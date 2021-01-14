УКР
Новини
13 776 40

Пенсії у 2021 році підвищуватимуться в кілька етапів, - Мінсоцполітики

Заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко розповів про етапи підвищення пенсій для українців у 2021 році та про можливі проблеми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"У нас на 2021 рік передбачено декілька етапів підвищення пенсійних виплат, які пов’язані з різними факторами. По-перше, з 1 березня планується провести індексацію пенсій, так зване осучаснення, відповідно до зростання 50% зарплати, 50% інфляції – орієнтовно це буде близько 11%. Далі у нас передбачено зростання мінімальної зарплати двічі у 2021 році – це також впливає на розмір пенсій, оскільки за певних обставин розмір пенсій має бути не менше 40% від мінімальної зарплати. Третє, заплановано певне зростання соціальних стандартів у вигляді прожиткового мінімуму – теж буде підніматися двічі у 2021 році", - зазначив Музиченко.

При цьому він не відкидає можливі проблеми з підвищенням пенсій.

"Якщо говорити про потенційну можливість монетарного підвищення пенсій, ми повинні констатувати, що в Україні діє солідарна пенсійна система, і можливості ПФУ або уряду збільшувати пенсії нерозривно пов’язані з можливостями економіки. Що це означає? На сьогодні кожна працююча особа сплачує ЄСВ – 22% від зарплати. Виходячи з того, який ми маємо фонд оплати праці і які умови сплати ЄСВ, а ми пам’ятаємо, що на період карантину у нас впроваджено елементи захисту окремих категорій працюючих застрахованих осіб, – це все впливає на суми, які будуть сплачені до ПФУ", - заявив чиновник.

Зазначимо, раніше у Верховній Раді зареєстрували законопроєкти №2683, №4408 та №4408-1 про запровадження обов'язкових накопичувальних пенсій і професійної накопичувальної системи.

Також читайте: Індексація пенсій планується із 1 березня, - міністерка соцполітики Лазебна

Автор: 

пенсія (1620) Міністерство соціальної політики (1289) Музиченко Віталій (13)
Топ коментарі
+12
три этапа по 50 грн для бабок по 5000 грн для мусаров и по 50000 для прокуроров.
показати весь коментар
14.01.2021 12:29 Відповісти
+9
И шо опять зебилы в несколько этапов будут повышать на 30грн пенсии?
показати весь коментар
14.01.2021 12:29 Відповісти
+7
поки не повиздухаете
показати весь коментар
14.01.2021 12:28 Відповісти
показати весь коментар
14.01.2021 12:28 Відповісти
Зате ціни нагаз і електроенергію підвищують за одним разом і зразу на 90 %., а пенсії добавлять 3 рази по 6 гривен.
показати весь коментар
14.01.2021 17:20 Відповісти
Покращання буде...
показати весь коментар
14.01.2021 12:28 Відповісти
Але папіжже.
показати весь коментар
14.01.2021 12:47 Відповісти
Когда говорят, что тарифы на комуналку будут повышать то верится, так как иногда повышают без предупреждения. А про повышение пенсий уже больше года говорят, но почему-то не верится. Ведь снова брешут, чтобы с этого что-то иметь.
показати весь коментар
14.01.2021 12:29 Відповісти
Коли починаються балачки про підвищення пенсій, то ціни зростають вже на другий день, а пенсій ще і на обрії не видно.
показати весь коментар
14.01.2021 12:50 Відповісти
так фопы и повышают цены на все
показати весь коментар
14.01.2021 13:43 Відповісти
показати весь коментар
14.01.2021 12:29 Відповісти
Пенсионеры!
Присмаиривайте новую недвижимость!
Готовьте загранпаспорта, визы открывайте!
показати весь коментар
14.01.2021 12:29 Відповісти
Ага, щаз!!!
Пенсии в 2021 году будут повышаться в несколько этапов, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 4996
показати весь коментар
14.01.2021 12:34 Відповісти
І готуйте мішки для бабла.
показати весь коментар
14.01.2021 12:51 Відповісти
показати весь коментар
14.01.2021 12:29 Відповісти
Пенсионеры это выработанный материал, с них ничего не сострижёшь. Но они имеют право голоса на выборах.
показати весь коментар
14.01.2021 12:35 Відповісти
Саме пенси і побігли голосити за ах какова чувака на лісапеті. Він нам влаштує щаслівую жість.
показати весь коментар
14.01.2021 12:53 Відповісти
Языком маркетинга - целевая аудитория.
показати весь коментар
14.01.2021 13:01 Відповісти
У моєму дворі є такі пенсіонерки. Одна каже шо ЗЕ єврей, значить розумний і нам влаштує щаслівую жисть.Тому і голосила за нього. Друга вчителька. Побігла голосити за 4 тищі долярів, а тепер каже шо всю зелень потрібно растрілять.
показати весь коментар
14.01.2021 13:12 Відповісти
Наааа дурака не нужен нож - ему покажешь медный грош и делай с ним что хошь. (С)
показати весь коментар
14.01.2021 13:33 Відповісти
Це важка і відповідальна задача - підвищення на сто гривень розписати на п"ять етапів...
показати весь коментар
14.01.2021 12:38 Відповісти
пилять... вот же паскуды тупые.. повышение пенсий за счет работающих это утопия в некуда! Повышение пенсии, зарплат при мертвой экономке это крах, вас что, еп вашу мать, и нахрена она вас паскуд родила, 90 е ничему не научили? Так я вам напомню у нас были повышения мы все были нищими миллионерами!! УРОДЫ!
показати весь коментар
14.01.2021 12:38 Відповісти
Наштампують новеньких фантиків. Всі діла.
показати весь коментар
14.01.2021 12:56 Відповісти
Evrosojuze pensiji dolzni bit ne meneje 50% ot srednej zarplati,eto bolsaja raznica gde sredneje i gde minimalka.To jest sredneje pensiji dolzna bit u vas ne mense 5500 gryven,Vot odna iz pricin pocemu Ze partija nexocet v Evrosojuz
показати весь коментар
14.01.2021 12:38 Відповісти
У нас прожиточный минимум 2000, заплатил зимой за коммуналку и умер ибо на остальное уже у тебя не останется!
показати весь коментар
14.01.2021 13:39 Відповісти
Пенсії у 2021 році підвищуватимуться в кілька етапів, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 5231
показати весь коментар
14.01.2021 12:45 Відповісти
Шоб ваши родители, да и вся родня , и вы в старости жили на такую пенсию!
показати весь коментар
14.01.2021 12:47 Відповісти
Ти бачив фотку як живуть Зеліни батьки в задрипаній хрущовці? Отож.
показати весь коментар
14.01.2021 12:58 Відповісти
Я кожен день бачу як бабці риються у смітниках, щоб знайти бодай що, чи якийсь папір, чи пластик, або порожні пляшки щоб вижити. Доречі вони плотять за комунпослуги регулярно і 100%. А жирні свині тут про пенсію розповідають.
показати весь коментар
14.01.2021 13:29 Відповісти
Без лоха и жизнь плоха.
показати весь коментар
14.01.2021 13:34 Відповісти
Позволь спросить, это твоё мнение, или власть имущих?
показати весь коментар
14.01.2021 13:38 Відповісти
Моршины разгладятьсч и девственые плевы, тоже востановляться но в 3 этапа.
показати весь коментар
14.01.2021 12:53 Відповісти
Товарищ Музыченко ! А когда будет ОСОВРЕМЕНИВАНИЕ пенсий, как в 2017 году, когда всем пересчитали пенсии по новой средней зарплате 3765 грн, а сейчас средняя зарплата по стране уже больше 11000 грн ? При таком росте зарплат как нам поможет индексация в 10% ? А цены ориентируются на что ?
показати весь коментар
14.01.2021 12:54 Відповісти
Уже давно отменили тот порядок осовременивания пенсий. Уже три года как пенсии не ОСОВРЕМЕНИВАЮТ, а ИНДЕКСИРУЮТ.
показати весь коментар
14.01.2021 14:10 Відповісти
Индексировали и до 2017 года . А осовременили по формуле всего два раза . Об отмене нигде не говорили . Молча индексируют - и все . И любая пенсия со временем превратится в минимальную .
показати весь коментар
14.01.2021 17:31 Відповісти
Все верно! Три года назад я вышел на пенсию 3965... сейчас(вчера) получил 4032... в общем за три года повысили на 67грн !
показати весь коментар
14.01.2021 17:41 Відповісти
Ото живемо індейци лук і стрели.
показати весь коментар
14.01.2021 12:57 Відповісти
В нас СОЛІДАРНА СИСТЕМА ! То тоді треба перестати фінансувати пенсіями людей , які проживають в ОРДІЛО , бо вони ні копійки податків не сплачують в ту "солідарну" систему !! То звідки гроші на пенсії тих шахтарів з зарплат ( як зараз стверджують!) від 1000 до 2000 доларів? Ще й воду та опалення майже безкоштовно! То раз по закону солідарна система = з податків працюючих українців ,які постійно зараз проживають на території вільної України , то і пенсії платіть тільки тим пенсіонерам чиї діти працюють в Україні !
показати весь коментар
14.01.2021 13:54 Відповісти
Индексация пенсий - это не повышение пенсий, это меры по не очень быстрому уменьшению пенсий.
показати весь коментар
14.01.2021 13:58 Відповісти
Денег на пенсии катастрофически не хватает-перестаньте брехать людям!У пенса со стажем 35-40 лет и в возрасте до 65ти лет пенсия 2100гр..Тупицкий за недельный отдых заплатил 240тыс.гр.-это пенсия за 10 лет,муж Венедиктовой получил расчётные 750 тыс.гр.-это пенсия за 30 лет!И таких примеров тысячи!Конечно на пенсов не хватит!
показати весь коментар
14.01.2021 14:21 Відповісти
щоб тобі міністре дружина так давала в декілька етапів
показати весь коментар
14.01.2021 14:22 Відповісти
Во-первых, с 1 марта планируется провести индексацию пенсий, так называемое осовременивание, индиксацию обнищания пенсионеров Украины , пенсионный фонд назвал "осовремениванием"
показати весь коментар
14.01.2021 15:22 Відповісти
 
 