Проезд по всем дорогам государственного значения обеспечен, - "Укравтодор"

Сегодня, 14 января в десяти областях все еще снежит, с последствиями непогоды борются 1853 спецмашины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Украины "Укравтодор".

Так, по данным агентства, по состоянию на 6 утра небольшой снег - в Житомирской, Киевской, Ривненской, Волынской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черкасской областях. Там выпало до 5 см снега.

"Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое, где в течение последних суток наблюдались осадки покрытие местами заснеженное (Волынская, Днепропетровская, Закарпатская, Сумская, Николаевская области), местами гололедица в Одесской и Ривненской областях", - подчеркивается в сообщении.

Кроме этого отмечается, что на перевальных участках уже почти сутки идет снег, выпало 15-20 см.

"Для очистки и посыпки дорог привлечено 1853 единицы снегоуборочной техники и свыше 2 тысяч сотрудников "Укравтодора". Проезд по всем участкам дорог государственного значения обеспечен", - добавили в госагентстве автомобильных дорог.

