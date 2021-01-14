РУС
Новости
Пенсии в 2021 году будут повышаться в несколько этапов, - Минсоцполитики

Заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко рассказал об этапах повышения пенсий для украинцев в ​​2021 году и о возможных проблемах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"У нас на 2021 год предусмотрено несколько этапов повышения пенсионных выплат, связанных с различными факторами. Во-первых, с 1 марта планируется провести индексацию пенсий, так называемое осовременивание, в соответствии с ростом 50% зарплаты, 50% инфляции - ориентировочно это будет около 11%. Далее у нас предусмотрен рост минимальной зарплаты дважды в 2021 году - это также влияет на размер пенсий, поскольку при определенных обстоятельствах размер пенсий должен быть не менее 40% от минимальной зарплаты. В-третьих, запланирован определенный рост социальных стандартов в виде прожиточного минимума - тоже будет подниматься два раза в 2021 году", - отметил Музыченко.

При этом он не исключает возможные проблемы с повышением пенсий.

"Если говорить о потенциальной возможности монетарного повышения пенсий, мы должны констатировать, что в Украине действует солидарная пенсионная система, и возможности ПФУ или правительства увеличивать пенсии неразрывно связаны с возможностями экономики. Что это значит? Сегодня каждый работающий человек платит ЕСВ - 22% от зарплаты. Исходя из того, какой у нас фонд оплаты труда и условия уплаты ЕСВ, а мы помним, что на период карантина у нас введены элементы защиты отдельных категорий работающих застрахованных лиц - это все влияет на суммы, которые будут уплачены в ПФУ", - заявил чиновник.

Отметим, ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроекты №2683, №4408 и №4408-1 о введении обязательных накопительных пенсий и профессиональной накопительной системы.

Также читайте: 4,9 млн из 14,9 млн домохозяйств в Украине получают льготы и субсидии на оплату коммуналки, - Минсоцполитики

пенсия (2165) Министерство социальной политики (884) Музыченко Виталий (13)
Топ комментарии
+12
три этапа по 50 грн для бабок по 5000 грн для мусаров и по 50000 для прокуроров.
14.01.2021 12:29 Ответить
+9
И шо опять зебилы в несколько этапов будут повышать на 30грн пенсии?
14.01.2021 12:29 Ответить
+7
поки не повиздухаете
14.01.2021 12:28 Ответить
14.01.2021 12:28 Ответить
Зате ціни нагаз і електроенергію підвищують за одним разом і зразу на 90 %., а пенсії добавлять 3 рази по 6 гривен.
14.01.2021 17:20 Ответить
Покращання буде...
14.01.2021 12:28 Ответить
Але папіжже.
14.01.2021 12:47 Ответить
Когда говорят, что тарифы на комуналку будут повышать то верится, так как иногда повышают без предупреждения. А про повышение пенсий уже больше года говорят, но почему-то не верится. Ведь снова брешут, чтобы с этого что-то иметь.
14.01.2021 12:29 Ответить
Коли починаються балачки про підвищення пенсій, то ціни зростають вже на другий день, а пенсій ще і на обрії не видно.
14.01.2021 12:50 Ответить
так фопы и повышают цены на все
14.01.2021 13:43 Ответить
14.01.2021 12:29 Ответить
Пенсионеры!
Присмаиривайте новую недвижимость!
Готовьте загранпаспорта, визы открывайте!
14.01.2021 12:29 Ответить
Ага, щаз!!!
Пенсии в 2021 году будут повышаться в несколько этапов, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 4996
14.01.2021 12:34 Ответить
І готуйте мішки для бабла.
14.01.2021 12:51 Ответить
14.01.2021 12:29 Ответить
Пенсионеры это выработанный материал, с них ничего не сострижёшь. Но они имеют право голоса на выборах.
14.01.2021 12:35 Ответить
Саме пенси і побігли голосити за ах какова чувака на лісапеті. Він нам влаштує щаслівую жість.
14.01.2021 12:53 Ответить
Языком маркетинга - целевая аудитория.
14.01.2021 13:01 Ответить
У моєму дворі є такі пенсіонерки. Одна каже шо ЗЕ єврей, значить розумний і нам влаштує щаслівую жисть.Тому і голосила за нього. Друга вчителька. Побігла голосити за 4 тищі долярів, а тепер каже шо всю зелень потрібно растрілять.
14.01.2021 13:12 Ответить
Наааа дурака не нужен нож - ему покажешь медный грош и делай с ним что хошь. (С)
14.01.2021 13:33 Ответить
Це важка і відповідальна задача - підвищення на сто гривень розписати на п"ять етапів...
14.01.2021 12:38 Ответить
пилять... вот же паскуды тупые.. повышение пенсий за счет работающих это утопия в некуда! Повышение пенсии, зарплат при мертвой экономке это крах, вас что, еп вашу мать, и нахрена она вас паскуд родила, 90 е ничему не научили? Так я вам напомню у нас были повышения мы все были нищими миллионерами!! УРОДЫ!
14.01.2021 12:38 Ответить
Наштампують новеньких фантиків. Всі діла.
14.01.2021 12:56 Ответить
Evrosojuze pensiji dolzni bit ne meneje 50% ot srednej zarplati,eto bolsaja raznica gde sredneje i gde minimalka.To jest sredneje pensiji dolzna bit u vas ne mense 5500 gryven,Vot odna iz pricin pocemu Ze partija nexocet v Evrosojuz
14.01.2021 12:38 Ответить
У нас прожиточный минимум 2000, заплатил зимой за коммуналку и умер ибо на остальное уже у тебя не останется!
14.01.2021 13:39 Ответить
Пенсії у 2021 році підвищуватимуться в кілька етапів, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 5231
14.01.2021 12:45 Ответить
Шоб ваши родители, да и вся родня , и вы в старости жили на такую пенсию!
14.01.2021 12:47 Ответить
Ти бачив фотку як живуть Зеліни батьки в задрипаній хрущовці? Отож.
14.01.2021 12:58 Ответить
Я кожен день бачу як бабці риються у смітниках, щоб знайти бодай що, чи якийсь папір, чи пластик, або порожні пляшки щоб вижити. Доречі вони плотять за комунпослуги регулярно і 100%. А жирні свині тут про пенсію розповідають.
14.01.2021 13:29 Ответить
Без лоха и жизнь плоха.
14.01.2021 13:34 Ответить
Позволь спросить, это твоё мнение, или власть имущих?
14.01.2021 13:38 Ответить
Моршины разгладятьсч и девственые плевы, тоже востановляться но в 3 этапа.
14.01.2021 12:53 Ответить
Товарищ Музыченко ! А когда будет ОСОВРЕМЕНИВАНИЕ пенсий, как в 2017 году, когда всем пересчитали пенсии по новой средней зарплате 3765 грн, а сейчас средняя зарплата по стране уже больше 11000 грн ? При таком росте зарплат как нам поможет индексация в 10% ? А цены ориентируются на что ?
14.01.2021 12:54 Ответить
Уже давно отменили тот порядок осовременивания пенсий. Уже три года как пенсии не ОСОВРЕМЕНИВАЮТ, а ИНДЕКСИРУЮТ.
14.01.2021 14:10 Ответить
Индексировали и до 2017 года . А осовременили по формуле всего два раза . Об отмене нигде не говорили . Молча индексируют - и все . И любая пенсия со временем превратится в минимальную .
14.01.2021 17:31 Ответить
Все верно! Три года назад я вышел на пенсию 3965... сейчас(вчера) получил 4032... в общем за три года повысили на 67грн !
14.01.2021 17:41 Ответить
Ото живемо індейци лук і стрели.
14.01.2021 12:57 Ответить
В нас СОЛІДАРНА СИСТЕМА ! То тоді треба перестати фінансувати пенсіями людей , які проживають в ОРДІЛО , бо вони ні копійки податків не сплачують в ту "солідарну" систему !! То звідки гроші на пенсії тих шахтарів з зарплат ( як зараз стверджують!) від 1000 до 2000 доларів? Ще й воду та опалення майже безкоштовно! То раз по закону солідарна система = з податків працюючих українців ,які постійно зараз проживають на території вільної України , то і пенсії платіть тільки тим пенсіонерам чиї діти працюють в Україні !
14.01.2021 13:54 Ответить
Индексация пенсий - это не повышение пенсий, это меры по не очень быстрому уменьшению пенсий.
14.01.2021 13:58 Ответить
Денег на пенсии катастрофически не хватает-перестаньте брехать людям!У пенса со стажем 35-40 лет и в возрасте до 65ти лет пенсия 2100гр..Тупицкий за недельный отдых заплатил 240тыс.гр.-это пенсия за 10 лет,муж Венедиктовой получил расчётные 750 тыс.гр.-это пенсия за 30 лет!И таких примеров тысячи!Конечно на пенсов не хватит!
14.01.2021 14:21 Ответить
щоб тобі міністре дружина так давала в декілька етапів
14.01.2021 14:22 Ответить
Во-первых, с 1 марта планируется провести индексацию пенсий, так называемое осовременивание, индиксацию обнищания пенсионеров Украины , пенсионный фонд назвал "осовремениванием"
14.01.2021 15:22 Ответить
 
 