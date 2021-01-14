Підозрюваного у зґвалтуванні неповнолітньої затримали на Сумщині, - Держприкордонслужба. ФОТО

Сьогодні прикордонники Сумського загону спільно зі співробітниками Національної поліції затримали розшукуваного, який підозрюється в скоєнні кримінальних злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби.

При цьому наголошується, що прикордонникам від колег з поліції надійшла інформація про можливе переховування в н.п. Юнаківка Сумського району громадянина України, який перебуває в розшуку за скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч. 4 ст. 152 ("Зґвалтування") і ч. 2 ст. 156 ("Розбещення неповнолітніх") КК.

Під час розшукових заходів, група реагування прикордонників спільно з працівниками поліції на одній із вулиць населеного пункту виявила і затримала підозрюваного. Наразі стосовно 43-річного чоловіка тривають визначені законодавством невідкладні заходи.

