Двух представителей миссии ВОЗ по изучению COVID-19 не пустили в Ухань

Власти Китая отказались пустить на территорию страны двух членов миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по поиску источника коронавируса COVID-19, потому что при тестировании у них выявили антитела

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, сообщила ВОЗ в твиттере.

"Им всем снова сделали тесты в Сингапуре, и у всех отрицательные результаты ПЦР-исследования. Но у двоих членов положительный результат на антитела IgM. Теперь их снова перепроверяют на антитела IgM и IgG", - говорится в сообщении ВОЗ.

Эти двое ученых пока остаются в Сингапуре. Остальные члены миссии прибыли в Ухань, как и было запланировано. В городе, где в Китае впервые зафиксировали случаи заражения COVID-19, они будут работать вместе с китайскими учеными.

В делегацию ВОЗ вошли эксперты из 12 стран. Как ранее сообщилось, вирусологи посетят, помимо Уханя, южную провинцию Юньнань, где расположены пещеры, в которых обитает большое количество летучих мышей.

Именно оттуда специалисты сделают забор первичного материала для определения, мог ли вирус появиться самостоятельно или могла произойти утечка из лаборатории в Ухане. Кроме того, ученые посетят рыбный рынок в Ухане, откуда, как предполагается, были закуплены летучие мыши, зараженные коронавирусом.

Происхождение коронавируса COVID-19 является предметом спекуляций уже долгое время. Большинство ученых придерживается мнения, что он зоонозного происхождения. Известно, что первые заболевшие в городе Ухань посещали оптовый рынок "Хуанань" или работали там. На рынке продавали морепродукты, а также животных - змей, птиц, летучих мышей. Но официально "нулевой пациент" так и не был выявлен.

В Вашингтоне не исключали, что вирус мог храниться в научной лаборатории Уханьского института вирусологии. США также придерживаются мнения, что к сокрытию информации о возникновении вспышки коронавируса COVID-19 причастна Всемирная организация здравоохранения. Пекин считает эту версию безосновательной.

В общей сложности за время пандемии коронавирусом в мире заразились более 92 млн человек, почти 2 млн пациентов скончались от последствий заражения.