Проти коронавірусу вакцинували вже понад 10 млн американців

Проти коронавірусу вакцинували вже понад 10 млн американців

У США понад 10 млн американців отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу.

Про це повідомили в Центрі з контролю і профілактиці захворювань у США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Так, за даними CDC, станом на 14 січня першу дозу щеплення від вірусу SARS-COV-2 отримали 10278462 громадянина США.

Раніше повідомлялося, що США отримали близько 30 млн доз вакцин від виробників Moderna і Pfizer / BioNTech. Зараз для імунізації населення використано близько третини з них.

Пандемію COVID-19 буде взято під контроль до кінця 2021 року, - Інститут Коха

Вы шо, дразните нас этими цифрами, ипиевомать?
14.01.2021 12:57 Відповісти
Совершенно не нужная для украинцев информация.
14.01.2021 13:08 Відповісти
Вряд ли много желающих будет вообще.
Ковидная истерия всем уже осточертела.
14.01.2021 13:12 Відповісти
Истерия не истерия, но толку от вакцин не будет.
14.01.2021 18:09 Відповісти
 
 