ВООЗ скликає засідання комітету з надзвичайних ситуацій через мутації коронавірусу
Світ продовжує боротьбу з пандемією COVID-19. ВООЗ скликає на 14 січня засідання комітету з надзвичайних ситуацій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.
ВООЗ скликає на 14 січня засідання комітету з надзвичайних ситуацій. Зустріч вирішено провести на два тижні раніше, ніж передбачалося раніше, щоб обговорити більш заразні мутації коронавірусу. Це вже шосте засідання комітету з НС.
За даними сайту Worldometers, від початку поширення коронавірусу SARS-CoV-2 інфекцію виявлено більш ніж у 92 млн жителів планети. Майже 2 млн людей померли в результаті зараження, одужали більш як 66 млн пацієнтів.
Група експертів ВООЗ, що займається вивченням походження коронавірусу, прибула в китайський Ухань, де наприкінці 2019 року було виявлено коронавірус нового типу, який пізніше отримав назву SARS-CoV-2. Китайська влада вірусологам дозволила в'їзд у країну трьома днями раніше після багатомісячних переговорів. Розпочати дослідження вони зможуть тільки після двох тижнів карантину.
Раніше у ВООЗ попередили, що другий рік пандемії може виявитися важчим, ніж попередній. Там наголосили, що за останні два тижні захворюваність знову досягла піку. Директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Раян назвав те, що відбувається в Північній півкулі, пандемічним "ідеальним штормом". Йому сприяє скупчення людей у приміщеннях у холодну пору року, а також нові штами коронавірусу.
Похоже что Украина ментально колония роССии , даже во время российско-украинской войны, если даже украинские журналисты черпают информацию из российских источников или источников для россиян.
Журналистам тоже - удобней пробежаться галзищами по "общепонятной версии", а не со скрипом - по нашей.
надо бы зайти туда, там лучше новости чем тут? Ну, типо побольше событий в мире то наверно.
Людям з нормальним імунітетом цей вірус до дупи у будь-яких мутаціях.
я ж не спорю що вирус урцт, но его используют
воз любит скорость ?
Ті вже потратили ?