Пенсии в 2021 году будут повышаться в несколько этапов, - Минсоцполитики

Заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко рассказал об этапах повышения пенсий для украинцев в ​​2021 году и о возможных проблемах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"У нас на 2021 год предусмотрено несколько этапов повышения пенсионных выплат, связанных с различными факторами. Во-первых, с 1 марта планируется провести индексацию пенсий, так называемое осовременивание, в соответствии с ростом 50% зарплаты, 50% инфляции - ориентировочно это будет около 11%. Далее у нас предусмотрен рост минимальной зарплаты дважды в 2021 году - это также влияет на размер пенсий, поскольку при определенных обстоятельствах размер пенсий должен быть не менее 40% от минимальной зарплаты. В-третьих, запланирован определенный рост социальных стандартов в виде прожиточного минимума - тоже будет подниматься два раза в 2021 году", - отметил Музыченко.

При этом он не исключает возможные проблемы с повышением пенсий.

"Если говорить о потенциальной возможности монетарного повышения пенсий, мы должны констатировать, что в Украине действует солидарная пенсионная система, и возможности ПФУ или правительства увеличивать пенсии неразрывно связаны с возможностями экономики. Что это значит? Сегодня каждый работающий человек платит ЕСВ - 22% от зарплаты. Исходя из того, какой у нас фонд оплаты труда и условия уплаты ЕСВ, а мы помним, что на период карантина у нас введены элементы защиты отдельных категорий работающих застрахованных лиц - это все влияет на суммы, которые будут уплачены в ПФУ", - заявил чиновник.

Отметим, ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроекты №2683, №4408 и №4408-1 о введении обязательных накопительных пенсий и профессиональной накопительной системы.

