Обвинувачуваний у розстрілах на Євромайдані ексберкутівець Маринченко через суд намагається поновитися в поліції, - адвокат Решко

Колишній "беркутівець" Олександр Маринченко, обвинувачуваний у розстрілах на Майдані, через суд намагається поновитися на службі в поліції через нібито незаконне звільнення.

Про це в коментарі hromadskeрозповів адвокат ексберкутівця Стефан Решко, передає Цензор.НЕТ.

Захист Маринченка подав позов про поновлення до Окружного адмінсуду Києва.

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"Його звільнили через прогул начебто у зв'язку з тим, що він після 29 грудня (2019 року, день обміну з найманцями РФ на Донбасі. - Ред.) не вийшов на роботу. А він після 29 грудня був доправлений під контролем України до лінії розмежування з "Д/ЛНР"", - зазначив адвокат.

Сергій Тамтура, ще один обвинувачений у розстрілах, який також повернувся в Україну після обміну з найманцями РФ, за словами адвоката, вже не був тоді поліцейським, він самостійно звільнився з поліції.

"Маринченко був (у поліції. - Ред.). Його просто відсторонили від посади, але не звільнили. Тому весь час (поки триває розслідування. - Ред.) він продовжував рахуватися поліцейським", - розповів Решко.

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Суд позов зареєстрував, за спрощеним розглядом без виклику та повідомлення сторін. За словами адвоката, сторона захисту та сторона Національної поліції Києва у позові надали свої пояснення у справі. Коли розпочнеться розгляд - поки невідомо, каже адвокат.

Нагадаємо, у справі про розстріли на Інститутській, яку розглядає Святошинський райсуд, обвинуваченими є п'ятеро колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут": Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Олександр Маринченко, Сергій Тамтура й Олег Янішевський. Їм інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство і заподіяння тілесних ушкоджень активістам Майдану.

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28 грудня 2019 року Київський апеляційний суд виніс рішення про зміну запобіжного заходу на особисті зобов'язання цим п'ятьом ексберкутівцям. Наступного дня на КПВВ "Майорське" Донецької області відбувся обмін полоненими, під час якого цих п'ятьох ексбійців спецпідрозділу "Беркут" передали на окуповану Росією територію Донбасу.

На початку лютого 2020 року Олександр Маринченко і Сергій Тамтура повернулися до Києва і заявили про намір брати участь у судових засіданнях.