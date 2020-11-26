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Новини Політика України Розслідування злочинів на Майдані
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Беркут (517) Нацполіція (13940) звільнення (1511) Окружний адмінсуд Києва (377)

Обвинувачуваний у розстрілах на Євромайдані ексберкутівець Маринченко через суд намагається поновитися в поліції, - адвокат Решко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Обвинувачуваний у розстрілах на Євромайдані ексберкутівець Маринченко через суд намагається поновитися в поліції, - адвокат Решко

Колишній "беркутівець" Олександр Маринченко, обвинувачуваний у розстрілах на Майдані, через суд намагається поновитися на службі в поліції через нібито незаконне звільнення.

Про це в коментарі hromadskeрозповів адвокат ексберкутівця Стефан Решко, передає Цензор.НЕТ.

Захист Маринченка подав позов про поновлення до Окружного адмінсуду Києва.

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"Його звільнили через прогул начебто у зв'язку з тим, що він після 29 грудня (2019 року, день обміну з найманцями РФ на Донбасі. - Ред.) не вийшов на роботу. А він після 29 грудня був доправлений під контролем України до лінії розмежування з "Д/ЛНР"", - зазначив адвокат.

Сергій Тамтура, ще один обвинувачений у розстрілах, який також повернувся в Україну після обміну з найманцями РФ, за словами адвоката, вже не був тоді поліцейським, він самостійно звільнився з поліції.

"Маринченко був (у поліції. - Ред.). Його просто відсторонили від посади, але не звільнили. Тому весь час (поки триває розслідування. - Ред.) він продовжував рахуватися поліцейським", - розповів Решко.

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Суд позов зареєстрував, за спрощеним розглядом без виклику та повідомлення сторін. За словами адвоката, сторона захисту та сторона Національної поліції Києва у позові надали свої пояснення у справі. Коли розпочнеться розгляд - поки невідомо, каже адвокат.

Нагадаємо, у справі про розстріли на Інститутській, яку розглядає Святошинський райсуд, обвинуваченими є п'ятеро колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут": Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Олександр Маринченко, Сергій Тамтура й Олег Янішевський. Їм інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство і заподіяння тілесних ушкоджень активістам Майдану.

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28 грудня 2019 року Київський апеляційний суд виніс рішення про зміну запобіжного заходу на особисті зобов'язання цим п'ятьом ексберкутівцям. Наступного дня на КПВВ "Майорське" Донецької області відбувся обмін полоненими, під час якого цих п'ятьох ексбійців спецпідрозділу "Беркут" передали на окуповану Росією територію Донбасу.

На початку лютого 2020 року Олександр Маринченко і Сергій Тамтура повернулися до Києва і заявили про намір брати участь у судових засіданнях.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
Даже не знаю, предложат ему к Венедиктовой, или сразу в ОПу?
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26.11.2020 11:44
+14
Это вполне реально. Авакову сейчас именно такие и нужны с зашкваром.
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26.11.2020 11:41
+10
ну а чо? Портнову можно, а йому ні?
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26.11.2020 11:37
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ну а чо? Портнову можно, а йому ні?
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26.11.2020 11:37 Відповісти
Это вполне реально. Авакову сейчас именно такие и нужны с зашкваром.
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26.11.2020 11:41 Відповісти
Тим паче блазень активно призначає нових суддів... Обвиняемый в расстрелах на Евромайдане экс-"беркутовец" Маринченко через суд пытается восстановиться в полиции, - адвокат Решко - Цензор.НЕТ 8182
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26.11.2020 11:49 Відповісти
На СТО слесарем крутить гайки не хочет идти Обвиняемый в расстрелах на Евромайдане экс-"беркутовец" Маринченко через суд пытается восстановиться в полиции, - адвокат Решко - Цензор.НЕТ 7631 Только обортнем в погонах Обвиняемый в расстрелах на Евромайдане экс-"беркутовец" Маринченко через суд пытается восстановиться в полиции, - адвокат Решко - Цензор.НЕТ 334
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26.11.2020 11:42 Відповісти
интересно, а те, которых мы обменяли уже восстановились?
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26.11.2020 11:44 Відповісти
Даже не знаю, предложат ему к Венедиктовой, или сразу в ОПу?
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26.11.2020 11:44 Відповісти
Призвание холуй и надсмотрщик за рабами, мозги и социальная ответственность отсутствуют. Очень полезен для любой диктаторской власти
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26.11.2020 11:44 Відповісти
Несправедливо получается.
Все кореша давно восстановились, одного обидели.
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26.11.2020 11:44 Відповісти
ЗЕбанутому говнокомандующему такие люди нужны.
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26.11.2020 12:02 Відповісти
Да, і не забудьте йому 750 тис.грн. виплатить !
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26.11.2020 11:49 Відповісти
за вынужденный прогул
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26.11.2020 23:59 Відповісти
При "хорошем" (читай паскудном) адвокате и НАШИХ эпохальных, так называемых, сЮдах (от слова сЮДА... заносить) можно еще добавить, что он был весь изрешечен бандитским (майдановскими) пулями, т.е. стрЫляли, забросан яйлами Янука по самые его яйла, и еще его неделю голяком гоняли по морозу... Бизнес, ...)(ули...
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26.11.2020 11:59 Відповісти
"Его уволили за прогул..." Ну, натурально! Тут расстреливать надо, а он - гуляет! Недострелял до "нормы" в итоге! Вот и уволили! За что!?!? Берите сейчас на работу СРОЧНО! Дайте волыну, припасов! Он - наверстает! Как в кино "Ко мне - Мухтар!": он постарается!
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26.11.2020 11:54 Відповісти
В тюрьму его и еще раз обменять!
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26.11.2020 12:08 Відповісти
А Янукович ещё не пытается через суд восстановиться на работе?
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26.11.2020 12:16 Відповісти
Поновиться. 100%.
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26.11.2020 12:56 Відповісти
Щось останніми роками перестали казати про те, як патріоти не простять і наведуть порядок.
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26.11.2020 14:15 Відповісти
А він мабуть і заробітню платню не отримував, та ще й отримав моральну і психологічну травму. Черга на житло підійшла зрештою
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26.11.2020 15:17 Відповісти
Чьо-то даже и не удивился... Обвинувачуваний у розстрілах на Євромайдані ексберкутівець Маринченко через суд намагається поновитися в поліції, - адвокат Решко - Цензор.НЕТ 5490
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26.11.2020 15:41 Відповісти
потрібен не суд, а самосуд
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26.11.2020 16:42 Відповісти
 
 