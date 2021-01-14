РУС
В Германии вакцинировано от коронавируса более процента населения

В Германии вакцинировано от коронавируса более процента населения

По состоянию на сегодня, 14 января, в Германии первую дозу вакцины от коронавируса получили более 842 тысячи немцев. Количество вакцинированных составляет около 1,01% от всего населения.

Об этом свидетельствуют данные Института имени Роберта Коха, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеканал Deutsche Welle.

Вакцинацию населения Германии проводят препаратами компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. Вакцинация в стране началась 27 декабря.

Для завершения вакцинации нужно получить вторую дозу вакцины. Вторую прививку делают через три недели после введения первой дозы.

Данные о количестве вакцинированных от коронавирус немцев прокомментировал министр здравоохранения страны Йенс Шпан.

"Мы стали на путь выхода из пандемии", - сказал он, отметив, что сейчас страна в самой тяжелой фазе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пандемия COVID-19 будет взята под контроль к концу 2021 года, - Институт Коха

вакцина (3815) Германия (7287) карантин (16729) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Чому Україна входить в 30-ку рейтингу паспортів, але не входить в 40 країн, що почали вакцинацію? Відповідь очевидна - тому що в 30-ку паспортів потрапили завдяки Пороху, а вакцинація проходить при владі Зеленського
14.01.2021 21:32 Ответить
+3
Ещё хороших новостей

Twitter заблокировал аккаунт российской вакцины «Спутник V»

https://charter97.org/ru/news/2021/1/14/407593/
14.01.2021 21:33 Ответить
+3
В Германии вакцинировано от коронавируса более процента населения - Цензор.НЕТ 7300
14.01.2021 21:42 Ответить
молодцы, хороший тем набрали.
так за 5 месяцев будет около 10% населения.
14.01.2021 21:30 Ответить
У всех Альцгеймер или ласты склеили
14.01.2021 22:00 Ответить
Чому Україна входить в 30-ку рейтингу паспортів, але не входить в 40 країн, що почали вакцинацію? Відповідь очевидна - тому що в 30-ку паспортів потрапили завдяки Пороху, а вакцинація проходить при владі Зеленського
14.01.2021 21:32 Ответить
И Х кому поможет дЫбилы Новичком нужно! То сразу и навсегда, таварыщи гитлеры
14.01.2021 22:10 Ответить
Людей меньше 60 лет планируют летом массово вакционировать, вот тогда посмотрим
14.01.2021 21:33 Ответить
Ещё хороших новостей

Twitter заблокировал аккаунт российской вакцины «Спутник V»

https://charter97.org/ru/news/2021/1/14/407593/
14.01.2021 21:33 Ответить
да разблокировали его давно, чего всякую ерунду нести.
14.01.2021 21:34 Ответить
Эта новость устарела. Все уже работает...
14.01.2021 21:36 Ответить
да и блокировка была не более 15 минут, может тех сбой ибо Трампа вот заблокировали дак заблокировали
14.01.2021 21:38 Ответить
Испортили Дениске вечернее настроение...
14.01.2021 21:41 Ответить
Кацарылый ты уже принял дозу спутника?
14.01.2021 22:08 Ответить
Це все тому що Зеленський і Шмигаль найвеличніші чемпіони світу в боротьбі з коронавірусомВ Германии вакцинировано от коронавируса более процента населения - Цензор.НЕТ 6907
Величніше них лиш містер Чісекеді з Демократичної республіки Конго
14.01.2021 21:34 Ответить
Північна Корея також червона а ми чемпіони в Европі
14.01.2021 21:37 Ответить
Їм похєр,вони в корону не вірять
14.01.2021 21:43 Ответить
В Україні закупівлею вакцини від коронавірусу займається колишній гомеопат, який заборгував державі мільярд - ЗМІВ Германии вакцинировано от коронавируса более процента населения - Цензор.НЕТ 9745
14.01.2021 21:37 Ответить
Ещё хорошие новости. В Израиле уже четверть населения вакцинированы.
14.01.2021 21:38 Ответить
ну там и гепатит лечат бесплатно.
в любой форме.
14.01.2021 21:39 Ответить
Вопрос повторить?😂🌷
14.01.2021 21:59 Ответить
В Германии вакцинировано от коронавируса более процента населения - Цензор.НЕТ 7300
14.01.2021 21:42 Ответить
Старик Дарвин рулит.
14.01.2021 22:06 Ответить
А Бубочка возьмет и запилит кучу видеороликов, где в Украине все провакцинированы раньше всех остальных стран! Ведь до избрания его президентом, 73% избирателей этого с головой хватало!
14.01.2021 22:09 Ответить
 
 