Проїзд усіма дорогами державного значення забезпечено, - "Укравтодор"

Проїзд усіма дорогами державного значення забезпечено, - "Укравтодор"

Сьогодні, 14 січня, в десяти областях ще сніжить, з наслідками негоди борються 1853 спецмашини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державне агентство автомобільних доріг України "Укравтодор".

Так, за даними агентства, станом на 6 ранку невеликий сніг – у Житомирській, Київській, Рівненській, Волинській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Черкаській областях. Там випало до 5 см снігу.

"Покриття на дорогах державного значення в більшості областях мокре, де останню добу випадали або йдуть опади покриття місцями засніжене (Волинська, Дніпропетровська, Закарпатська, Сумська, Миколаївська області), місцями ожеледиця у Одеській та Рівненській областях", - наголошується в повідомленні.

Крім цього наголошується, що на перевальних ділянках вже майже добу йде сніг, випало 15-20 см.

"Для очищення і посипання автошляхів залучено 1853 одиниці снігоприбиральної техніки та понад 2 тисячі співробітників "Укравтодору". Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено", - додали в держагентстві автомобільних доріг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДСНС попереджає про значну сніголавинну небезпеку на Закарпатті. Туристам рекомендовано утриматися від виходу на високогір'я

Тобто як в Іспанії не буде.
14.01.2021 10:41 Відповісти
Как в Испании у нас никогда не будет.

Может лет через 100 будет, как в Албании.
14.01.2021 10:42 Відповісти
14.01.2021 10:50 Відповісти
Как-то поубавилось народа на форуме ...
Коронаврус или фейсбук?
14.01.2021 10:46 Відповісти
Робочий день.
14.01.2021 10:50 Відповісти
Так, а я о чём?
Прогульщики!
14.01.2021 10:52 Відповісти
)))
14.01.2021 11:00 Відповісти
Может, они на совещании по текущим вопросам , что вы сразу их алкоголики записали, то есть в прогульщики
14.01.2021 12:11 Відповісти
Понял.
Ошибку признаю.
Прошу прощения.
14.01.2021 12:31 Відповісти
 
 