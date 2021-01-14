Проти коронавірусу вакцинували вже понад 10 млн американців

У США понад 10 млн американців отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу.

Про це повідомили в Центрі з контролю і профілактиці захворювань у США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Так, за даними CDC, станом на 14 січня першу дозу щеплення від вірусу SARS-COV-2 отримали 10278462 громадянина США.

Раніше повідомлялося, що США отримали близько 30 млн доз вакцин від виробників Moderna і Pfizer / BioNTech. Зараз для імунізації населення використано близько третини з них.

