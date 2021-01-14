УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5622 відвідувача онлайн
Новини
7 567 9

Підозрюваного у зґвалтуванні неповнолітньої затримали на Сумщині, - Держприкордонслужба. ФОТО

Підозрюваного у зґвалтуванні неповнолітньої затримали на Сумщині, - Держприкордонслужба. ФОТО

Сьогодні прикордонники Сумського загону спільно зі співробітниками Національної поліції затримали розшукуваного, який підозрюється в скоєнні кримінальних злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби.

При цьому наголошується, що прикордонникам від колег з поліції надійшла інформація про можливе переховування в н.п. Юнаківка Сумського району громадянина України, який перебуває в розшуку за скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч. 4 ст. 152 ("Зґвалтування") і ч. 2 ст. 156 ("Розбещення неповнолітніх") КК.

Під час розшукових заходів, група реагування прикордонників спільно з працівниками поліції на одній із вулиць населеного пункту виявила і затримала підозрюваного. Наразі стосовно 43-річного чоловіка тривають визначені законодавством невідкладні заходи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Дніпропетровщині судитимуть групу осіб, які розбещували і ґвалтували малолітніх дітей протягом 16 років

Підозрюваного у зґвалтуванні неповнолітньої затримали на Сумщині, - Держприкордонслужба 01
Підозрюваного у зґвалтуванні неповнолітньої затримали на Сумщині, - Держприкордонслужба 02

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6443) зґвалтування (399) Нацполіція (15512) Сумська область (4256)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
из партии зебыдла?
показати весь коментар
14.01.2021 16:08 Відповісти
"из партии зебыдла?"
наверное остатки от попередныка....
показати весь коментар
14.01.2021 16:39 Відповісти
Уволенный из Минстэця
показати весь коментар
14.01.2021 17:14 Відповісти
делал с детьми то что Петя делал с народом, обещая Европу
показати весь коментар
14.01.2021 17:15 Відповісти
Петя пох а вот у зебыдла в слугах урода насильники уголовники присутствуют
показати весь коментар
14.01.2021 18:02 Відповісти
На зоне в петушином углу шконочку освобождают...
показати весь коментар
14.01.2021 16:21 Відповісти
в тесноте да не в обиде )) ,, валетиком,, на шконочке удобненько вам будя ... )))
показати весь коментар
14.01.2021 17:07 Відповісти
Это ты сейчас к чему? Защищаешь брата-педофила? Или тупо от убогости?
показати весь коментар
14.01.2021 17:16 Відповісти
Вот что значит первый снег - по следам сразу нашли....
показати весь коментар
14.01.2021 22:16 Відповісти
 
 