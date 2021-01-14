УКР
У курячих крильцях з Польщі знайшли сальмонелу, - Держспоживслужба

У курячих крильцях з Польщі знайшли сальмонелу, - Держспоживслужба

В імпортованих в Україну і Королівство Данія з Польщі курячих крильцях виявили сальмонелу, крильця мають вилучити з продажу.

Про це повідомляє Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів у Києві, передає Цензор.НЕТ.

"Інформуємо про виявлення Salmonella (presence/25g) у курячих крильцях, що експортувались з Республіки Польща (виробник: Wipasz Spolka Akcyjna, Olsztyn) до Королівства Данія ( трейдер \ брокер: Nowaco A/S, Aalborg ) та до України (отримувач: ТОВ "Агропобутсервіс", вул. Михайла Грушевського, 77, с. Надичі, Жовківський р-н., Львівська обл., 80371)", - сказано в повідомленні.

Згідно з рахунком-фактурою з Республіки Польща, в ТОВ "Агропобутсервіс" відправлено заморожену курячу печінку.

"Ці харчові продукти мають бути вилученні з обігу. У строк не більше двох робочих днів оператор ринку має письмово поінформувати компетентний орган про вжиті заходи щодо подальшого поводження з цим харчовим продуктом", - говориться в повідомленні.

Автор: 

Польща (9008) продукти (1248) курятина (193) Держпродспоживслужба1 (586)
Топ коментарі
+8
зара на зажоп'ї буде спалах суперватної чорної діри

Twitter заблокировал страницу вакцины «Спутник V»

В куриных крылышках из Польши нашли сальмонеллу, - Госпортебслужба - Цензор.НЕТ 6837
показати весь коментар
14.01.2021 20:49 Відповісти
+7
блин Украина и курятину импортирует ?
великая аграрная держава
показати весь коментар
14.01.2021 20:55 Відповісти
+6
Підтримуй українське. Куштуй продукцію вітчизняного виробника, тим більше шо вибір є
показати весь коментар
14.01.2021 20:51 Відповісти
зара на зажоп'ї буде спалах суперватної чорної діри

Twitter заблокировал страницу вакцины «Спутник V»

В куриных крылышках из Польши нашли сальмонеллу, - Госпортебслужба - Цензор.НЕТ 6837
показати весь коментар
14.01.2021 20:49 Відповісти
слецтвіє вєдьот руцкій пєтух https://censor.net/ru/user/188584 ))

ой, та це не заблокіровал, так собі, зробив щеплення
показати весь коментар
14.01.2021 20:54 Відповісти
русня, а голосно як пєтух ))
показати весь коментар
14.01.2021 21:02 Відповісти
https://twitter.com/sputnikvaccine

всё работает, это американский сегмент поди ограничили. что бы не видели альтернативы
показати весь коментар
14.01.2021 20:57 Відповісти
о даже не знал , что столько стран подписали договоры на её поставку, там флаги стран через пост идут с поставками.
показати весь коментар
14.01.2021 21:00 Відповісти
Мокшанская свиноособака, приведи в пример хотя бы пару стран
показати весь коментар
14.01.2021 21:05 Відповісти
на сайт зайди и посмотри, ссылка же есть.
там всё как раз на английском
показати весь коментар
14.01.2021 21:08 Відповісти
Свнсбк, ну нє йа жє писал (ударение на первом слоге) о том, што подписаны договора на поставки ветеринарной вакцинцы для животных ))
показати весь коментар
14.01.2021 21:15 Відповісти
ты в эти страны приедь и скажи им , что они животные.
я за тебя порадуюсь
показати весь коментар
14.01.2021 21:16 Відповісти
Спутнік В это ветеринарная вакцина которая никогда не проводилась на людях - только на крысах - загугли свнсбк )
показати весь коментар
14.01.2021 21:20 Відповісти
угу и имеет статус первой зарегистрированной вакцины от ковид-19
показати весь коментар
14.01.2021 21:26 Відповісти
Только в пустой голове мокшанской свинособаки срущей за заваленком как ты ))
https://www.youtube.com/watch?v=rsnD0GyLiz8#t=6m55s

Після компаній Pfizer та BioNTech прес-реліз щодо третьої фази випробування своєї вакцини опублікувала компанія Moderna. Її вакцина-кандидат показала вищу ефективність та має деякі інші переваги
https://www.youtube.com/watch?v=74SH1vje-Ak&
показати весь коментар
14.01.2021 21:35 Відповісти
ну ты хоть на сайт спутника зайди, хоть на твитер.
там же написано: The first registered vaccine against COVID-19.
показати весь коментар
14.01.2021 21:41 Відповісти
светочи безмозглой мокшанской мысли на огонёк заходят)Свнсбк, у твоей мамаши кроме тебя еще выкидыши были?
показати весь коментар
14.01.2021 21:49 Відповісти
И тут пойдешь на ***😂🌷
показати весь коментар
14.01.2021 22:06 Відповісти
Бльо, русня, ты в глаза долбишься?
Twitter restored access to
https://twitter.com/sputnikvaccine @sputnikvaccine account and explained that they restricted the account due to a possible security breach from Virginia, USA. Thank you,
https://twitter.com/Twitter @Twitter ! Please follow us to see how https://twitter.com/hashtag/SputnikV?src=hashtag_click #SputnikV fights https://twitter.com/hashtag/COVID%E3%83%BC19?src=hashtag_click #COVIDー19 , saves lives and restores economies.

В куриных крылышках из Польши нашли сальмонеллу, - Госпортебслужба - Цензор.НЕТ 7539
показати весь коментар
14.01.2021 21:04 Відповісти
Twitter восстановил доступ к аккаунту
@
sputnikvaccine и объяснил, что они ограничили доступ к аккаунту из-за возможного нарушения безопасности из Вирджинии, США.
Спасибо,
показати весь коментар
14.01.2021 21:11 Відповісти
Слава Герою русни Рамзанке Дырову!
показати весь коментар
14.01.2021 21:16 Відповісти
кстати как тебе такая не оспаривамая ни кем такая картинка у них :

В куриных крылышках из Польши нашли сальмонеллу, - Госпортебслужба - Цензор.НЕТ 6892
показати весь коментар
14.01.2021 21:13 Відповісти
Так кому нужна регистрация в паРаше, придурок. Пусть регистрируют, что хотят. Нам какое дело до этого?
показати весь коментар
15.01.2021 01:49 Відповісти
Підтримуй українське. Куштуй продукцію вітчизняного виробника, тим більше шо вибір є
показати весь коментар
14.01.2021 20:51 Відповісти
Отож і дивимось з жінкою на свою кішку , шо вона вже курятину перестала їсти . )) . ( Шутка ) .
показати весь коментар
14.01.2021 21:23 Відповісти
блин Украина и курятину импортирует ?
великая аграрная держава
показати весь коментар
14.01.2021 20:55 Відповісти
https://twitter.com/DistMist Digital steadinger

Тому що без солі?
З. І. Цікаво як вони дєтску мармуляду від взрослої відрізняють?

В куриных крылышках из Польши нашли сальмонеллу, - Госпортебслужба - Цензор.НЕТ 910
показати весь коментар
14.01.2021 20:55 Відповісти
а чого це їм путін вже не подобається ?
показати весь коментар
14.01.2021 21:06 Відповісти
А в их крылышках сольмонелеза не было. Санька подтвердит, торговал, знает тол в этом, сельдмаршал
В куриных крылышках из Польши нашли сальмонеллу, - Госпортебслужба - Цензор.НЕТ 2641
показати весь коментар
14.01.2021 21:08 Відповісти
Какое-то королевство, печень, сальмонелла в крылышках. Что я сейчас прочитал?
показати весь коментар
14.01.2021 21:09 Відповісти
Та якась бахматюковська реклама, нє??
показати весь коментар
14.01.2021 21:10 Відповісти
точніше - антиреклама конкурентів ))))
показати весь коментар
14.01.2021 21:45 Відповісти
а при Порошенку Україна була крупним поставщиком курятини у Євросоюз
хуже нє будєт!
показати весь коментар
14.01.2021 21:10 Відповісти
в теперь получается крупный импортер курятины ?
показати весь коментар
14.01.2021 21:15 Відповісти
не была. не смогли пробить курятину. В ЕС своей курятины полно.
показати весь коментар
14.01.2021 21:43 Відповісти
Ага, Косюк наверное обиделся, что не получил многомиллионные дотации, как при Пепе
показати весь коментар
15.01.2021 07:43 Відповісти
Шо за королевство ? Тридев`яте шолі?
показати весь коментар
14.01.2021 21:16 Відповісти
крилишкі?...у курки крила!
показати весь коментар
14.01.2021 21:16 Відповісти
взагалі-то крильця, якшо точніше
показати весь коментар
14.01.2021 21:18 Відповісти
Бо крила то у легіня
показати весь коментар
14.01.2021 21:19 Відповісти
А в півнів? з птахами взагалі проблеми...в людини - обличчя, в тварини - морда, а в птаха?
показати весь коментар
14.01.2021 21:34 Відповісти
ну ти спитав. ще спитай шо було преше: курка чи яйце)))))
показати весь коментар
14.01.2021 21:40 Відповісти
У правильно поставленому питанні є всі дані для відповіді. У питанні "шо було перше: курка чи яйце" не вистачає коли було і де було - тобто просторово часових координат.
показати весь коментар
14.01.2021 21:48 Відповісти
Ну а в куриных мозгах зелёного уродца все стерильно.
показати весь коментар
14.01.2021 21:25 Відповісти
Не ешьте сырыми и не обосретесь... Делов то...
показати весь коментар
14.01.2021 21:33 Відповісти
А чего мы в Польше курятину покупаем? у нас мало своих птицефабрик? И свинину покупаем, да еще и плохого качества.
показати весь коментар
14.01.2021 21:44 Відповісти
Може то реформи такі? )))
показати весь коментар
14.01.2021 22:26 Відповісти
потому шо в Польше дешевле - шо неясно?
показати весь коментар
14.01.2021 23:26 Відповісти
не может быть в Польше дешевле, просто у нас фермы ликвидированы или сгорели:
https://tsn.ua/ru/********/200-tysyach-kur-sgoreli-zazhivo-vo-vremya-pozhara-na-vasilkovskoy-pticeferme-1356843.html 200 тысяч кур сгорели заживо во время пожара на васильковской птицеферме
https://glavred.info/ukraine/10093070-pod-kievom-sgorela-pticefabrika-foto-video.html Под Киевом сгорела птицефабрика
https://zp.depo.ua/rus/zp/na-zaporizhzhi-cherez-mor-vpershe-za-ponad-sorok-rokiv-isnuvannya-zupinilasya-ptakhofabrika-202004221151270 На Запорожье из-за мора впервые за сорок лет существования остановилась птицефабрика

https://gordonua.com/news/crimea/v-kremenchuge-proizoshel-massovyy-mor-pticy-chast-goroda-na-karantine-1498224.html В Кременчуге произошел массовый мор птицы
показати весь коментар
15.01.2021 00:44 Відповісти
Важко… поляки нам крильця возять?… Де логіка?
показати весь коментар
14.01.2021 22:48 Відповісти
логіка в ціні. в Польщі курятина дешевше в півтора рази і якістніша вдвоє
показати весь коментар
14.01.2021 23:27 Відповісти
https://tsn.ua/ru/********/200-tysyach-kur-sgoreli-zazhivo-vo-vremya-pozhara-na-vasilkovskoy-pticeferme-1356843.html 200 тысяч кур сгорели заживо во время пожара на васильковской птицеферме
https://glavred.info/ukraine/10093070-pod-kievom-sgorela-pticefabrika-foto-video.html Под Киевом сгорела птицефабрика
https://zp.depo.ua/rus/zp/na-zaporizhzhi-cherez-mor-vpershe-za-ponad-sorok-rokiv-isnuvannya-zupinilasya-ptakhofabrika-202004221151270 На Запорожье из-за мора впервые за сорок лет существования остановилась птицефабрика

https://gordonua.com/news/crimea/v-kremenchuge-proizoshel-massovyy-mor-pticy-chast-goroda-na-karantine-1498224.html В Кременчуге произошел массовый мор птицы
показати весь коментар
15.01.2021 00:45 Відповісти
особенности конкурентной борьбы
показати весь коментар
15.01.2021 00:56 Відповісти
"в Королевство" это где?????не знаю за "крылышки" но вот окорочка по 1.99 злотых за кг(15 гр) очень даже ничего по акции в "Бедренке"!!!!
показати весь коментар
15.01.2021 00:22 Відповісти
Сальмонелла активно поедает вирус Ковид.
Двум
показати весь коментар
15.01.2021 02:09 Відповісти
Дожились,в Украине своей курятины уже не хватает,а как же АГРАРНА ДЕРЖАВА? " Уничтожить в Украине все,такое впечатление что 30 лет страной управляли колонизаторы.Но у них ведь на 99% украинские фамилии...
показати весь коментар
15.01.2021 04:57 Відповісти
Они все работали на свой карман, поэтому страна в такой ...опе
показати весь коментар
15.01.2021 07:46 Відповісти
 
 