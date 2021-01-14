РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9385 посетителей онлайн
Новости
824 9

Проезд по всем дорогам государственного значения обеспечен, - "Укравтодор"

Проезд по всем дорогам государственного значения обеспечен, - "Укравтодор"

Сегодня, 14 января в десяти областях все еще снежит, с последствиями непогоды борются 1853 спецмашины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Украины "Укравтодор".

Так, по данным агентства, по состоянию на 6 утра небольшой снег - в Житомирской, Киевской, Ривненской, Волынской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черкасской областях. Там выпало до 5 см снега. 

"Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое, где в течение последних суток наблюдались осадки покрытие местами заснеженное (Волынская, Днепропетровская, Закарпатская, Сумская, Николаевская области), местами гололедица в Одесской и Ривненской областях", - подчеркивается в сообщении. 

Кроме этого отмечается, что на перевальных участках уже почти сутки идет снег, выпало 15-20 см. 

"Для очистки и посыпки дорог привлечено 1853 единицы снегоуборочной техники и свыше 2 тысяч сотрудников "Укравтодора". Проезд по всем участкам дорог государственного значения обеспечен", - добавили в госагентстве автомобильных дорог.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГСЧС предупреждает о значительной снеголавинной опасности на Закарпатье. Туристам рекомендовано воздержаться от выхода в высокогорье

Автор: 

дороги (2514) Укравтодор (663) снегопад (787)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тобто як в Іспанії не буде.
показать весь комментарий
14.01.2021 10:41 Ответить
Как в Испании у нас никогда не будет.

Может лет через 100 будет, как в Албании.
показать весь комментарий
14.01.2021 10:42 Ответить
Аномальные снегопады: в Испании растет число жертв | Украинская правда
"снегопад в испании", источник: www.pravda.com.ua
4 дня назад - В Испании уже четыре человека стали жертвами сильных снегопадов. В стране заблокированы 400 магистральных трасс и дорог, в 50 регионах страны власти объявили высшую ...
показать весь комментарий
14.01.2021 10:50 Ответить
Как-то поубавилось народа на форуме ...
Коронаврус или фейсбук?
показать весь комментарий
14.01.2021 10:46 Ответить
Робочий день.
показать весь комментарий
14.01.2021 10:50 Ответить
Так, а я о чём?
Прогульщики!
показать весь комментарий
14.01.2021 10:52 Ответить
)))
показать весь комментарий
14.01.2021 11:00 Ответить
Может, они на совещании по текущим вопросам , что вы сразу их алкоголики записали, то есть в прогульщики
показать весь комментарий
14.01.2021 12:11 Ответить
Понял.
Ошибку признаю.
Прошу прощения.
показать весь комментарий
14.01.2021 12:31 Ответить
 
 