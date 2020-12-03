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Колишні "беркутівці" допомагають Лукашенку придушувати протести, - ЗМІ. ФОТО

Серед нинішніх білоруських омонівців, які беруть участь у розгонах мирних протестів у Мінську, журналісти змогли ідентифікувати колишніх співробітників українського спецпідрозділу "Беркут".

Про це пише видання "Новы час", повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналісти змогли впізнати серед співробітників білоруського "ОМОН" Анатолія Примака - бійця спецпідрозділу "Беркут", який залишив Україну після перемоги Революції Гідності.

Колишні беркутівці допомагають Лукашенку придушувати протести, - ЗМІ 01

Анатолій Примак у Мінську

Журналісти змогли знайти його фото зі змагань з рукопашного бою серед співробітників міліції, що відбувалися в Мінську в січні 2017 року. Тоді державне видання "СБ. Беларусь Сегодня" писало про нього як про співробітника мінського ОМОНу. Примак теж почистив свої соціальні мережі, видаливши фото і будь-яку інформацію про попереднє і нинішнє місця роботи.

Колишні беркутівці допомагають Лукашенку придушувати протести, - ЗМІ 02

Анатолій Примак - крайній праворуч

Колишні беркутівці допомагають Лукашенку придушувати протести, - ЗМІ 03

На цих змаганнях він не переміг

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд відмовив захисту "беркутівців" у доступі до матеріалів слідства у "справі Майдану"

6 березня 2020 року ім'я колишнього українського беркутівця було помічено в справі Центрального районного суду Мінська. Примак був викликаний до суду як свідок у справі білоруського громадського активіста Миколи Дедка. Правда, на засідання Примак не з'явився нібито через хворобу.

Колишні беркутівці допомагають Лукашенку придушувати протести, - ЗМІ 04

Анатолій Примак

Серед контактів Примака в соцмережах вдалося виявити ще одного колишнього "беркутівця" на службі "ОМОН" - Дмитра Анцупова.

Колишні беркутівці допомагають Лукашенку придушувати протести, - ЗМІ 05

Дмитро Анцупов

Його фото на нараді мінських силовиків було опубліковано в 2018 році в державному виданні "СБ. Беларусь Сегодня". Анцупов також був присутній на іспиті на право носіння чорного берета бійцями ОМОНу - його вдалося впізнати на відео державного телеканалу "СТВ".

Колишні беркутівці допомагають Лукашенку придушувати протести, - ЗМІ 06

Анцупов на нараді білоруських міліціонерів

Колишні беркутівці допомагають Лукашенку придушувати протести, - ЗМІ 07

Анцупов на іспиті білоруських силовиків на право носити "чорний берет"

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26 жовтня 2020 року в телеграм-каналі, який розкриває особистості силовиків, причетних до розгону мирних акцій у Білорусі, з'явилася інформація про те, що колишній український беркутівець Дмитро Анцупов є інспектором відділу спеціальної підготовки ОМОН у Мінську. Посада Анцупова в Мінському обласному ОМОН відповідає тій, яку він обіймав у Миколаївському спецпідрозділі.

У соцмережах Анцупов прославляє окупантів України та їхніх пособників.

Колишні беркутівці допомагають Лукашенку придушувати протести, - ЗМІ 08

Скриншот сторінки Анцупова в соцмережі

Автор: 

Білорусь (7925) Беркут (532) ОМОН (66)


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Топ коментарі
+52
Вопрос не в том где они служат, вопрос сколько таких подонков у нас служит? И кажется мне что самый главный наш слуга вполне разделяет их убеждения!
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03.12.2020 02:09
+43
Честно говоря в мусарне других и не бывает, профессиональный отбор так сказать. У меня в классе было 2 человека которые к концу 8-го класса читали по слогам, и оба стали мусорами.
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03.12.2020 02:41
+37
На то они и наемники что без совести, без Родины, без принципов и без человечности. А ведь могли ету тварь грохнуть еще во время Майдана как и других, если бы не Петька, Сенька и Рюкзаков которые визжали чтобы Майдан расходился потому что революция закончилась.
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03.12.2020 01:59
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это лишний раз доказывает, что мразь всегда востребована. на подобных подонков в совковоподобных режимах, как в паРаше и Белараше, всегда высокий спрос.
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03.12.2020 08:41 Відповісти
морда типичного дебила,с полным отсутствием интеллекта
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03.12.2020 08:43 Відповісти
Зато зарплата приличная, раньше на пенсию.
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03.12.2020 09:03 Відповісти
за ету зарплату он портит свою карму,избивая невинных людей и попадает в ад
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03.12.2020 14:00 Відповісти
Таким ублюдкам шо Австрия шо Австралия , тупые мрази кроме того как избивать слабых , и восьмером карманы у двоих алкоголиков выворачивать больше ничего не могут .
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03.12.2020 09:21 Відповісти
Підождіть, такі ще можуть повернутися і вимагати компенсації, як "жертви" протестувальників на Майдані.
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03.12.2020 09:24 Відповісти
Невезучий рагуль этот Примак. На майдане писды получил, на соревнованиях тоже судя по фотографиям))
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03.12.2020 09:36 Відповісти
У них ж тут родичі лишилися? Узяти їх і в тюрму, як заручників!
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03.12.2020 09:36 Відповісти
Людиноподібні істоти.
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03.12.2020 09:45 Відповісти
вот и многим дошло за Донецк и Луганск
пастер чмокал губами и говорил
,, мы все решим мирным путем ,,
/решили /
тогда обошлось бы сотней жизней
теперь счёт идёт на десятки тысяч
плюс раненые и инвалиды
а он до сих пор учит как воевать и
пора отвечать
взялся за гуж неговори что недуж
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03.12.2020 09:49 Відповісти
Не було жодного сумніву в присутності нелюдей заїзджих.
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03.12.2020 10:15 Відповісти
Цих садистів треба вимагати привести в Україну і судити їх... Якщо Лукашенко відмовитися видати цих покидьків, то їх треба поїхати і там ліквідувати. Чи наше СБУ безсиле знищити вбивць і садистів?
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03.12.2020 10:22 Відповісти
А хто їх випустив за кордон. Лукашенко?
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03.12.2020 10:33 Відповісти
никто никогда их не будет судить
если их судить
то нынешние. не будут защищать /наших слуг /
неужели это не понятно
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03.12.2020 11:08 Відповісти
Мрази! Без Родины, чести, совести!
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03.12.2020 13:53 Відповісти
Ну вот, а то батцька обжался, что Украина строит против него какие-то козни.
Украина братски делится с ним самым отборны человеческим биоматериалом.
Он хорошо удобрит беларусскую зкмельку.
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03.12.2020 13:56 Відповісти
Ну если беркут помогает,то может порядок наведут.
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03.12.2020 18:15 Відповісти
Глупый Лукашенко нанял на работу людей которые не справились со своими прямыми обязанностями в Украине.
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04.12.2020 10:04 Відповісти
вот это правда, поэтому их в первых рядах и пользует
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04.12.2020 20:26 Відповісти
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