УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9782 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 328 23

У Німеччині вакциновано проти коронавірусу більше відсотка населення

У Німеччині вакциновано проти коронавірусу більше відсотка населення

Станом на сьогодні, 14 січня, в Німеччині першу дозу вакцини проти коронавірусу отримали понад 842 тисячі німців. Кількість вакцинованих становить близько 1,01% від усього населення.

Про це свідчать дані Інституту імені Роберта Коха, передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал Deutsche Welle.

Вакцинацію населення Німеччини проводять препаратами компаній Pfizer/BioNTech і Moderna. Вакцинація в країні почалася 27 грудня.

Для завершення вакцинації потрібно отримати другу дозу вакцини. Друге щеплення роблять через три тижні після введення першої дози.

Дані про кількість вакцинованих проти коронавірусу німців прокоментував міністр охорони здоров'я країни Єнс Шпан.

"Ми стали на шлях виходу з пандемії", - сказав він, зазначивши, що зараз країна у найважчій фазі.

Читайте також: Пандемію COVID-19 буде взято під контроль до кінця 2021 року, - Інститут Коха

Автор: 

вакцина (4419) Німеччина (7742) карантин (18172) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Чому Україна входить в 30-ку рейтингу паспортів, але не входить в 40 країн, що почали вакцинацію? Відповідь очевидна - тому що в 30-ку паспортів потрапили завдяки Пороху, а вакцинація проходить при владі Зеленського
показати весь коментар
14.01.2021 21:32 Відповісти
+3
Ещё хороших новостей

Twitter заблокировал аккаунт российской вакцины «Спутник V»

https://charter97.org/ru/news/2021/1/14/407593/
показати весь коментар
14.01.2021 21:33 Відповісти
+3
В Германии вакцинировано от коронавируса более процента населения - Цензор.НЕТ 7300
показати весь коментар
14.01.2021 21:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
молодцы, хороший тем набрали.
так за 5 месяцев будет около 10% населения.
показати весь коментар
14.01.2021 21:30 Відповісти
У всех Альцгеймер или ласты склеили
показати весь коментар
14.01.2021 22:00 Відповісти
Чому Україна входить в 30-ку рейтингу паспортів, але не входить в 40 країн, що почали вакцинацію? Відповідь очевидна - тому що в 30-ку паспортів потрапили завдяки Пороху, а вакцинація проходить при владі Зеленського
показати весь коментар
14.01.2021 21:32 Відповісти
И Х кому поможет дЫбилы Новичком нужно! То сразу и навсегда, таварыщи гитлеры
показати весь коментар
14.01.2021 22:10 Відповісти
Людей меньше 60 лет планируют летом массово вакционировать, вот тогда посмотрим
показати весь коментар
14.01.2021 21:33 Відповісти
Ещё хороших новостей

Twitter заблокировал аккаунт российской вакцины «Спутник V»

https://charter97.org/ru/news/2021/1/14/407593/
показати весь коментар
14.01.2021 21:33 Відповісти
да разблокировали его давно, чего всякую ерунду нести.
показати весь коментар
14.01.2021 21:34 Відповісти
Эта новость устарела. Все уже работает...
показати весь коментар
14.01.2021 21:36 Відповісти
да и блокировка была не более 15 минут, может тех сбой ибо Трампа вот заблокировали дак заблокировали
показати весь коментар
14.01.2021 21:38 Відповісти
Испортили Дениске вечернее настроение...
показати весь коментар
14.01.2021 21:41 Відповісти
Кацарылый ты уже принял дозу спутника?
показати весь коментар
14.01.2021 22:08 Відповісти
Це все тому що Зеленський і Шмигаль найвеличніші чемпіони світу в боротьбі з коронавірусомВ Германии вакцинировано от коронавируса более процента населения - Цензор.НЕТ 6907
Величніше них лиш містер Чісекеді з Демократичної республіки Конго
показати весь коментар
14.01.2021 21:34 Відповісти
Північна Корея також червона а ми чемпіони в Европі
показати весь коментар
14.01.2021 21:37 Відповісти
Їм похєр,вони в корону не вірять
показати весь коментар
14.01.2021 21:43 Відповісти
В Україні закупівлею вакцини від коронавірусу займається колишній гомеопат, який заборгував державі мільярд - ЗМІВ Германии вакцинировано от коронавируса более процента населения - Цензор.НЕТ 9745
показати весь коментар
14.01.2021 21:37 Відповісти
Ещё хорошие новости. В Израиле уже четверть населения вакцинированы.
показати весь коментар
14.01.2021 21:38 Відповісти
ну там и гепатит лечат бесплатно.
в любой форме.
показати весь коментар
14.01.2021 21:39 Відповісти
Вопрос повторить?😂🌷
показати весь коментар
14.01.2021 21:59 Відповісти
В Германии вакцинировано от коронавируса более процента населения - Цензор.НЕТ 7300
показати весь коментар
14.01.2021 21:42 Відповісти
Старик Дарвин рулит.
показати весь коментар
14.01.2021 22:06 Відповісти
А Бубочка возьмет и запилит кучу видеороликов, где в Украине все провакцинированы раньше всех остальных стран! Ведь до избрания его президентом, 73% избирателей этого с головой хватало!
показати весь коментар
14.01.2021 22:09 Відповісти
 
 