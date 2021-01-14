РУС
В куриных крылышках из Польши нашли сальмонеллу, - Госпотребслужба

В импортируемых в Украину и Королевство из Польши куриных крылышках выявили сальмонеллу, крылышки должны изъять из продажи.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

"Информируем об обнаружении Salmonella (presence/25g) в куриных крылышках, которые экспортировались из Польши (производитель: Wipasz Spolka Akcyjna, Olsztyn) в Королевство Дания (трейдер\брокер: Nowaco A / S, Aalborg) и в Украину (получатель ООО "Агропобутсервис", ул. Михаила Грушевского, 77, с.Надичи, Жолковский р-н, Львовская обл.)", - сказано в сообщении.

Согласно счету-фактуре из Республики Польша, в ООО в "Агропобутсервис" направлена замороженная куриная печень.

Также на Цензор.НЕТ: Двое мужчин продавали поддельные продукты в интернете, правообладателям нанесен ущерб более чем 3 млн грн, - киберполиция. ВИДЕО

"Эти пищевые продукты должны быть изъяты из обращения. В срок не более двух рабочих дней оператор рынка должен письменно проинформировать компетентный орган о принятых мерах по дальнейшему обращению с этим пищевым продуктом", - говорится в сообщении.

Польша (8849) продукты (1540) курятина (25) Госпродпотребслужба (261)
+8
зара на зажоп'ї буде спалах суперватної чорної діри

Twitter заблокировал страницу вакцины «Спутник V»

В куриных крылышках из Польши нашли сальмонеллу, - Госпортебслужба - Цензор.НЕТ 6837
14.01.2021 20:49
+7
блин Украина и курятину импортирует ?
великая аграрная держава
14.01.2021 20:55
+6
Підтримуй українське. Куштуй продукцію вітчизняного виробника, тим більше шо вибір є
14.01.2021 20:51
Підтримуй українське. Куштуй продукцію вітчизняного виробника, тим більше шо вибір є
14.01.2021 20:51 Ответить
Отож і дивимось з жінкою на свою кішку , шо вона вже курятину перестала їсти . )) . ( Шутка ) .
показать весь комментарий
14.01.2021 21:23 Ответить
блин Украина и курятину импортирует ?
великая аграрная держава
14.01.2021 20:55 Ответить
https://twitter.com/DistMist Digital steadinger

Тому що без солі?
З. І. Цікаво як вони дєтску мармуляду від взрослої відрізняють?

В куриных крылышках из Польши нашли сальмонеллу, - Госпортебслужба - Цензор.НЕТ 910
14.01.2021 20:55 Ответить
а чого це їм путін вже не подобається ?
14.01.2021 21:06 Ответить
А в их крылышках сольмонелеза не было. Санька подтвердит, торговал, знает тол в этом, сельдмаршал
В куриных крылышках из Польши нашли сальмонеллу, - Госпортебслужба - Цензор.НЕТ 2641
14.01.2021 21:08 Ответить
Какое-то королевство, печень, сальмонелла в крылышках. Что я сейчас прочитал?
14.01.2021 21:09 Ответить
Та якась бахматюковська реклама, нє??
14.01.2021 21:10 Ответить
точніше - антиреклама конкурентів ))))
показать весь комментарий
а при Порошенку Україна була крупним поставщиком курятини у Євросоюз
хуже нє будєт!
14.01.2021 21:10 Ответить
в теперь получается крупный импортер курятины ?
14.01.2021 21:15 Ответить
не была. не смогли пробить курятину. В ЕС своей курятины полно.
14.01.2021 21:43 Ответить
Ага, Косюк наверное обиделся, что не получил многомиллионные дотации, как при Пепе
15.01.2021 07:43 Ответить
Шо за королевство ? Тридев`яте шолі?
14.01.2021 21:16 Ответить
крилишкі?...у курки крила!
14.01.2021 21:16 Ответить
взагалі-то крильця, якшо точніше
14.01.2021 21:18 Ответить
Бо крила то у легіня
14.01.2021 21:19 Ответить
А в півнів? з птахами взагалі проблеми...в людини - обличчя, в тварини - морда, а в птаха?
14.01.2021 21:34 Ответить
ну ти спитав. ще спитай шо було преше: курка чи яйце)))))
14.01.2021 21:40 Ответить
У правильно поставленому питанні є всі дані для відповіді. У питанні "шо було перше: курка чи яйце" не вистачає коли було і де було - тобто просторово часових координат.
14.01.2021 21:48 Ответить
Ну а в куриных мозгах зелёного уродца все стерильно.
14.01.2021 21:25 Ответить
Не ешьте сырыми и не обосретесь... Делов то...
14.01.2021 21:33 Ответить
А чего мы в Польше курятину покупаем? у нас мало своих птицефабрик? И свинину покупаем, да еще и плохого качества.
14.01.2021 21:44 Ответить
Може то реформи такі? )))
14.01.2021 22:26 Ответить
потому шо в Польше дешевле - шо неясно?
14.01.2021 23:26 Ответить
не может быть в Польше дешевле, просто у нас фермы ликвидированы или сгорели:
https://tsn.ua/ru/********/200-tysyach-kur-sgoreli-zazhivo-vo-vremya-pozhara-na-vasilkovskoy-pticeferme-1356843.html 200 тысяч кур сгорели заживо во время пожара на васильковской птицеферме
https://glavred.info/ukraine/10093070-pod-kievom-sgorela-pticefabrika-foto-video.html Под Киевом сгорела птицефабрика
https://zp.depo.ua/rus/zp/na-zaporizhzhi-cherez-mor-vpershe-za-ponad-sorok-rokiv-isnuvannya-zupinilasya-ptakhofabrika-202004221151270 На Запорожье из-за мора впервые за сорок лет существования остановилась птицефабрика

https://gordonua.com/news/crimea/v-kremenchuge-proizoshel-massovyy-mor-pticy-chast-goroda-na-karantine-1498224.html В Кременчуге произошел массовый мор птицы
15.01.2021 00:44 Ответить
Важко… поляки нам крильця возять?… Де логіка?
14.01.2021 22:48 Ответить
логіка в ціні. в Польщі курятина дешевше в півтора рази і якістніша вдвоє
14.01.2021 23:27 Ответить
https://tsn.ua/ru/********/200-tysyach-kur-sgoreli-zazhivo-vo-vremya-pozhara-na-vasilkovskoy-pticeferme-1356843.html 200 тысяч кур сгорели заживо во время пожара на васильковской птицеферме
https://glavred.info/ukraine/10093070-pod-kievom-sgorela-pticefabrika-foto-video.html Под Киевом сгорела птицефабрика
https://zp.depo.ua/rus/zp/na-zaporizhzhi-cherez-mor-vpershe-za-ponad-sorok-rokiv-isnuvannya-zupinilasya-ptakhofabrika-202004221151270 На Запорожье из-за мора впервые за сорок лет существования остановилась птицефабрика

https://gordonua.com/news/crimea/v-kremenchuge-proizoshel-massovyy-mor-pticy-chast-goroda-na-karantine-1498224.html В Кременчуге произошел массовый мор птицы
15.01.2021 00:45 Ответить
особенности конкурентной борьбы
15.01.2021 00:56 Ответить
"в Королевство" это где?????не знаю за "крылышки" но вот окорочка по 1.99 злотых за кг(15 гр) очень даже ничего по акции в "Бедренке"!!!!
15.01.2021 00:22 Ответить
Сальмонелла активно поедает вирус Ковид.
Двум
15.01.2021 02:09 Ответить
Дожились,в Украине своей курятины уже не хватает,а как же АГРАРНА ДЕРЖАВА? " Уничтожить в Украине все,такое впечатление что 30 лет страной управляли колонизаторы.Но у них ведь на 99% украинские фамилии...
15.01.2021 04:57 Ответить
Они все работали на свой карман, поэтому страна в такой ...опе
15.01.2021 07:46 Ответить
 
 