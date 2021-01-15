Венгрия закупит вакцину от коронавируса китайской компании Sinopharm
Венгрия подписала соглашение с китайской фармацевтической компанией Sinopharm о закупке вакцины от коронавируса.
Об этом заявил руководитель администрации премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ
"Мы практически договорились с Sinopharm. Первая партия может включать до одного миллиона доз ", - сообщил Гуляш.
Чиновник отметил, что в рамках программы Евросоюза вакцины прибывали в страну слишком медленно - до 100 тыс. доз в день. Поэтому Венгрия продолжит переговоры с Россией и Китаем о дополнительных закупках вакцин.
С начала эпидемии в Венгрии зафиксировали более 347 тыс. случаев COVID-19, в том числе 11 066 летальных. Сейчас в больницах находятся более 5 тыс.пациентов с коронавирусом.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Если учесть, что не все вакцинируются , то надо ещё 3 млн для первой вакцины.
China National Pharmaceutical Group является шестым по величине в мире производителем вакцин и поставщиком 80 % вакцин для китайской программы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F иммунизации . В состав China National Pharmaceutical Group входят более 1,5 тыс. дочерних компаний и филиалов, а также 6 листинговых компаний, которые занимаются научными исследованиями, производством, логистикой и дистрибуцией лекарств и средств https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0 традиционной медицины (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8 анестетики , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8 антибиотики , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE психотропные , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B противоопухолевые , противоинфекционные, сердечно-сосудистые и респираторные препараты), производством и обслуживанием медицинского оборудования (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82 рентгеновские аппараты , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8E_COVID-19 тестовые наборы ), финансовыми услугами и международными поставками, организацией выставок и конференций, а также управляют сетями складов и аптек. Через свои логистические центры Sinopharm обслуживает свыше 230 тыс. корпоративных клиентов
Коммерческими вакцинами Sinovac являются Healive (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82_%D0%90 гепатита A ), Bilive (комбинированный от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%B3%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0_B гепатита A и B ), Anflu (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF гриппа ), Panflu (от https://ru.wikipedia.org/wiki/H5N1 H5N1 ) и PANFLU.1 (от https://ru.wikipedia.org/wiki/H1N1 H1N1 ). Sinovac в настоящее время разрабатывает универсальную вакцину против пандемического гриппа и вакцину против японского энцефалита.
Sinovac разрабатывает вакцины против энтеровируса 71, универсального пандемического гриппа, японского энцефалита и бешенства у людей. Его дочерняя компания Tangshan Yian проводит полевые испытания самостоятельно разработанных инактивированных вакцин против бешенства для животных.
В середине апреля 2020 года Китай утвердил клиническое испытания для https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_COVID-19 вакцины от COVID-19 , разработанной Sinovac. Вакцина, получившая название https://ru.wikipedia.org/wiki/CoronaVac CoronaVac , представляет собой инактивированную цельновирусную вакцину против COVID-19.
В январе 2021 года бразильские исследователи сообщили, что эффективность вакцины CoronaVac, разработанной китайской компанией SinoVac и проходящей клинические испытания в Бразилии, составляет 50,4%.
Термин «векторная вакцина» означает, что https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F) векторы , созданные на основе другого вируса (в данном случае - аденовируса), выступают в роли носителей генетического материала, доставляя его в клетку. При этом генетический материал аденовируса, который вызывает инфекцию, удаляется и вставляется материал с кодом белка от другого вируса, в данном случае от шипа коронавируса.
Последний безопасен для организма, в то же время он помогает иммунной системе реагировать и вырабатывать антитела, которые защищают от инфекции. Человеческие аденовирусы считаются одними из самых простых для модификации, поэтому они стали очень популярными в качестве векторов.
РНК-вакцины могут вызвать редкие побочные эффекты, которые пока до конца не исследованы. Среди них ученые называют аутоиммунные реакции и образование тромбов. Выявить полную картину можно будет только после длительного тестирования препаратов на большом количестве добровольцев.