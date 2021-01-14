РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3605 посетителей онлайн
Новости Борьба с коронавирусом
2 779 8

Двух представителей миссии ВОЗ по изучению COVID-19 не пустили в Ухань

Двух представителей миссии ВОЗ по изучению COVID-19 не пустили в Ухань

Власти Китая отказались пустить на территорию страны двух членов миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по поиску источника коронавируса COVID-19, потому что при тестировании у них выявили антитела

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, сообщила ВОЗ в твиттере.

"Им всем снова сделали тесты в Сингапуре, и у всех отрицательные результаты ПЦР-исследования. Но у двоих членов положительный результат на антитела IgM. Теперь их снова перепроверяют на антитела IgM и IgG", - говорится в сообщении ВОЗ.

Эти двое ученых пока остаются в Сингапуре. Остальные члены миссии прибыли в Ухань, как и было запланировано. В городе, где в Китае впервые зафиксировали случаи заражения COVID-19, они будут работать вместе с китайскими учеными.

В делегацию ВОЗ вошли эксперты из 12 стран. Как ранее сообщилось, вирусологи посетят, помимо Уханя, южную провинцию Юньнань, где расположены пещеры, в которых обитает большое количество летучих мышей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Международная группа экспертов ВОЗ прибыла в Ухань. ВИДЕО

Именно оттуда специалисты сделают забор первичного материала для определения, мог ли вирус появиться самостоятельно или могла произойти утечка из лаборатории в Ухане. Кроме того, ученые посетят рыбный рынок в Ухане, откуда, как предполагается, были закуплены летучие мыши, зараженные коронавирусом.

Происхождение коронавируса COVID-19 является предметом спекуляций уже долгое время. Большинство ученых придерживается мнения, что он зоонозного происхождения. Известно, что первые заболевшие в городе Ухань посещали оптовый рынок "Хуанань" или работали там. На рынке продавали морепродукты, а также животных - змей, птиц, летучих мышей. Но официально "нулевой пациент" так и не был выявлен.

В Вашингтоне не исключали, что вирус мог храниться в научной лаборатории Уханьского института вирусологии. США также придерживаются мнения, что к сокрытию информации о возникновении вспышки коронавируса COVID-19 причастна Всемирная организация здравоохранения. Пекин считает эту версию безосновательной.

В общей сложности за время пандемии коронавирусом в мире заразились более 92 млн человек, почти 2 млн пациентов скончались от последствий заражения.

ВОЗ (781) Ухань (48) COVID-19 (18611)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
краснопузі пандочки бикують
показать весь комментарий
14.01.2021 11:44 Ответить
Целый год не допускали..... Ну так ООН должна бы.... что-то сделать, пукнуть в штаны, что и сделала-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
Что за бред, если бы Китай невиноВатаяя, то в первые месяцы бы запросил вирусологов, даже стебанова, даже Аллаха, со словами: Вот видите, это просто мышка летающая навирусила в тараканы столяру Ибн-Вир-Усю, он простой работник птицефабрики, дворник, подрабатывал программистом, расстрелян, а труп.... "мыши съели"
Коммунисты - вы должны.... хотя дурацкие "идеи" не погибают - дураков то много
показать весь комментарий
14.01.2021 11:48 Ответить
Мабуть вони були в лаптях, а китайці щось знають.
показать весь комментарий
14.01.2021 11:53 Ответить
Синантропы наверное людьми никогда не станут.
показать весь комментарий
14.01.2021 12:08 Ответить
они кое-что помнят, и не забудут
показать весь комментарий
14.01.2021 13:06 Ответить
на ринку особливо багато інформації знайдуть зважаючи на те що все обладнання було вивезене і спалене.
показать весь комментарий
14.01.2021 12:16 Ответить
Во китаёсы дают! Разбросали гадость по всему миру, а теперь конспирируются. Запретить всем торговлю с ними пока не допустят. Сколько ещё гадости они произведут и отправят гулять по всему миру?!
показать весь комментарий
14.01.2021 13:16 Ответить
Китайзы следы своего преступления уничтожили, а теперь пускают к себе комиссию. Ищите, мол. А сами дальше своё открытие модернизируют, версия 0.2, более заразная, в Англии её распросстранили.
показать весь комментарий
14.01.2021 15:30 Ответить
 
 