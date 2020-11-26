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Новости Политика Украины Расследование преступлений на Майдане
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Беркут (8676) Нацполиция (15749) увольнение (2508) Окружной админсуд Киева (390)

Обвиняемый в расстрелах на Евромайдане экс-"беркутовец" Маринченко через суд пытается восстановиться в полиции, - адвокат Решко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Обвиняемый в расстрелах на Евромайдане экс-

Бывший "беркутовец" Александр Маринченко, обвиняемый в расстрелах на Майдане, через суд пытается восстановиться на службе в полиции из-за якобы незаконного увольнения.

Об этом в комментарии hromadske рассказал адвокат экс-"беркутовца" Стефан Решко, передает Цензор.НЕТ.

Защита Маринченко подала иск о восстановлении в Окружной админсуд Киева.

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"Его уволили за прогул якобы в связи с тем, что он после 29 декабря (2019 года, день обмена с наемниками РФ на Донбассе. - Ред.) не вышел на работу. А он после 29 декабря был доставлен под контролем Украины к линии разграничения с "Д/ЛНР" , - отметил адвокат.

Сергей Тамтура, еще один обвиняемый в расстрелах, который также вернулся в Украину после обмена с наемниками РФ, по словам адвоката, уже не был тогда полицейским, он самостоятельно уволился из полиции.

"Маринченко был (в полиции. - Ред.). Его просто отстранили от должности, но не уволили. Поэтому все время (пока идет расследование. - Ред.) он продолжал считаться полицейским" , - рассказал Решко.

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Суд иск зарегистрировал, по упрощенному рассмотрению без вызова и уведомления сторон. По словам адвоката, сторона защиты и сторона Национальной полиции Киева в иске предоставили свои объяснения по делу. Когда начнется рассмотрение - пока неизвестно, говорит адвокат.

Напомним, по делу о расстрелах на Институтской, которое рассматривает Святошинский райсуд, обвиняемыми являются пятеро бывших сотрудников спецподразделения "Беркут": Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Александр Маринченко, Сергей Тамтура и Олег Янишевский. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Майдана.

28 декабря 2019 года Киевский апелляционный суд вынес решение об изменении меры пресечения на личные обязательства этим пяти экс-"беркутовцам". На следующий день на КПВВ "Майорское" Донецкой области состоялся обмен пленными, в ходе которого этих пятерых экс-бойцов спецподразделения "Беркут" передали на оккупированную Россией территорию Донбасса.

В начале февраля 2020 года Александр Маринченко и Сергей Тамтура вернулись в Киев и заявили о намерении принимать участие в судебных заседаниях.
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Топ комментарии
+15
Даже не знаю, предложат ему к Венедиктовой, или сразу в ОПу?
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26.11.2020 11:44
+14
Это вполне реально. Авакову сейчас именно такие и нужны с зашкваром.
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26.11.2020 11:41
+10
ну а чо? Портнову можно, а йому ні?
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26.11.2020 11:37
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ну а чо? Портнову можно, а йому ні?
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26.11.2020 11:37 Ответить
Это вполне реально. Авакову сейчас именно такие и нужны с зашкваром.
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26.11.2020 11:41 Ответить
Тим паче блазень активно призначає нових суддів... Обвиняемый в расстрелах на Евромайдане экс-"беркутовец" Маринченко через суд пытается восстановиться в полиции, - адвокат Решко - Цензор.НЕТ 8182
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26.11.2020 11:49 Ответить
На СТО слесарем крутить гайки не хочет идти Обвиняемый в расстрелах на Евромайдане экс-"беркутовец" Маринченко через суд пытается восстановиться в полиции, - адвокат Решко - Цензор.НЕТ 7631 Только обортнем в погонах Обвиняемый в расстрелах на Евромайдане экс-"беркутовец" Маринченко через суд пытается восстановиться в полиции, - адвокат Решко - Цензор.НЕТ 334
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26.11.2020 11:42 Ответить
интересно, а те, которых мы обменяли уже восстановились?
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26.11.2020 11:44 Ответить
Даже не знаю, предложат ему к Венедиктовой, или сразу в ОПу?
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26.11.2020 11:44 Ответить
Призвание холуй и надсмотрщик за рабами, мозги и социальная ответственность отсутствуют. Очень полезен для любой диктаторской власти
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26.11.2020 11:44 Ответить
Несправедливо получается.
Все кореша давно восстановились, одного обидели.
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26.11.2020 11:44 Ответить
ЗЕбанутому говнокомандующему такие люди нужны.
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26.11.2020 12:02 Ответить
Да, і не забудьте йому 750 тис.грн. виплатить !
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26.11.2020 11:49 Ответить
за вынужденный прогул
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26.11.2020 23:59 Ответить
При "хорошем" (читай паскудном) адвокате и НАШИХ эпохальных, так называемых, сЮдах (от слова сЮДА... заносить) можно еще добавить, что он был весь изрешечен бандитским (майдановскими) пулями, т.е. стрЫляли, забросан яйлами Янука по самые его яйла, и еще его неделю голяком гоняли по морозу... Бизнес, ...)(ули...
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26.11.2020 11:59 Ответить
"Его уволили за прогул..." Ну, натурально! Тут расстреливать надо, а он - гуляет! Недострелял до "нормы" в итоге! Вот и уволили! За что!?!? Берите сейчас на работу СРОЧНО! Дайте волыну, припасов! Он - наверстает! Как в кино "Ко мне - Мухтар!": он постарается!
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26.11.2020 11:54 Ответить
В тюрьму его и еще раз обменять!
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26.11.2020 12:08 Ответить
А Янукович ещё не пытается через суд восстановиться на работе?
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26.11.2020 12:16 Ответить
Поновиться. 100%.
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26.11.2020 12:56 Ответить
Щось останніми роками перестали казати про те, як патріоти не простять і наведуть порядок.
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26.11.2020 14:15 Ответить
А він мабуть і заробітню платню не отримував, та ще й отримав моральну і психологічну травму. Черга на житло підійшла зрештою
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26.11.2020 15:17 Ответить
Чьо-то даже и не удивился... Обвинувачуваний у розстрілах на Євромайдані ексберкутівець Маринченко через суд намагається поновитися в поліції, - адвокат Решко - Цензор.НЕТ 5490
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26.11.2020 15:41 Ответить
потрібен не суд, а самосуд
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26.11.2020 16:42 Ответить
 
 