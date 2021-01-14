Проезд по всем дорогам государственного значения обеспечен, - "Укравтодор"
Сегодня, 14 января в десяти областях все еще снежит, с последствиями непогоды борются 1853 спецмашины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Украины "Укравтодор".
Так, по данным агентства, по состоянию на 6 утра небольшой снег - в Житомирской, Киевской, Ривненской, Волынской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черкасской областях. Там выпало до 5 см снега.
"Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое, где в течение последних суток наблюдались осадки покрытие местами заснеженное (Волынская, Днепропетровская, Закарпатская, Сумская, Николаевская области), местами гололедица в Одесской и Ривненской областях", - подчеркивается в сообщении.
Кроме этого отмечается, что на перевальных участках уже почти сутки идет снег, выпало 15-20 см.
"Для очистки и посыпки дорог привлечено 1853 единицы снегоуборочной техники и свыше 2 тысяч сотрудников "Укравтодора". Проезд по всем участкам дорог государственного значения обеспечен", - добавили в госагентстве автомобильных дорог.
Может лет через 100 будет, как в Албании.
Коронаврус или фейсбук?
Прогульщики!
Ошибку признаю.
Прошу прощения.