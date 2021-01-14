С 15 января изменяется порядок пересечения границы со Словакией, - Госпогранслужба

С 15 января 2021 года изменяется порядок пропуска граждан, следующих через украинскую-словацкую границу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"С 8:00 (по киевскому времени) 15.01.21 прекращается пропуск пешеходов в пункте пропуска "Вышне Немецкое" (с украинской стороны пункт пропуска "Ужгород"). В то же время, возобновляется оформление пешеходов в пункте пропуска "Убля" ( "Малый Березный"). Пункт пропуска "Велыке Слеменце" ( "Малые Селменцы") остается временно закрытым ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас в Словакию могут въезжать только те граждане, которым предоставлено право на проживание на территории этой страны (и их близким родственникам) или гражданам, имеющим национальную визу. "Они должны зарегистрироваться на сайте, пройти лабораторную диагностику COVID-19 не позднее пятого дня изоляции и сообщить о своем прибытии соответствующем медицинскому работнику. Граждане третьих стран, подпадающих под один из общих исключений, указанных в указе Управление здравоохранения Словакии (члены экипажей, пилоты, водители, осуществляющие грузовые перевозки, бригады медицинской службы и т.д.), могут въезжать на территорию Словацкой Республики без карантинных ограничений ", - указано в сообщении.

Кроме того, в Словакию разрешается въезд граждан с целью транзита в одну из стран-членов ЕС, где они имеют постоянное или временное место жительства. Транзит через территорию Словацкой Республики должен происходить без остановки, за исключением остановки для необходимого заправки топлива и не позднее, чем в течение восьми часов, отметили пограничники.