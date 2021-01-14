От коронавируса вакцинировали уже более 10 млн американцев
В США более 10 млн американцев получили первую дозу вакцины от коронавируса.
Об этом сообщили в Центре по контролю и профилактике заболеваний в США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Так, по данным CDC, по состоянию на 14 января первую дозу прививки от вируса SARS-COV-2 получили 10278462 гражданина США.
Ранее сообщалось, что США получили около 30 млн доз вакцин от производителей Moderna и Pfizer/BioNTech. Сейчас для иммунизации населения использовано около трети из них.
Ковидная истерия всем уже осточертела.