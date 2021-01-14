Подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней задержан на Сумщине, - Госпогранслужба. ФОТО

Сегодня пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками Национальной полиции задержали разыскиваемого, который подозревается в совершении уголовных преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности личности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

При этом отмечается, что пограничникам от коллег из полиции поступила информация о возможном укрытии в н.п. Юнаковка в Сумском районе гражданина Украины, который находится в розыске за совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 152 ( "Изнасилование") и ч. 2 ст. 156 ( "Развращение несовершеннолетних") УК.

В ходе розыскных мероприятий, группа реагирования пограничников совместно с работниками полиции на одной из улиц населенного пункта обнаружила и задержала подозреваемого. Сейчас в отношении 43-летнего мужчины продолжаются определенные законодательством неотложные меры.

