVID-19 (19768) коронавірус (19923) кисень (71)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
сподівають, що технологи там працюють не делітанти, як зелене лайно, що корчить з себе президента....
показати весь коментар
14.01.2021 10:22 Відповісти
Давайте его продадим.
показати весь коментар
14.01.2021 10:53 Відповісти
вже ... повернуть через "дюсельдорфський" ХАП за справедливою ціною ... помноживши втричі ... а може й у шестеро ... життя ж дорого коштує ...невже у Одесі поставили установку по доочистці кисню чи гонять технічний , казлам зійде як і китайське дерьмо під виглядом вакцини
показати весь коментар
14.01.2021 10:57 Відповісти
Нам нужен тамифлю !
показати весь коментар
14.01.2021 11:15 Відповісти
що , навіть у аптеку не випускають ?
показати весь коментар
14.01.2021 11:48 Відповісти
Я про прошлые приколы.Свинский(sic) грипп, неведомая-гусиная-)(уйня и прочие неудавшиеся проекты фармацевтов/убийцвбелыхалатах/людейизтелевизоров. Все хотят есть. И, касательно тамифлю. Тимошенко, ака Ю, прыгала с барабаном -Нас спасёт Тамифлю, его нужно закупить за счёт бюджета. Только закупка состоялась, именно деньги ушли, а препарат ещё не отгружен, свершилось чудо.
показати весь коментар
14.01.2021 12:08 Відповісти
 
 