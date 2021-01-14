В куриных крылышках из Польши нашли сальмонеллу, - Госпотребслужба

В импортируемых в Украину и Королевство из Польши куриных крылышках выявили сальмонеллу, крылышки должны изъять из продажи.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

"Информируем об обнаружении Salmonella (presence/25g) в куриных крылышках, которые экспортировались из Польши (производитель: Wipasz Spolka Akcyjna, Olsztyn) в Королевство Дания (трейдер\брокер: Nowaco A / S, Aalborg) и в Украину (получатель ООО "Агропобутсервис", ул. Михаила Грушевского, 77, с.Надичи, Жолковский р-н, Львовская обл.)", - сказано в сообщении.

Согласно счету-фактуре из Республики Польша, в ООО в "Агропобутсервис" направлена замороженная куриная печень.

"Эти пищевые продукты должны быть изъяты из обращения. В срок не более двух рабочих дней оператор рынка должен письменно проинформировать компетентный орган о принятых мерах по дальнейшему обращению с этим пищевым продуктом", - говорится в сообщении.