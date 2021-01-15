Венгрия закупит вакцину от коронавируса китайской компании Sinopharm

Венгрия подписала соглашение с китайской фармацевтической компанией Sinopharm о закупке вакцины от коронавируса.

Об этом заявил руководитель администрации премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ

"Мы практически договорились с Sinopharm. Первая партия может включать до одного миллиона доз ", - сообщил Гуляш.

Чиновник отметил, что в рамках программы Евросоюза вакцины прибывали в страну слишком медленно - до 100 тыс. доз в день. Поэтому Венгрия продолжит переговоры с Россией и Китаем о дополнительных закупках вакцин.

С начала эпидемии в Венгрии зафиксировали более 347 тыс. случаев COVID-19, в том числе 11 066 летальных. Сейчас в больницах находятся более 5 тыс.пациентов с коронавирусом.