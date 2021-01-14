У курячих крильцях з Польщі знайшли сальмонелу, - Держспоживслужба

В імпортованих в Україну і Королівство Данія з Польщі курячих крильцях виявили сальмонелу, крильця мають вилучити з продажу.

Про це повідомляє Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів у Києві, передає Цензор.НЕТ.

"Інформуємо про виявлення Salmonella (presence/25g) у курячих крильцях, що експортувались з Республіки Польща (виробник: Wipasz Spolka Akcyjna, Olsztyn) до Королівства Данія ( трейдер \ брокер: Nowaco A/S, Aalborg ) та до України (отримувач: ТОВ "Агропобутсервіс", вул. Михайла Грушевського, 77, с. Надичі, Жовківський р-н., Львівська обл., 80371)", - сказано в повідомленні.

Згідно з рахунком-фактурою з Республіки Польща, в ТОВ "Агропобутсервіс" відправлено заморожену курячу печінку.

"Ці харчові продукти мають бути вилученні з обігу. У строк не більше двох робочих днів оператор ринку має письмово поінформувати компетентний орган про вжиті заходи щодо подальшого поводження з цим харчовим продуктом", - говориться в повідомленні.

