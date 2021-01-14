У Німеччині вакциновано проти коронавірусу більше відсотка населення
Станом на сьогодні, 14 січня, в Німеччині першу дозу вакцини проти коронавірусу отримали понад 842 тисячі німців. Кількість вакцинованих становить близько 1,01% від усього населення.
Про це свідчать дані Інституту імені Роберта Коха, передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал Deutsche Welle.
Вакцинацію населення Німеччини проводять препаратами компаній Pfizer/BioNTech і Moderna. Вакцинація в країні почалася 27 грудня.
Для завершення вакцинації потрібно отримати другу дозу вакцини. Друге щеплення роблять через три тижні після введення першої дози.
Дані про кількість вакцинованих проти коронавірусу німців прокоментував міністр охорони здоров'я країни Єнс Шпан.
"Ми стали на шлях виходу з пандемії", - сказав він, зазначивши, що зараз країна у найважчій фазі.
так за 5 месяцев будет около 10% населения.
Величніше них лиш містер Чісекеді з Демократичної республіки Конго
в любой форме.