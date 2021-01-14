Міжнародна група експертів ВООЗ прибула в Ухань. ВIДЕО

В Ухань прибула група з десяти експертів ВООЗ, які мають намір зібрати всю можливу інформацію про коронавірус та його походження

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс, про це повідомляє ВВС News.

Раніше йшлося про те, що в команду увійдуть фахівці із 12 країн. Почати роботу місія зможе тільки після двотижневого карантину.

Експерти спілкуватимуться з місцевими вченими, лікарями, а також вивчать ситуацію з міським ринком диких тварин і морепродуктів, який спочатку вважався основним джерелом поширення інфекції наприкінці 2019 року.

Початку відрядження передували місяці переговорів ВООЗ і уряду КНР. Раніше в січні представники ВООЗ скаржилися, що учасників місії не пустили в Китай після того, як одному з провідних експертів відмовили у в'їзді, а інший затримався в дорозі. У Пекіні потім назвали те, що сталося, результатом непорозуміння.

Перша група експертів ВООЗ відвідала Китай в 2020 р. Її учасники дійшли висновку, що вірус зоонозного походження міг передатися людині від кажанів, але загалом залишила питання про джерело інфекції відкритим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВООЗ скликає засідання комітету з надзвичайних ситуацій через мутації коронавірусу

Ще одна команда збиралася працювати в Китаї в липні, але в результаті в країну потрапили тільки два її учасники, які в Ухань не їздили і займалися вивченням масштабу робіт для наступних місій.

Зазначається, що нинішня місія ВООЗ найбільш представницька з усіх трьох. Ретельно узгоджено об'єкти, які зацікавили експертів. Передбачається, що вчені, крім Уханя, відвідають провінцію Юньнань, де розташовані печери, в яких мешкає велика кількість кажанів. Саме звідти фахівці зроблять забір первинного матеріалу для визначення, чи міг вірус з'явитися самостійно або міг статися витік з лабораторії в Ухані.

Учасник місії, професор Інституту Роберта Коха Фабіан Лентдертц перед вильотом запевнив журналістів, що експерти не мають на меті звинуватити Китай у початку пандемії COVID-19 або гранично точно встановити першоджерело інфекції. Завданням групи він назвав максимальний збір інформації і вироблення гіпотез. Ухань він назвав оптимальною точкою відліку дослідження, бо саме в цьому місті з'явилися перші детальні описи нового захворювання і вірусу.