Справи Майдану: Суд дозволив заочне розслідування щодо екскомандира полку "Беркут"

Печерський райсуд Києва дав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього командира полку міліції особливого призначення "Беркут", підпорядкованого ГУ МВС України в м.Києві в кримінальному провадженні щодо фактів організації низки тяжких та особливо тяжких насильницьких злочинів, скоєних у період з 18 лютого 2014 року по 20 лютого 2014 в центральній частині Києва.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Зараз підозрюваний переховується від органів слідства і суду. Зазначене рішення суду дає право стороні звинувачення в проведенні досудового розслідування стосовно підозрюваного за його відсутності (in absentia).

"Екскомандира полку міліції особливого призначення "Беркут" підозрюють в організації у складі злочинного угруповання, до якого входили колишній президент України, голова СБУ та його перший заступник, міністр внутрішніх справ України і його заступник, міністр оборони, командувач внутрішніх військ МВС України та інші чиновники, з 18 по 20 лютого 2014 р незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищенні влади і службових повноважень, що призвело до настання тяжких наслідків, умисних вбивств і замахів на умисні вбивства, умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень, а також терористичного акту", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Колишнього беркутівця Шаповалова, який поновився на посаді через суд, звільнили зі служби