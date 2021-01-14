УКР
ВООЗ скликає засідання комітету з надзвичайних ситуацій через мутації коронавірусу

ВООЗ скликає засідання комітету з надзвичайних ситуацій через мутації коронавірусу

Світ продовжує боротьбу з пандемією COVID-19. ВООЗ скликає на 14 січня засідання комітету з надзвичайних ситуацій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.

ВООЗ скликає на 14 січня засідання комітету з надзвичайних ситуацій. Зустріч вирішено провести на два тижні раніше, ніж передбачалося раніше, щоб обговорити більш заразні мутації коронавірусу. Це вже шосте засідання комітету з НС.

За даними сайту Worldometers, від початку поширення коронавірусу SARS-CoV-2 інфекцію виявлено ​​більш ніж у 92 млн жителів планети. Майже 2 млн людей померли в результаті зараження, одужали більш як 66 млн пацієнтів.

Група експертів ВООЗ, що займається вивченням походження коронавірусу, прибула в китайський Ухань, де наприкінці 2019 року було виявлено коронавірус нового типу, який пізніше отримав назву SARS-CoV-2. Китайська влада вірусологам дозволила в'їзд у країну трьома днями раніше після багатомісячних переговорів. Розпочати дослідження вони зможуть тільки після двох тижнів карантину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Британський" штам коронавірусу зафіксували мінімум в 50 країнах, - ВООЗ

Раніше у ВООЗ попередили, що другий рік пандемії може виявитися важчим, ніж попередній. Там наголосили, що за останні два тижні захворюваність знову досягла піку. Директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Раян назвав те, що відбувається в Північній півкулі, пандемічним "ідеальним штормом". Йому сприяє скупчення людей у приміщеннях у холодну пору року, а також нові штами коронавірусу.

+4
Карантинь не карантинь, а хвороба все одно своє візьме...бо більшість Homo sapiens просто прямоходячі мавпи, які у власну голову лише їдять та іноді носять на ній якусь ганчірку нижче носа.
14.01.2021 07:32 Відповісти
+3
Нехай мутує, щиро похер на це.
Людям з нормальним імунітетом цей вірус до дупи у будь-яких мутаціях.
14.01.2021 07:56 Відповісти
+3
Сравнивать чуму с ковидом...гениально))
14.01.2021 09:20 Відповісти
Карантинь не карантинь, а хвороба все одно своє візьме...бо більшість Homo sapiens просто прямоходячі мавпи, які у власну голову лише їдять та іноді носять на ній якусь ганчірку нижче носа.
14.01.2021 07:32 Відповісти
ВОЗ созывает заседание комитета по чрезвычайной ситуации из-за мутаций коронавируса - Цензор.НЕТ 467
14.01.2021 07:41 Відповісти
"DW следит за событиями четверга, 14 января (время московское). ????? Почему не украинская версия Deutsche Welle?

Похоже что Украина ментально колония роССии , даже во время российско-украинской войны, если даже украинские журналисты черпают информацию из российских источников или источников для россиян.
14.01.2021 07:43 Відповісти
Так потому что впадлу переводить. а в рашкинских СССми вСССе уже переведено. а ты бы как СССделал?
14.01.2021 08:50 Відповісти
Есть украинская версия. "Почему не украинская версия Deutsche Welle? "
14.01.2021 08:54 Відповісти
Так и вы, простите, пишешь отнюдь не на эсперанто
Журналистам тоже - удобней пробежаться галзищами по "общепонятной версии", а не со скрипом - по нашей.
надо бы зайти туда, там лучше новости чем тут? Ну, типо побольше событий в мире то наверно.
14.01.2021 08:59 Відповісти
Нехай мутує, щиро похер на це.
Людям з нормальним імунітетом цей вірус до дупи у будь-яких мутаціях.
14.01.2021 07:56 Відповісти
Ахаха, так много кто говорил. А еще - бегали сотнями тысяч и "молились против чумы"(а "сила бошья" куда сильнее иммунитета)) Резальтат - гробовщики озолотились, но надорвали спины таская сотни тыс. туш веропитеков
14.01.2021 08:52 Відповісти
Сравнивать чуму с ковидом...гениально))
14.01.2021 09:20 Відповісти
Ну, у мене знайомі глузували з ковід-19 , їх подібні до тебе лякали, з часом майже усі перехворіли у дуже легкій формі , продовжують глузувати з цього смішного вірусу та казкарів типу тебе.
14.01.2021 18:30 Відповісти
Та просто Антиколорадос грит шо половина знакомых больнула, а кое-кто уже не топчет ряст.
я ж не спорю що вирус урцт, но его используют
14.01.2021 18:48 Відповісти
воз хочет денежек
воз любит скорость ?
14.01.2021 08:38 Відповісти
Гроші потрібні ?
Ті вже потратили ?
14.01.2021 08:52 Відповісти
 
 