От коронавируса вакцинировали уже более 10 млн американцев

В США более 10 млн американцев получили первую дозу вакцины от коронавируса.

Об этом сообщили в Центре по контролю и профилактике заболеваний в США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Так, по данным CDC, по состоянию на 14 января первую дозу прививки от вируса SARS-COV-2 получили 10278462 гражданина США.

Ранее сообщалось, что США получили около 30 млн доз вакцин от производителей Moderna и Pfizer/BioNTech. Сейчас для иммунизации населения использовано около трети из них.

