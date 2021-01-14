ВОЗ созывает заседание комитета по чрезвычайной ситуации из-за мутаций коронавируса
Мир продолжает борьбу с пандемией COVID-19. ВОЗ созывает на 14 января заседание комитета по чрезвычайной ситуации.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.
ВОЗ созывает на 14 января заседание комитета по чрезвычайной ситуации. Встречу решено провести на две недели раньше, чем предполагалось ранее, чтобы обсудить более заразные мутации коронавируса. Это уже шестое по счету заседание комитета по ЧС.
По данным сайта Worldometers, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 92 млн жителей планеты. Почти 2 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 66 млн пациентов.
Группа экспертов ВОЗ, занимающаяся изучением происхождения коронавируса, прибыла в китайский Ухань, где в конце 2019 года был обнаружен коронавирус нового типа, позднее получивший название SARS-CoV-2. Китайские власти вирусологам въезд в страну тремя днями ранее после многомесячных переговоров. Приступить к исследованиям они смогут только после двух недель карантина.
Ранее в ВОЗ предупредили, что второй год пандемии может оказаться тяжелее, чем предыдущий. Там отметили, что за последние две недели заболеваемость вновь достигла пика. Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан назвал происходящее в Северном полушарии пандемическим "идеальным штормом". Ему способствует скопление людей в помещениях в холодное время года, а также новые штаммы коронавируса.
Похоже что Украина ментально колония роССии , даже во время российско-украинской войны, если даже украинские журналисты черпают информацию из российских источников или источников для россиян.
Журналистам тоже - удобней пробежаться галзищами по "общепонятной версии", а не со скрипом - по нашей.
надо бы зайти туда, там лучше новости чем тут? Ну, типо побольше событий в мире то наверно.
Людям з нормальним імунітетом цей вірус до дупи у будь-яких мутаціях.
я ж не спорю що вирус урцт, но его используют
воз любит скорость ?
Ті вже потратили ?