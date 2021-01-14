В Украине ввели доплаты сотрудникам лабораторий, тестирующим на COVID-19

В Украине назначили выплаты и предоставили социальные гарантии сотрудникам лабораторий, тестирующим на COVID-19. Соответсвующий закон сегодня вступил в силу.

Документ вчера был опубликован в издании "Голос Украины", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Подчеркнем, закон вступил в силу на следующий день после обнародования. Однако в действие его введут через месяц.

Закон определяет правовой статус профессионалов с высшим немедицинским образованием, - биологов, микробиологов, вирусологов, биохимиков - работающих в учреждениях здравоохранения.

Перечень должностей таких специалистов и их квалификационные характеристики определяет Министерство здравоохранения.

Теперь им доступны льготы, предусмотренные для медицинских и фармацевтических работников. В частности:

право на надлежащие условия труда,

регулярное повышение квалификации,

безвозмездное пользование информацией, необходимой для осуществления профессиональной деятельности,

сокращенный рабочий день,

дополнительный оплачиваемый отпуск,

бесплатное получение в собственность земельного участка.

Закон поручает Кабинету Министров безотлагательно установить доплаты к зарплате таким профессионалам в размере, определенном для врачей.

Напомним, Верховная Рада 18 декабря одобрила данный закон.