Колишні "беркутівці" допомагають Лукашенку придушувати протести, - ЗМІ. ФОТО
Серед нинішніх білоруських омонівців, які беруть участь у розгонах мирних протестів у Мінську, журналісти змогли ідентифікувати колишніх співробітників українського спецпідрозділу "Беркут".
Про це пише видання "Новы час", повідомляє Цензор.НЕТ.
Журналісти змогли впізнати серед співробітників білоруського "ОМОН" Анатолія Примака - бійця спецпідрозділу "Беркут", який залишив Україну після перемоги Революції Гідності.
Анатолій Примак у Мінську
Журналісти змогли знайти його фото зі змагань з рукопашного бою серед співробітників міліції, що відбувалися в Мінську в січні 2017 року. Тоді державне видання "СБ. Беларусь Сегодня" писало про нього як про співробітника мінського ОМОНу. Примак теж почистив свої соціальні мережі, видаливши фото і будь-яку інформацію про попереднє і нинішнє місця роботи.
Анатолій Примак - крайній праворуч
На цих змаганнях він не переміг
6 березня 2020 року ім'я колишнього українського беркутівця було помічено в справі Центрального районного суду Мінська. Примак був викликаний до суду як свідок у справі білоруського громадського активіста Миколи Дедка. Правда, на засідання Примак не з'явився нібито через хворобу.
Анатолій Примак
Серед контактів Примака в соцмережах вдалося виявити ще одного колишнього "беркутівця" на службі "ОМОН" - Дмитра Анцупова.
Дмитро Анцупов
Його фото на нараді мінських силовиків було опубліковано в 2018 році в державному виданні "СБ. Беларусь Сегодня". Анцупов також був присутній на іспиті на право носіння чорного берета бійцями ОМОНу - його вдалося впізнати на відео державного телеканалу "СТВ".
Анцупов на нараді білоруських міліціонерів
Анцупов на іспиті білоруських силовиків на право носити "чорний берет"
26 жовтня 2020 року в телеграм-каналі, який розкриває особистості силовиків, причетних до розгону мирних акцій у Білорусі, з'явилася інформація про те, що колишній український беркутівець Дмитро Анцупов є інспектором відділу спеціальної підготовки ОМОН у Мінську. Посада Анцупова в Мінському обласному ОМОН відповідає тій, яку він обіймав у Миколаївському спецпідрозділі.
У соцмережах Анцупов прославляє окупантів України та їхніх пособників.
Скриншот сторінки Анцупова в соцмережі
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пастер чмокал губами и говорил
,, мы все решим мирным путем ,,
/решили /
тогда обошлось бы сотней жизней
теперь счёт идёт на десятки тысяч
плюс раненые и инвалиды
а он до сих пор учит как воевать и
пора отвечать
взялся за гуж неговори что недуж
если их судить
то нынешние. не будут защищать /наших слуг /
неужели это не понятно
Украина братски делится с ним самым отборны человеческим биоматериалом.
Он хорошо удобрит беларусскую зкмельку.