РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3840 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
662 4

От коронавируса вакцинировали уже более 10 млн американцев

От коронавируса вакцинировали уже более 10 млн американцев

В США более 10 млн американцев получили первую дозу вакцины от коронавируса.

Об этом сообщили в Центре по контролю и профилактике заболеваний в США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Так, по данным CDC, по состоянию на 14 января первую дозу прививки от вируса SARS-COV-2 получили 10278462 гражданина США.

Ранее сообщалось, что США получили около 30 млн доз вакцин от производителей Moderna и Pfizer/BioNTech. Сейчас для иммунизации населения использовано около трети из них.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ситуация с COVID-19 в 2021 г. останется непростой, однако станет более управляемой, - глава европейского подразделения ВОЗ Клюге

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) США (27960) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вы шо, дразните нас этими цифрами, ипиевомать?
показать весь комментарий
14.01.2021 12:57 Ответить
Совершенно не нужная для украинцев информация.
показать весь комментарий
14.01.2021 13:08 Ответить
Вряд ли много желающих будет вообще.
Ковидная истерия всем уже осточертела.
показать весь комментарий
14.01.2021 13:12 Ответить
Истерия не истерия, но толку от вакцин не будет.
показать весь комментарий
14.01.2021 18:09 Ответить
 
 