3 062 28

Угорщина закупить вакцину проти коронавірусу китайської компанії Sinopharm

Угорщина закупить вакцину проти коронавірусу китайської компанії Sinopharm

Угорщина підписала угоду з китайською фармацевтичною компанією Sinopharm про закупівлю вакцини проти коронавірусу.

Про це заявив керівник адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Ґерґей Гуляш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"Ми практично домовилися із Sinopharm. Перша партія може містити до одного мільйона доз", - повідомив Гуляш.

Чиновник наголосив, що в межах програми Євросоюзу вакцини прибували до країни занадто повільно - до 100 тис. доз на день. Через це Угорщина продовжить переговори з Росією і Китаєм про додаткові закупівлі вакцин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина продовжила локдаун до лютого. Чинними залишаються й комендантська година, й обмеження в роботі шкіл та ресторанів

Від початку епідемії в Угорщині зафіксували понад 347 тис. випадків COVID-19, зокрема 11 066 летальних. Нині у лікарнях перебувають понад 5 тис. пацієнтів із коронавірусом.

Топ коментарі
+8
Тоже через кантору Богатыревой?
15.01.2021 00:12 Відповісти
15.01.2021 00:12 Відповісти
+6
Угорщиною керує путінський ватнік
15.01.2021 00:24 Відповісти
15.01.2021 00:24 Відповісти
+5
спутник мокшанский не в ту дырку зашёл...
15.01.2021 00:13 Відповісти
15.01.2021 00:13 Відповісти
Тоже через кантору Богатыревой?
15.01.2021 00:12 Відповісти
15.01.2021 00:12 Відповісти
У них там своя такая же прокладка есть 😀😀😀
15.01.2021 00:28 Відповісти
15.01.2021 00:28 Відповісти
спутник мокшанский не в ту дырку зашёл...
15.01.2021 00:13 Відповісти
15.01.2021 00:13 Відповісти
Хвамилие потрясная
15.01.2021 00:20 Відповісти
15.01.2021 00:20 Відповісти
Вкусная.пойду похаваю
16.01.2021 00:52 Відповісти
16.01.2021 00:52 Відповісти
Чого ви всі піарите китайських комуністів? Якщо би на місці москалів були китайці,то від України вже би нічого не залишилось.Або якщо в Україну зайдуть китайці,то місця для українців не буде.
15.01.2021 00:22 Відповісти
15.01.2021 00:22 Відповісти
Угорщиною керує путінський ватнік
15.01.2021 00:24 Відповісти
15.01.2021 00:24 Відповісти
Мадьяры я смотрю тоже будут закупать Фуфломецин...
15.01.2021 00:26 Відповісти
15.01.2021 00:26 Відповісти
Турция вроде тоже одобрила его.
15.01.2021 02:08 Відповісти
15.01.2021 02:08 Відповісти
Sinovac та Sinopharm - це різні контори. перша-приватна, друга державна (пройшла затвердження в самому Китаї). Sinopharm вакцина BBIBP-CorV замовили країни блоку близького сходу, Пакистан, Єгипет... Туреччина ж замовила CoronaVac від Sinovac, можливо в ході тестувань в самій Туреччині показало результат, може з інших причин...
15.01.2021 07:54 Відповісти
15.01.2021 07:54 Відповісти
8 млн граждан в Венгрии . Европейская по 100 тыс в день с 26 декабря- уже 2 млн получили.

Если учесть, что не все вакцинируются , то надо ещё 3 млн для первой вакцины.
15.01.2021 00:27 Відповісти
15.01.2021 00:27 Відповісти
Китайська і американська мають різний принцип дії. Американська руйнує захисну оболонку вірусу і він гине.
15.01.2021 00:35 Відповісти
15.01.2021 00:35 Відповісти
Ждем инфу что закупил Бульбофюрер и Пончик-фюрер из Сев. Кореи.
15.01.2021 01:07 Відповісти
15.01.2021 01:07 Відповісти
У пончика вакцина самая надежная Свинцовая девятиграмовая
16.01.2021 00:55 Відповісти
16.01.2021 00:55 Відповісти
Дзякую... дзюже дзякую...
15.01.2021 01:16 Відповісти
15.01.2021 01:16 Відповісти
Китайська Sinopharm звучить як "Свиноферм"
15.01.2021 01:19 Відповісти
15.01.2021 01:19 Відповісти
Sinovac Biotech Ltd. - китайская биофармацевтическая компания. А что за компания sinopharm?
15.01.2021 02:40 Відповісти
15.01.2021 02:40 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/China_National_Pharmaceutical_Group China National Pharmaceutical Group или Sinopharm (中国医药集团总公司, «Китайская национальная фармацевтическая группа») - крупнейшая https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9 китайская https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C фармацевтическая корпорация, входит в число https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8_Fortune_(2020) крупнейших компаний страны и https://ru.wikipedia.org/wiki/Fortune_Global_500 мира . Основана в 1998 году, штаб-квартира расположена в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD Пекине , контрольный пакет акций Sinopharm принадлежит https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E_%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F_(SASAC) SASAC https://ru.wikipedia.org/wiki/China_National_Pharmaceutical_Group#cite_note-1 [1] .
China National Pharmaceutical Group является шестым по величине в мире производителем вакцин и поставщиком 80 % вакцин для китайской программы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F иммунизации . В состав China National Pharmaceutical Group входят более 1,5 тыс. дочерних компаний и филиалов, а также 6 листинговых компаний, которые занимаются научными исследованиями, производством, логистикой и дистрибуцией лекарств и средств https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0 традиционной медицины (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8 анестетики , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8 антибиотики , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE психотропные , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B противоопухолевые , противоинфекционные, сердечно-сосудистые и респираторные препараты), производством и обслуживанием медицинского оборудования (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82 рентгеновские аппараты , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8E_COVID-19 тестовые наборы ), финансовыми услугами и международными поставками, организацией выставок и конференций, а также управляют сетями складов и аптек. Через свои логистические центры Sinopharm обслуживает свыше 230 тыс. корпоративных клиентов
15.01.2021 06:09 Відповісти
15.01.2021 06:09 Відповісти
трохи додам: "Пекінський інститут біологічних продуктів створив інактивовану вакцину проти коронавірусу, яка пройшла клінічні випробування державною китайською компанією Sinopharm."
15.01.2021 08:00 Відповісти
15.01.2021 08:00 Відповісти
Sinovac Biotech Ltd. (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA кит. 北京科兴生物制品有限公司) - китайская биофармацевтическая компания, занимающаяся исследованием, разработкой, производством и продажей вакцин для защиты человека от инфекционных заболеваний. Компания базируется в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD Пекине .

Коммерческими вакцинами Sinovac являются Healive (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82_%D0%90 гепатита A ), Bilive (комбинированный от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%B3%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0_B гепатита A и B ), Anflu (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF гриппа ), Panflu (от https://ru.wikipedia.org/wiki/H5N1 H5N1 ) и PANFLU.1 (от https://ru.wikipedia.org/wiki/H1N1 H1N1 ). Sinovac в настоящее время разрабатывает универсальную вакцину против пандемического гриппа и вакцину против японского энцефалита.
Sinovac разрабатывает вакцины против энтеровируса 71, универсального пандемического гриппа, японского энцефалита и бешенства у людей. Его дочерняя компания Tangshan Yian проводит полевые испытания самостоятельно разработанных инактивированных вакцин против бешенства для животных.
В середине апреля 2020 года Китай утвердил клиническое испытания для https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_COVID-19 вакцины от COVID-19 , разработанной Sinovac. Вакцина, получившая название https://ru.wikipedia.org/wiki/CoronaVac CoronaVac , представляет собой инактивированную цельновирусную вакцину против COVID-19.
В январе 2021 года бразильские исследователи сообщили, что эффективность вакцины CoronaVac, разработанной китайской компанией SinoVac и проходящей клинические испытания в Бразилии, составляет 50,4%.
15.01.2021 06:12 Відповісти
15.01.2021 06:12 Відповісти
«Спутник V» представляет собой «векторную вакцину»
Термин «векторная вакцина» означает, что https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F) векторы , созданные на основе другого вируса (в данном случае - аденовируса), выступают в роли носителей генетического материала, доставляя его в клетку. При этом генетический материал аденовируса, который вызывает инфекцию, удаляется и вставляется материал с кодом белка от другого вируса, в данном случае от шипа коронавируса.
Последний безопасен для организма, в то же время он помогает иммунной системе реагировать и вырабатывать антитела, которые защищают от инфекции. Человеческие аденовирусы считаются одними из самых простых для модификации, поэтому они стали очень популярными в качестве векторов.
15.01.2021 06:18 Відповісти
15.01.2021 06:18 Відповісти
Новосибирский "Вектор"и разрабатывал
16.01.2021 00:54 Відповісти
16.01.2021 00:54 Відповісти
Ряд зарубежных вакцин действуют по иному принципу, нежели «Спутник V». В частности, американские препараты Pfizer и Moderna представляют собой так называемые РНК-вакцины. Специалисты относят их к препаратам генной терапии. При этом опыта применения таких прививок у человека раньше никогда не было.
РНК-вакцины могут вызвать редкие побочные эффекты, которые пока до конца не исследованы. Среди них ученые называют аутоиммунные реакции и образование тромбов. Выявить полную картину можно будет только после длительного тестирования препаратов на большом количестве добровольцев.
15.01.2021 06:19 Відповісти
15.01.2021 06:19 Відповісти
.. є помірне сподівання що ця метода допоможе побороти врешті решт мутації грипу...
15.01.2021 08:05 Відповісти
15.01.2021 08:05 Відповісти
Ясно что сифак и синофарм разные компании, а чем колятся китайцы?
15.01.2021 10:08 Відповісти
15.01.2021 10:08 Відповісти
упс. венгры отказались от "спутника", закупки которой венграми в декабре с элементами победобесия анонсировали россиянцы.
15.01.2021 10:17 Відповісти
15.01.2021 10:17 Відповісти
 
 