Проти коронавірусу вакцинували вже понад 10 млн американців
У США понад 10 млн американців отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу.
Про це повідомили в Центрі з контролю і профілактиці захворювань у США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Так, за даними CDC, станом на 14 січня першу дозу щеплення від вірусу SARS-COV-2 отримали 10278462 громадянина США.
Раніше повідомлялося, що США отримали близько 30 млн доз вакцин від виробників Moderna і Pfizer / BioNTech. Зараз для імунізації населення використано близько третини з них.
Ковидная истерия всем уже осточертела.