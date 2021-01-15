Угорщина закупить вакцину проти коронавірусу китайської компанії Sinopharm

Угорщина підписала угоду з китайською фармацевтичною компанією Sinopharm про закупівлю вакцини проти коронавірусу.

Про це заявив керівник адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Ґерґей Гуляш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"Ми практично домовилися із Sinopharm. Перша партія може містити до одного мільйона доз", - повідомив Гуляш.

Чиновник наголосив, що в межах програми Євросоюзу вакцини прибували до країни занадто повільно - до 100 тис. доз на день. Через це Угорщина продовжить переговори з Росією і Китаєм про додаткові закупівлі вакцин.

Від початку епідемії в Угорщині зафіксували понад 347 тис. випадків COVID-19, зокрема 11 066 летальних. Нині у лікарнях перебувають понад 5 тис. пацієнтів із коронавірусом.