В куриных крылышках из Польши нашли сальмонеллу, - Госпотребслужба
В импортируемых в Украину и Королевство из Польши куриных крылышках выявили сальмонеллу, крылышки должны изъять из продажи.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве, передает Цензор.НЕТ.
"Информируем об обнаружении Salmonella (presence/25g) в куриных крылышках, которые экспортировались из Польши (производитель: Wipasz Spolka Akcyjna, Olsztyn) в Королевство Дания (трейдер\брокер: Nowaco A / S, Aalborg) и в Украину (получатель ООО "Агропобутсервис", ул. Михаила Грушевского, 77, с.Надичи, Жолковский р-н, Львовская обл.)", - сказано в сообщении.
Согласно счету-фактуре из Республики Польша, в ООО в "Агропобутсервис" направлена замороженная куриная печень.
Также на Цензор.НЕТ: Двое мужчин продавали поддельные продукты в интернете, правообладателям нанесен ущерб более чем 3 млн грн, - киберполиция. ВИДЕО
"Эти пищевые продукты должны быть изъяты из обращения. В срок не более двух рабочих дней оператор рынка должен письменно проинформировать компетентный орган о принятых мерах по дальнейшему обращению с этим пищевым продуктом", - говорится в сообщении.
Twitter заблокировал страницу вакцины «Спутник V»
ой, та це не заблокіровал, так собі, зробив щеплення
всё работает, это американский сегмент поди ограничили. что бы не видели альтернативы
там всё как раз на английском
я за тебя порадуюсь
https://www.youtube.com/watch?v=rsnD0GyLiz8#t=6m55s
Після компаній Pfizer та BioNTech прес-реліз щодо третьої фази випробування своєї вакцини опублікувала компанія Moderna. Її вакцина-кандидат показала вищу ефективність та має деякі інші переваги
https://www.youtube.com/watch?v=74SH1vje-Ak&
там же написано: The first registered vaccine against COVID-19.
Twitter restored access to
https://twitter.com/sputnikvaccine @sputnikvaccine account and explained that they restricted the account due to a possible security breach from Virginia, USA. Thank you,
https://twitter.com/Twitter @Twitter ! Please follow us to see how https://twitter.com/hashtag/SputnikV?src=hashtag_click #SputnikV fights https://twitter.com/hashtag/COVID%E3%83%BC19?src=hashtag_click #COVIDー19 , saves lives and restores economies.
@
sputnikvaccine и объяснил, что они ограничили доступ к аккаунту из-за возможного нарушения безопасности из Вирджинии, США.
Спасибо,
великая аграрная держава
Тому що без солі?
З. І. Цікаво як вони дєтску мармуляду від взрослої відрізняють?
хуже нє будєт!
https://tsn.ua/ru/********/200-tysyach-kur-sgoreli-zazhivo-vo-vremya-pozhara-na-vasilkovskoy-pticeferme-1356843.html 200 тысяч кур сгорели заживо во время пожара на васильковской птицеферме
https://glavred.info/ukraine/10093070-pod-kievom-sgorela-pticefabrika-foto-video.html Под Киевом сгорела птицефабрика
https://zp.depo.ua/rus/zp/na-zaporizhzhi-cherez-mor-vpershe-za-ponad-sorok-rokiv-isnuvannya-zupinilasya-ptakhofabrika-202004221151270 На Запорожье из-за мора впервые за сорок лет существования остановилась птицефабрика
https://gordonua.com/news/crimea/v-kremenchuge-proizoshel-massovyy-mor-pticy-chast-goroda-na-karantine-1498224.html В Кременчуге произошел массовый мор птицы
https://glavred.info/ukraine/10093070-pod-kievom-sgorela-pticefabrika-foto-video.html Под Киевом сгорела птицефабрика
https://zp.depo.ua/rus/zp/na-zaporizhzhi-cherez-mor-vpershe-za-ponad-sorok-rokiv-isnuvannya-zupinilasya-ptakhofabrika-202004221151270 На Запорожье из-за мора впервые за сорок лет существования остановилась птицефабрика
https://gordonua.com/news/crimea/v-kremenchuge-proizoshel-massovyy-mor-pticy-chast-goroda-na-karantine-1498224.html В Кременчуге произошел массовый мор птицы
Двум