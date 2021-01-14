У курячих крильцях з Польщі знайшли сальмонелу, - Держспоживслужба
В імпортованих в Україну і Королівство Данія з Польщі курячих крильцях виявили сальмонелу, крильця мають вилучити з продажу.
Про це повідомляє Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів у Києві, передає Цензор.НЕТ.
"Інформуємо про виявлення Salmonella (presence/25g) у курячих крильцях, що експортувались з Республіки Польща (виробник: Wipasz Spolka Akcyjna, Olsztyn) до Королівства Данія ( трейдер \ брокер: Nowaco A/S, Aalborg ) та до України (отримувач: ТОВ "Агропобутсервіс", вул. Михайла Грушевського, 77, с. Надичі, Жовківський р-н., Львівська обл., 80371)", - сказано в повідомленні.
Згідно з рахунком-фактурою з Республіки Польща, в ТОВ "Агропобутсервіс" відправлено заморожену курячу печінку.
"Ці харчові продукти мають бути вилученні з обігу. У строк не більше двох робочих днів оператор ринку має письмово поінформувати компетентний орган про вжиті заходи щодо подальшого поводження з цим харчовим продуктом", - говориться в повідомленні.
Twitter заблокировал страницу вакцины «Спутник V»
ой, та це не заблокіровал, так собі, зробив щеплення
всё работает, это американский сегмент поди ограничили. что бы не видели альтернативы
там всё как раз на английском
я за тебя порадуюсь
https://www.youtube.com/watch?v=rsnD0GyLiz8#t=6m55s
Після компаній Pfizer та BioNTech прес-реліз щодо третьої фази випробування своєї вакцини опублікувала компанія Moderna. Її вакцина-кандидат показала вищу ефективність та має деякі інші переваги
https://www.youtube.com/watch?v=74SH1vje-Ak&
там же написано: The first registered vaccine against COVID-19.
Twitter restored access to
https://twitter.com/sputnikvaccine @sputnikvaccine account and explained that they restricted the account due to a possible security breach from Virginia, USA. Thank you,
https://twitter.com/Twitter @Twitter ! Please follow us to see how https://twitter.com/hashtag/SputnikV?src=hashtag_click #SputnikV fights https://twitter.com/hashtag/COVID%E3%83%BC19?src=hashtag_click #COVIDー19 , saves lives and restores economies.
@
sputnikvaccine и объяснил, что они ограничили доступ к аккаунту из-за возможного нарушения безопасности из Вирджинии, США.
Спасибо,
великая аграрная держава
Тому що без солі?
З. І. Цікаво як вони дєтску мармуляду від взрослої відрізняють?
хуже нє будєт!
https://tsn.ua/ru/********/200-tysyach-kur-sgoreli-zazhivo-vo-vremya-pozhara-na-vasilkovskoy-pticeferme-1356843.html 200 тысяч кур сгорели заживо во время пожара на васильковской птицеферме
https://glavred.info/ukraine/10093070-pod-kievom-sgorela-pticefabrika-foto-video.html Под Киевом сгорела птицефабрика
https://zp.depo.ua/rus/zp/na-zaporizhzhi-cherez-mor-vpershe-za-ponad-sorok-rokiv-isnuvannya-zupinilasya-ptakhofabrika-202004221151270 На Запорожье из-за мора впервые за сорок лет существования остановилась птицефабрика
https://gordonua.com/news/crimea/v-kremenchuge-proizoshel-massovyy-mor-pticy-chast-goroda-na-karantine-1498224.html В Кременчуге произошел массовый мор птицы
Двум