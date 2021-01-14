Проїзд усіма дорогами державного значення забезпечено, - "Укравтодор"
Сьогодні, 14 січня, в десяти областях ще сніжить, з наслідками негоди борються 1853 спецмашини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державне агентство автомобільних доріг України "Укравтодор".
Так, за даними агентства, станом на 6 ранку невеликий сніг – у Житомирській, Київській, Рівненській, Волинській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Черкаській областях. Там випало до 5 см снігу.
"Покриття на дорогах державного значення в більшості областях мокре, де останню добу випадали або йдуть опади покриття місцями засніжене (Волинська, Дніпропетровська, Закарпатська, Сумська, Миколаївська області), місцями ожеледиця у Одеській та Рівненській областях", - наголошується в повідомленні.
Крім цього наголошується, що на перевальних ділянках вже майже добу йде сніг, випало 15-20 см.
"Для очищення і посипання автошляхів залучено 1853 одиниці снігоприбиральної техніки та понад 2 тисячі співробітників "Укравтодору". Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено", - додали в держагентстві автомобільних доріг.
