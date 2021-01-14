Двох представників місії ВООЗ з вивчення COVID-19 не пустили в Ухань

Влада Китаю відмовилася пустити на територію країни двох членів місії Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з пошуку джерела коронавірусу COVID-19, бо під час тестування в них виявили антитіла.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила ВООЗ у твітері.

"Їм усім знову зробили тести в Сінгапурі, й у всіх негативні результати ПЛР-дослідження. Але у двох членів позитивний результат на антитіла IgM. Тепер їх знову перевіряють на антитіла IgM та IgG", - ідеться в повідомленні ВООЗ.

Ці двоє вчених поки що залишаються в Сінгапурі. Решта членів місії прибули до Уханя, як і було заплановано. У місті, де в Китаї вперше зафіксували випадки зараження COVID-19, вони працюватимуть разом із китайськими вченими.

До делегації ВООЗ увійшли експерти з 12 країн. Як раніше повідомив в інтерв'ю "Інтерфаксу" директор інституту Далекого Сходу Олексій Маслов, вірусологи відвідають, окрім Уханя, південну провінцію Юньнань, де розташовані печери, в яких мешкає велика кількість кажанів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джерело походження COVID-19 може бути і не в Ухані, але починати пошуки треба саме звідти, - ВООЗ

Саме звідти фахівці зроблять забір первинного матеріалу для визначення, чи міг вірус з'явитися самостійно і чи міг статися витік із лабораторії в Ухані. Крім того, вчені відвідають рибний ринок в Ухані, звідки, як передбачається, були закуплені кажани, заражені коронавірусом.

Походження коронавірусу COVID-19 є предметом спекуляцій тривалий час. Більшість учених дотримується думки, що він зоонозного походження. Відомо, що перші хворі в місті Ухані відвідували оптовий ринок "Хуанань" або працювали там. На ринку продавали морепродукти, а також тварин - змій, птахів, кажанів. Але офіційно "нульового пацієнта" так і не було виявлено.

У Вашингтоні не відкидають, що вірус міг зберігатися в науковій лабораторії Уханського інституту вірусології. США також дотримуються думки, що до приховування інформації про виникнення спалаху коронавірусу COVID-19 причетна Всесвітня організація охорони здоров'я. Пекін вважає цю версію безпідставною.

Загалом за час пандемії коронавірусом у світі заразилися понад 92 млн осіб, майже 2 млн пацієнтів померли від наслідків зараження.