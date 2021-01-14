ВООЗ скликає засідання комітету з надзвичайних ситуацій через мутації коронавірусу

Світ продовжує боротьбу з пандемією COVID-19. ВООЗ скликає на 14 січня засідання комітету з надзвичайних ситуацій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.

ВООЗ скликає на 14 січня засідання комітету з надзвичайних ситуацій. Зустріч вирішено провести на два тижні раніше, ніж передбачалося раніше, щоб обговорити більш заразні мутації коронавірусу. Це вже шосте засідання комітету з НС.

За даними сайту Worldometers, від початку поширення коронавірусу SARS-CoV-2 інфекцію виявлено ​​більш ніж у 92 млн жителів планети. Майже 2 млн людей померли в результаті зараження, одужали більш як 66 млн пацієнтів.

Група експертів ВООЗ, що займається вивченням походження коронавірусу, прибула в китайський Ухань, де наприкінці 2019 року було виявлено коронавірус нового типу, який пізніше отримав назву SARS-CoV-2. Китайська влада вірусологам дозволила в'їзд у країну трьома днями раніше після багатомісячних переговорів. Розпочати дослідження вони зможуть тільки після двох тижнів карантину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Британський" штам коронавірусу зафіксували мінімум в 50 країнах, - ВООЗ

Раніше у ВООЗ попередили, що другий рік пандемії може виявитися важчим, ніж попередній. Там наголосили, що за останні два тижні захворюваність знову досягла піку. Директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Раян назвав те, що відбувається в Північній півкулі, пандемічним "ідеальним штормом". Йому сприяє скупчення людей у приміщеннях у холодну пору року, а також нові штами коронавірусу.