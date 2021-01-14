Дела Майдана: Суд разрешил заочное расследование в отношении экс-командира полка "Беркут"

Печерский райсуд Киева дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего командира полка милиции особого назначения "Беркут", подчиненного ГУ МВД Украины в г. Киеве в уголовном производстве по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, совершенных в период с 18 февраля 2014 года по 20 февраля 2014 в центральной части Киева.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Сейчас подозреваемый скрывается от органов следствия и суда. Указанное решение суда дает право стороне обвинения в проведении досудебного расследования в отношении подозреваемого в его отсутствие (in absentia).

"Экс-командир полка милиции особого назначения "Беркут" подозревается в организации в составе преступной группировки, в которую входили бывший президент Украины, председатель СБУ и его первый заместитель, министр внутренних дел Украины и его заместитель, министр обороны, командующий внутренних войск МВД Украины и другие чиновники, с 18 по 20 февраля 2014 г. незаконного препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, превышении власти и служебных полномочий, что привело к наступлению тяжких последствий, умышленных убийств и покушений на умышленные убийства, умышленного нанесения тяжких телесных повреждений, а также террористического акта", - говорится в сообщении.

