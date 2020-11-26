Обвиняемый в расстрелах на Евромайдане экс-"беркутовец" Маринченко через суд пытается восстановиться в полиции, - адвокат Решко

Бывший "беркутовец" Александр Маринченко, обвиняемый в расстрелах на Майдане, через суд пытается восстановиться на службе в полиции из-за якобы незаконного увольнения.

Об этом в комментарии hromadske рассказал адвокат экс-"беркутовца" Стефан Решко, передает Цензор.НЕТ.

Защита Маринченко подала иск о восстановлении в Окружной админсуд Киева.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Экс-беркутовцев, которых передали в ОРДЛО при обмене, объявили в розыск. ВИДЕО

"Его уволили за прогул якобы в связи с тем, что он после 29 декабря (2019 года, день обмена с наемниками РФ на Донбассе. - Ред.) не вышел на работу. А он после 29 декабря был доставлен под контролем Украины к линии разграничения с "Д/ЛНР" , - отметил адвокат.

Сергей Тамтура, еще один обвиняемый в расстрелах, который также вернулся в Украину после обмена с наемниками РФ, по словам адвоката, уже не был тогда полицейским, он самостоятельно уволился из полиции.

"Маринченко был (в полиции. - Ред.). Его просто отстранили от должности, но не уволили. Поэтому все время (пока идет расследование. - Ред.) он продолжал считаться полицейским" , - рассказал Решко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кива собирает в ряды своей организации экс-беркутовцев, которые принимали участие в расстрелах на Майдане

Суд иск зарегистрировал, по упрощенному рассмотрению без вызова и уведомления сторон. По словам адвоката, сторона защиты и сторона Национальной полиции Киева в иске предоставили свои объяснения по делу. Когда начнется рассмотрение - пока неизвестно, говорит адвокат.

Напомним, по делу о расстрелах на Институтской, которое рассматривает Святошинский райсуд, обвиняемыми являются пятеро бывших сотрудников спецподразделения "Беркут": Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Александр Маринченко, Сергей Тамтура и Олег Янишевский. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Майдана.

28 декабря 2019 года Киевский апелляционный суд вынес решение об изменении меры пресечения на личные обязательства этим пяти экс-"беркутовцам". На следующий день на КПВВ "Майорское" Донецкой области состоялся обмен пленными, в ходе которого этих пятерых экс-бойцов спецподразделения "Беркут" передали на оккупированную Россией территорию Донбасса.

В начале февраля 2020 года Александр Маринченко и Сергей Тамтура вернулись в Киев и заявили о намерении принимать участие в судебных заседаниях.