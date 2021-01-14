РУС
4 009 14

ВОЗ созывает заседание комитета по чрезвычайной ситуации из-за мутаций коронавируса

ВОЗ созывает заседание комитета по чрезвычайной ситуации из-за мутаций коронавируса

Мир продолжает борьбу с пандемией COVID-19. ВОЗ созывает на 14 января заседание комитета по чрезвычайной ситуации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.

ВОЗ созывает на 14 января заседание комитета по чрезвычайной ситуации. Встречу решено провести на две недели раньше, чем предполагалось ранее, чтобы обсудить более заразные мутации коронавируса. Это уже шестое по счету заседание комитета по ЧС.

По данным сайта Worldometers, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 92 млн жителей планеты. Почти 2 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 66 млн пациентов. 

Группа экспертов ВОЗ, занимающаяся изучением происхождения коронавируса, прибыла в китайский Ухань, где в конце 2019 года был обнаружен коронавирус нового типа, позднее получивший название SARS-CoV-2. Китайские власти вирусологам въезд в страну тремя днями ранее после многомесячных переговоров. Приступить к исследованиям они смогут только после двух недель карантина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Британский" штамм коронавируса зафиксировали минимум в 50 странах, - ВОЗ

Ранее в ВОЗ предупредили, что второй год пандемии может оказаться тяжелее, чем предыдущий. Там отметили, что за последние две недели заболеваемость вновь достигла пика. Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан назвал происходящее в Северном полушарии пандемическим "идеальным штормом". Ему способствует скопление людей в помещениях в холодное время года, а также новые штаммы коронавируса.

ВОЗ (781) COVID-19 (18611)
Топ комментарии
+4
Карантинь не карантинь, а хвороба все одно своє візьме...бо більшість Homo sapiens просто прямоходячі мавпи, які у власну голову лише їдять та іноді носять на ній якусь ганчірку нижче носа.
показать весь комментарий
14.01.2021 07:32 Ответить
+3
Нехай мутує, щиро похер на це.
Людям з нормальним імунітетом цей вірус до дупи у будь-яких мутаціях.
показать весь комментарий
14.01.2021 07:56 Ответить
+3
Сравнивать чуму с ковидом...гениально))
показать весь комментарий
14.01.2021 09:20 Ответить
Карантинь не карантинь, а хвороба все одно своє візьме...бо більшість Homo sapiens просто прямоходячі мавпи, які у власну голову лише їдять та іноді носять на ній якусь ганчірку нижче носа.
показать весь комментарий
14.01.2021 07:32 Ответить
ВОЗ созывает заседание комитета по чрезвычайной ситуации из-за мутаций коронавируса - Цензор.НЕТ 467
показать весь комментарий
14.01.2021 07:41 Ответить
"DW следит за событиями четверга, 14 января (время московское). ????? Почему не украинская версия Deutsche Welle?

Похоже что Украина ментально колония роССии , даже во время российско-украинской войны, если даже украинские журналисты черпают информацию из российских источников или источников для россиян.
показать весь комментарий
14.01.2021 07:43 Ответить
Так потому что впадлу переводить. а в рашкинских СССми вСССе уже переведено. а ты бы как СССделал?
показать весь комментарий
14.01.2021 08:50 Ответить
Есть украинская версия. "Почему не украинская версия Deutsche Welle? "
показать весь комментарий
14.01.2021 08:54 Ответить
Так и вы, простите, пишешь отнюдь не на эсперанто
Журналистам тоже - удобней пробежаться галзищами по "общепонятной версии", а не со скрипом - по нашей.
надо бы зайти туда, там лучше новости чем тут? Ну, типо побольше событий в мире то наверно.
показать весь комментарий
14.01.2021 08:59 Ответить
Нехай мутує, щиро похер на це.
Людям з нормальним імунітетом цей вірус до дупи у будь-яких мутаціях.
показать весь комментарий
14.01.2021 07:56 Ответить
Ахаха, так много кто говорил. А еще - бегали сотнями тысяч и "молились против чумы"(а "сила бошья" куда сильнее иммунитета)) Резальтат - гробовщики озолотились, но надорвали спины таская сотни тыс. туш веропитеков
показать весь комментарий
14.01.2021 08:52 Ответить
Сравнивать чуму с ковидом...гениально))
показать весь комментарий
14.01.2021 09:20 Ответить
Ну, у мене знайомі глузували з ковід-19 , їх подібні до тебе лякали, з часом майже усі перехворіли у дуже легкій формі , продовжують глузувати з цього смішного вірусу та казкарів типу тебе.
показать весь комментарий
14.01.2021 18:30 Ответить
Та просто Антиколорадос грит шо половина знакомых больнула, а кое-кто уже не топчет ряст.
я ж не спорю що вирус урцт, но его используют
показать весь комментарий
14.01.2021 18:48 Ответить
воз хочет денежек
воз любит скорость ?
показать весь комментарий
14.01.2021 08:38 Ответить
Гроші потрібні ?
Ті вже потратили ?
показать весь комментарий
14.01.2021 08:52 Ответить
 
 