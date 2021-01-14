Международная группа экспертов ВОЗ прибыла в Ухань. ВИДЕО

В Ухань прибыла группа из десяти экспертов ВОЗ, которые намерены собрать всю возможную информацию о коронавирусе и его происхождении

Ранее говорилось, что в команду войдут специалисты из 12 стран. Начать работу миссия сможет только после двухнедельного карантина.

Эксперты будут общаться с местными учеными, врачами, а также изучат ситуацию с городским рынком диких животных и морепродуктов, который первоначально считался основным источником распространения инфекции в конце 2019 года.

Началу командировки предшествовали месяцы переговоров ВОЗ и правительства КНР. Ранее в январе представители ВОЗ жаловались, что участников миссии не пустили в Китай после того, как одному из экспертов отказали во въезде, а другой задержался по дороге. В Пекине затем назвали случившимся результатом недопонимания.

Первая группа экспертов ВОЗ посетила Китай в 2020 г.. Ее участники пришли к выводу, что вирус зоонозного происхождения мог передаться человеку от летучих мышей, но в целом оставила вопрос об источнике инфекции открытым.

Еще одна команда собиралась работать в Китае в июле, но в результате в страну попали только два ее участника, которые в Ухань не ездили и занимались изучением масштаба работ для последующих миссий.

Отмечается, что нынешняя миссия ВОЗ наиболее представительная из всех трех. По его словам, тщательно согласовывали объекты, которые заинтересовали экспертов. Предполагается, что ученые, кроме Уханя, посетят провинцию Юньнань, где расположены пещеры, в которых обитает большое количество летучих мышей. Именно оттуда специалисты сделают забор первичного материала для определения, мог ли вирус появиться самостоятельно или могла ли произойти утечка из лаборатории в Ухане.

Участник миссии, профессор Института Роберта Коха Фабиан Лентдертц перед вылетом заверил журналистов, что эксперты не преследуют цель обвинить Китай в начале пандемии COVID-19 или предельно точно установить первоисточник инфекции. Задачей группы он назвал максимальный сбор информации и выработку гипотез. Ухань он назвал оптимальной точкой отсчета исследования, потому что именно в этом городе появились первые детальные описания нового заболевания и вируса.