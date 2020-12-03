Бывшие "беркутовцы" помогают Лукашенко подавлять протесты, - СМИ. ФОТО

Среди нынешних белорусских омоновцев, которые участвуют в разгонах мирных протестов в Минске, журналисты смогли идентифицировать бывших сотрудников украинского спецподразделения "Беркут".

Об этом пишет издание "Новы час", сообщает Цензор.НЕТ.

Журналисты смогли опознать среди сотрудников белорусского "ОМОНА" Анатолия Примака - бойца спецподразделения "Беркут", который покинул Украину после победы Революции Достоинства.

Анатолий Примак в Минске

Журналисты смогли найти его фото с соревнований по рукопашному бою среди сотрудников милиции, проходивших в Минске в январе 2017 года. Тогда государственное издание "СБ. Беларусь Сегодня" писало о нем как о сотруднике минского ОМОНа. Примак тоже почистил свои социальные сети, удалив фото и любую информацию о предыдущем и нынешнем местах работы.

Анатолий Примак - крайний справа

На этих соревнованиях он не победил

Читайте на Цензор.НЕТ: Среди силовиков, задерживавших белорусского оппозиционера, опознали бывшего "беркута" с Майдана, - СМИ. ФОТО

6 марта 2020 года имя бывшего украинского беркутовца было замечено в деле Центрального районного суда Минска. Примак был вызван в суд в качестве свидетеля по делу белорусского общественного активиста Николая Дедка. Правда, на заседание Примак не явился якобы из-за болезни.

Анатолий Примак

Среди контактов Примака в соцсетях удалось обнаружить еще одного бывшего "беркутовца" на службе "ОМОНА" - Дмитрия Анцупова.

Дмитрий Анцупов

Его фото на совещании минских силовиков было опубликовано в 2018 году в государственном издании "СБ. Беларусь Сегодня". Анцупов также присутствовал на экзамене на право ношения черного берета бойцами ОМОНа - его удалось опознать на видео государственного телеканала "СТВ".

Анцупов на совещании белорусских милиционеров

Анцупов на экзамене белорусских силовиков на право носить "черный берет"

Также на Цензор.НЕТ: Обвиняемый в расстрелах на Евромайдане экс-"беркутовец" Маринченко через суд пытается восстановиться в полиции, - адвокат Решко

26 октября 2020 года в телеграм-канале, который раскрывает личности силовиков, причастных к разгонам мирных акций в Беларуси, появилась информация о том, что бывший украинский беркутовец Дмитрий Анцупов является инспектором отдела специальной подготовки ОМОН в Минске. должность Анцупова в Минском областном ОМОНе соответствует той, которую он занимал в Николаевском спецподразделении.

В соцсетях Анцупов прославляет оккупантов Украины и их пособников.

Скришот страницы Анцупова в соцсети