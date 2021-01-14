УКР
Міжнародна група експертів ВООЗ прибула в Ухань. ВIДЕО

В Ухань прибула група з десяти експертів ВООЗ, які мають намір зібрати всю можливу інформацію про коронавірус та його походження

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс, про це повідомляє ВВС News.

Раніше йшлося про те, що в команду увійдуть фахівці із 12 країн. Почати роботу місія зможе тільки після двотижневого карантину.

Експерти спілкуватимуться з місцевими вченими, лікарями, а також вивчать ситуацію з міським ринком диких тварин і морепродуктів, який спочатку вважався основним джерелом поширення інфекції наприкінці 2019 року.

Початку відрядження передували місяці переговорів ВООЗ і уряду КНР. Раніше в січні представники ВООЗ скаржилися, що учасників місії не пустили в Китай після того, як одному з провідних експертів відмовили у в'їзді, а інший затримався в дорозі. У Пекіні потім назвали те, що сталося, результатом непорозуміння.

Перша група експертів ВООЗ відвідала Китай в 2020 р. Її учасники дійшли висновку, що вірус зоонозного походження міг передатися людині від кажанів, але загалом залишила питання про джерело інфекції відкритим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВООЗ скликає засідання комітету з надзвичайних ситуацій через мутації коронавірусу

Ще одна команда збиралася працювати в Китаї в липні, але в результаті в країну потрапили тільки два її учасники, які в Ухань не їздили і займалися вивченням масштабу робіт для наступних місій.

Зазначається, що нинішня місія ВООЗ найбільш представницька з усіх трьох. Ретельно узгоджено об'єкти, які зацікавили експертів. Передбачається, що вчені, крім Уханя, відвідають провінцію Юньнань, де розташовані печери, в яких мешкає велика кількість кажанів. Саме звідти фахівці зроблять забір первинного матеріалу для визначення, чи міг вірус з'явитися самостійно або міг статися витік з лабораторії в Ухані.

Учасник місії, професор Інституту Роберта Коха Фабіан Лентдертц перед вильотом запевнив журналістів, що експерти не мають на меті звинуватити Китай у початку пандемії COVID-19 або гранично точно встановити першоджерело інфекції. Завданням групи він назвав максимальний збір інформації і вироблення гіпотез. Ухань він назвав оптимальною точкою відліку дослідження, бо саме в цьому місті з'явилися перші детальні описи нового захворювання і вірусу.

ВООЗ (775) Ухань (49) COVID-19 (19768)
В в/ч 83576 вс рф в Севастополь, Крым, завезли спутник V и оккупанты попали в реанимацию. Лучшая реклама вакцины из рф. Трепещи pfizer и НАТО. Самоликвидация.
Думаете про это завтра расскажет помёт и скабеева?))) Ах да а мертвечук? Только забор.

Срач начался знатный в Крыму) Кроме этого максима ещё и 20 оккупантов слегло. Насильственно прививали спутник V походу. Даже вата прозревает, что это опыты, как кролики. Вы в ру мире, ватаны-крымнашисты.
А "британські вчені" теж є серед експертів? Бо їх точка зору найцікавіша.
Срач начался знатный в Крыму) Кроме этого максима ещё и 20 оккупантов слегло. Насильственно прививали спутник V походу. Даже вата прозревает, что это опыты, как кролики. Вы в ру мире, ватаны-крымнашисты.

тю..Відмазатись-запросто.. розказати,що холодильник слабо морозив при доставці..
Туристам советуют фирменный супчик из летучих мышей попробовать.
В в/ч 83576 вс рф в Севастополь, Крым, завезли спутник V и оккупанты попали в реанимацию. Лучшая реклама вакцины из рф. Трепещи pfizer и НАТО. Самоликвидация.
Думаете про это завтра расскажет помёт и скабеева?))) Ах да а мертвечук? Только забор.

Срач начался знатный в Крыму) Кроме этого максима ещё и 20 оккупантов слегло. Насильственно прививали спутник V походу. Даже вата прозревает, что это опыты, как кролики. Вы в ру мире, ватаны-крымнашисты.
Судя по отзывам худые и молодые плохо переносят вакцину спутник V из-за сильного имунного ответа.
где новость почитать?
А "британські вчені" теж є серед експертів? Бо їх точка зору найцікавіша.
Срач начался знатный в Крыму) Кроме этого максима ещё и 20 оккупантов слегло. Насильственно прививали спутник V походу. Даже вата прозревает, что это опыты, как кролики. Вы в ру мире, ватаны-крымнашисты.

тю..Відмазатись-запросто.. розказати,що холодильник слабо морозив при доставці..
Вакцина хранится при -28°С
На обследование я отправился в клиническую больницу им. Жадкевича в Можайском районе. Уже после укола я узнал, что главврач этой клиники - доктор Мясников, телеведущий и друг журналиста Владимира Соловьева. В начале пандемии он оценивал шанс россиян заразиться COVID-19 как "ноль целых и ноль в периоде". Стало тревожно, но отступать было поздно. https://www.dw.com/ru/vakcina-sputnik-v-kak-mne-delali-privivku-ot-koronavirusa/a-55809583 Вакцина "Спутник V": как корреспонденту DW делали прививку от коронавируса

Перед обследованием терапевт спросила, какие лекарства я принимал в последнее время, есть ли аллергии, какие хирургические вмешательства переносил. Пришлось звонить родителям, чтобы точнее сформулировать название операции, которую мне делали в пять лет. Во время беседы врач передала мне информационной листок (на 16 страниц) https://www.dw.com/ru/prinuditelnaja-vakcinacija-ot-covid-19-v-rossii/a-55394013 участника исследования и устно повторила то, что в нем изложено.
Olga Samsonova, [14.01.21 09:10]
12.01.2021 V1 Ж23 низкий вес, есть антитела к щитовидке, но сами гормоны в норме
Через 5 часов -37.5 началась ломота и головная боль
Через 8 часов 38.1 - озноб, ломота, головная боль, сильная слабость, подавленное состояние, боль в плече
Через 9 часов 38.7 - супер фигово, по ощущениям на гране жизни и смерти
Выпила парацетомол
Поспала часок
Стало 38.3, но по ощущением всё равно на грани
Выпила ещё нурофен, стало 38.0
Легла спать
С утра 37.5 всё равно плохо
Весь день было ужасное состояние, но лучше, чем в первый день
Часов в 16 начало клонить в сон, проснулась от жара, температура 38.7
Опять выпила парацетомол,
Через какое то время температура стала 37
На следующее утро 36.8
Вроде чувствую себя нормально
Но что-то жестковато всё это если честно!!!! Судя по отзывам худые и молодые плохо переносят вакцину спутник V из-за сильного имунного ответа. Испугалась я сильно конечно. Будьте осторожны.
"Через 5 часов -37.5"
минус 37 и 5? Нифигово так её колбаснуло
Наступна новина як міжнародна група єкспертів вооз вийшла з аеропорту А раніше як повідомлялось вони прибули в аеропорт з місією...
Ne zabuvaemo "VEKTOR" (ros.)
Оооо...и теперь это прецедент!!! И теперь если очаг не будет обнаружен ВООЗ должна требовать открыть ЛЮБЫЕ!!! лаборатории ЛЮБОЙ страны, для поиска источника заражения. А это важно.
Вот только китайцы их ..аху.. пошлют с их требованиями и ничего им не будет. Или проплатят, чтоб не гавкали сильно.
От квалификации и выводов этой группы экспертов ,возможно ,буде зависеть жизнь
миллионов людей .
Дай Бог ,чтобы им открылась истина о первоисточнике и причине эпидемии.
Очень вовремя. Хотя может и поторопились. Надо было ещё лет пять подождать. Может китаёзы там ещё не всё подчистили...
За год уже все подчищено, так что правду вряд ли можно узнать
И так, на полном серьезе ищут обычный тысячный обычный вид гриппа и орви. Мы в намордниках. Мы послушные
А почему группа экспертов прибыла в Ухань а не в Новосибирск ?
