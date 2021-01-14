Пенсії у 2021 році підвищуватимуться в кілька етапів, - Мінсоцполітики

Заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко розповів про етапи підвищення пенсій для українців у 2021 році та про можливі проблеми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"У нас на 2021 рік передбачено декілька етапів підвищення пенсійних виплат, які пов’язані з різними факторами. По-перше, з 1 березня планується провести індексацію пенсій, так зване осучаснення, відповідно до зростання 50% зарплати, 50% інфляції – орієнтовно це буде близько 11%. Далі у нас передбачено зростання мінімальної зарплати двічі у 2021 році – це також впливає на розмір пенсій, оскільки за певних обставин розмір пенсій має бути не менше 40% від мінімальної зарплати. Третє, заплановано певне зростання соціальних стандартів у вигляді прожиткового мінімуму – теж буде підніматися двічі у 2021 році", - зазначив Музиченко.

При цьому він не відкидає можливі проблеми з підвищенням пенсій.

"Якщо говорити про потенційну можливість монетарного підвищення пенсій, ми повинні констатувати, що в Україні діє солідарна пенсійна система, і можливості ПФУ або уряду збільшувати пенсії нерозривно пов’язані з можливостями економіки. Що це означає? На сьогодні кожна працююча особа сплачує ЄСВ – 22% від зарплати. Виходячи з того, який ми маємо фонд оплати праці і які умови сплати ЄСВ, а ми пам’ятаємо, що на період карантину у нас впроваджено елементи захисту окремих категорій працюючих застрахованих осіб, – це все впливає на суми, які будуть сплачені до ПФУ", - заявив чиновник.

Зазначимо, раніше у Верховній Раді зареєстрували законопроєкти №2683, №4408 та №4408-1 про запровадження обов'язкових накопичувальних пенсій і професійної накопичувальної системи.

