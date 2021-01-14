Международная группа экспертов ВОЗ прибыла в Ухань. ВИДЕО
В Ухань прибыла группа из десяти экспертов ВОЗ, которые намерены собрать всю возможную информацию о коронавирусе и его происхождении
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает ВВС News.
Ранее говорилось, что в команду войдут специалисты из 12 стран. Начать работу миссия сможет только после двухнедельного карантина.
Эксперты будут общаться с местными учеными, врачами, а также изучат ситуацию с городским рынком диких животных и морепродуктов, который первоначально считался основным источником распространения инфекции в конце 2019 года.
Началу командировки предшествовали месяцы переговоров ВОЗ и правительства КНР. Ранее в январе представители ВОЗ жаловались, что участников миссии не пустили в Китай после того, как одному из экспертов отказали во въезде, а другой задержался по дороге. В Пекине затем назвали случившимся результатом недопонимания.
Первая группа экспертов ВОЗ посетила Китай в 2020 г.. Ее участники пришли к выводу, что вирус зоонозного происхождения мог передаться человеку от летучих мышей, но в целом оставила вопрос об источнике инфекции открытым.
Еще одна команда собиралась работать в Китае в июле, но в результате в страну попали только два ее участника, которые в Ухань не ездили и занимались изучением масштаба работ для последующих миссий.
Отмечается, что нынешняя миссия ВОЗ наиболее представительная из всех трех. По его словам, тщательно согласовывали объекты, которые заинтересовали экспертов. Предполагается, что ученые, кроме Уханя, посетят провинцию Юньнань, где расположены пещеры, в которых обитает большое количество летучих мышей. Именно оттуда специалисты сделают забор первичного материала для определения, мог ли вирус появиться самостоятельно или могла ли произойти утечка из лаборатории в Ухане.
Участник миссии, профессор Института Роберта Коха Фабиан Лентдертц перед вылетом заверил журналистов, что эксперты не преследуют цель обвинить Китай в начале пандемии COVID-19 или предельно точно установить первоисточник инфекции. Задачей группы он назвал максимальный сбор информации и выработку гипотез. Ухань он назвал оптимальной точкой отсчета исследования, потому что именно в этом городе появились первые детальные описания нового заболевания и вируса.
Перед обследованием терапевт спросила, какие лекарства я принимал в последнее время, есть ли аллергии, какие хирургические вмешательства переносил. Пришлось звонить родителям, чтобы точнее сформулировать название операции, которую мне делали в пять лет. Во время беседы врач передала мне информационной листок (на 16 страниц) https://www.dw.com/ru/prinuditelnaja-vakcinacija-ot-covid-19-v-rossii/a-55394013 участника исследования и устно повторила то, что в нем изложено.
12.01.2021 V1 Ж23 низкий вес, есть антитела к щитовидке, но сами гормоны в норме
Через 5 часов -37.5 началась ломота и головная боль
Через 8 часов 38.1 - озноб, ломота, головная боль, сильная слабость, подавленное состояние, боль в плече
Через 9 часов 38.7 - супер фигово, по ощущениям на гране жизни и смерти
Выпила парацетомол
Поспала часок
Стало 38.3, но по ощущением всё равно на грани
Выпила ещё нурофен, стало 38.0
Легла спать
С утра 37.5 всё равно плохо
Весь день было ужасное состояние, но лучше, чем в первый день
Часов в 16 начало клонить в сон, проснулась от жара, температура 38.7
Опять выпила парацетомол,
Через какое то время температура стала 37
На следующее утро 36.8
Вроде чувствую себя нормально
Но что-то жестковато всё это если честно!!!! Судя по отзывам худые и молодые плохо переносят вакцину спутник V из-за сильного имунного ответа. Испугалась я сильно конечно. Будьте осторожны.
Дай Бог ,чтобы им открылась истина о первоисточнике и причине эпидемии.