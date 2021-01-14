РУС
Международная группа экспертов ВОЗ прибыла в Ухань. ВИДЕО

В Ухань прибыла группа из десяти экспертов ВОЗ, которые намерены собрать всю возможную информацию о коронавирусе и его происхождении

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает ВВС News.

Ранее говорилось, что в команду войдут специалисты из 12 стран. Начать работу миссия сможет только после двухнедельного карантина.

Эксперты будут общаться с местными учеными, врачами, а также изучат ситуацию с городским рынком диких животных и морепродуктов, который первоначально считался основным источником распространения инфекции в конце 2019 года.

Началу командировки предшествовали месяцы переговоров ВОЗ и правительства КНР. Ранее в январе представители ВОЗ жаловались, что участников миссии не пустили в Китай после того, как одному из экспертов отказали во въезде, а другой задержался по дороге. В Пекине затем назвали случившимся результатом недопонимания.

Первая группа экспертов ВОЗ посетила Китай в 2020 г.. Ее участники пришли к выводу, что вирус зоонозного происхождения мог передаться человеку от летучих мышей, но в целом оставила вопрос об источнике инфекции открытым.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВОЗ созывает заседание комитета по чрезвычайной ситуации из-за мутаций коронавируса

Еще одна команда собиралась работать в Китае в июле, но в результате в страну попали только два ее участника, которые в Ухань не ездили и занимались изучением масштаба работ для последующих миссий.

Отмечается, что нынешняя миссия ВОЗ наиболее представительная из всех трех. По его словам, тщательно согласовывали объекты, которые заинтересовали экспертов. Предполагается, что ученые, кроме Уханя, посетят провинцию Юньнань, где расположены пещеры, в которых обитает большое количество летучих мышей. Именно оттуда специалисты сделают забор первичного материала для определения, мог ли вирус появиться самостоятельно или могла ли произойти утечка из лаборатории в Ухане.

Участник миссии, профессор Института Роберта Коха Фабиан Лентдертц перед вылетом заверил журналистов, что эксперты не преследуют цель обвинить Китай в начале пандемии COVID-19 или предельно точно установить первоисточник инфекции. Задачей группы он назвал максимальный сбор информации и выработку гипотез. Ухань он назвал оптимальной точкой отсчета исследования, потому что именно в этом городе появились первые детальные описания нового заболевания и вируса.

+5
В в/ч 83576 вс рф в Севастополь, Крым, завезли спутник V и оккупанты попали в реанимацию. Лучшая реклама вакцины из рф. Трепещи pfizer и НАТО. Самоликвидация.
Думаете про это завтра расскажет помёт и скабеева?))) Ах да а мертвечук? Только забор.

Срач начался знатный в Крыму) Кроме этого максима ещё и 20 оккупантов слегло. Насильственно прививали спутник V походу. Даже вата прозревает, что это опыты, как кролики. Вы в ру мире, ватаны-крымнашисты.
14.01.2021 08:45 Ответить
+2
А "британські вчені" теж є серед експертів? Бо їх точка зору найцікавіша.
14.01.2021 08:46 Ответить
+1

Срач начался знатный в Крыму) Кроме этого максима ещё и 20 оккупантов слегло. Насильственно прививали спутник V походу. Даже вата прозревает, что это опыты, как кролики. Вы в ру мире, ватаны-крымнашисты.

тю..Відмазатись-запросто.. розказати,що холодильник слабо морозив при доставці..
14.01.2021 09:14 Ответить
Туристам советуют фирменный супчик из летучих мышей попробовать.
14.01.2021 08:36 Ответить
В в/ч 83576 вс рф в Севастополь, Крым, завезли спутник V и оккупанты попали в реанимацию. Лучшая реклама вакцины из рф. Трепещи pfizer и НАТО. Самоликвидация.
Думаете про это завтра расскажет помёт и скабеева?))) Ах да а мертвечук? Только забор.

Срач начался знатный в Крыму) Кроме этого максима ещё и 20 оккупантов слегло. Насильственно прививали спутник V походу. Даже вата прозревает, что это опыты, как кролики. Вы в ру мире, ватаны-крымнашисты.
14.01.2021 08:45 Ответить
Судя по отзывам худые и молодые плохо переносят вакцину спутник V из-за сильного имунного ответа.
14.01.2021 09:28 Ответить
где новость почитать?
14.01.2021 14:07 Ответить
А "британські вчені" теж є серед експертів? Бо їх точка зору найцікавіша.
14.01.2021 08:46 Ответить

Срач начался знатный в Крыму) Кроме этого максима ещё и 20 оккупантов слегло. Насильственно прививали спутник V походу. Даже вата прозревает, что это опыты, как кролики. Вы в ру мире, ватаны-крымнашисты.

тю..Відмазатись-запросто.. розказати,що холодильник слабо морозив при доставці..
14.01.2021 09:14 Ответить
Вакцина хранится при -28°С
14.01.2021 09:20 Ответить
На обследование я отправился в клиническую больницу им. Жадкевича в Можайском районе. Уже после укола я узнал, что главврач этой клиники - доктор Мясников, телеведущий и друг журналиста Владимира Соловьева. В начале пандемии он оценивал шанс россиян заразиться COVID-19 как "ноль целых и ноль в периоде". Стало тревожно, но отступать было поздно. https://www.dw.com/ru/vakcina-sputnik-v-kak-mne-delali-privivku-ot-koronavirusa/a-55809583 Вакцина "Спутник V": как корреспонденту DW делали прививку от коронавируса

Перед обследованием терапевт спросила, какие лекарства я принимал в последнее время, есть ли аллергии, какие хирургические вмешательства переносил. Пришлось звонить родителям, чтобы точнее сформулировать название операции, которую мне делали в пять лет. Во время беседы врач передала мне информационной листок (на 16 страниц) https://www.dw.com/ru/prinuditelnaja-vakcinacija-ot-covid-19-v-rossii/a-55394013 участника исследования и устно повторила то, что в нем изложено.
14.01.2021 09:18 Ответить
Olga Samsonova, [14.01.21 09:10]
12.01.2021 V1 Ж23 низкий вес, есть антитела к щитовидке, но сами гормоны в норме
Через 5 часов -37.5 началась ломота и головная боль
Через 8 часов 38.1 - озноб, ломота, головная боль, сильная слабость, подавленное состояние, боль в плече
Через 9 часов 38.7 - супер фигово, по ощущениям на гране жизни и смерти
Выпила парацетомол
Поспала часок
Стало 38.3, но по ощущением всё равно на грани
Выпила ещё нурофен, стало 38.0
Легла спать
С утра 37.5 всё равно плохо
Весь день было ужасное состояние, но лучше, чем в первый день
Часов в 16 начало клонить в сон, проснулась от жара, температура 38.7
Опять выпила парацетомол,
Через какое то время температура стала 37
На следующее утро 36.8
Вроде чувствую себя нормально
Но что-то жестковато всё это если честно!!!! Судя по отзывам худые и молодые плохо переносят вакцину спутник V из-за сильного имунного ответа. Испугалась я сильно конечно. Будьте осторожны.
14.01.2021 09:27 Ответить
"Через 5 часов -37.5"
минус 37 и 5? Нифигово так её колбаснуло
14.01.2021 10:23 Ответить
Наступна новина як міжнародна група єкспертів вооз вийшла з аеропорту А раніше як повідомлялось вони прибули в аеропорт з місією...
14.01.2021 09:20 Ответить
Ne zabuvaemo "VEKTOR" (ros.)
14.01.2021 09:20 Ответить
Оооо...и теперь это прецедент!!! И теперь если очаг не будет обнаружен ВООЗ должна требовать открыть ЛЮБЫЕ!!! лаборатории ЛЮБОЙ страны, для поиска источника заражения. А это важно.
14.01.2021 09:31 Ответить
Вот только китайцы их ..аху.. пошлют с их требованиями и ничего им не будет. Или проплатят, чтоб не гавкали сильно.
14.01.2021 10:21 Ответить
От квалификации и выводов этой группы экспертов ,возможно ,буде зависеть жизнь
миллионов людей .
Дай Бог ,чтобы им открылась истина о первоисточнике и причине эпидемии.
14.01.2021 10:07 Ответить
Очень вовремя. Хотя может и поторопились. Надо было ещё лет пять подождать. Может китаёзы там ещё не всё подчистили...
14.01.2021 10:20 Ответить
За год уже все подчищено, так что правду вряд ли можно узнать
14.01.2021 11:17 Ответить
И так, на полном серьезе ищут обычный тысячный обычный вид гриппа и орви. Мы в намордниках. Мы послушные
14.01.2021 13:25 Ответить
А почему группа экспертов прибыла в Ухань а не в Новосибирск ?
14.01.2021 14:57 Ответить
 
 