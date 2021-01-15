В общежитии Харьковского автодорожного университета произошел пожар: эвакуированы 45 человек, жертв нет. ФОТО

14 января в 16:47 в г. Харьков по улице Зубенко, 5а в девятиэтажном здании общежития Харьковского Национального автодорожного университета в комнате на четвертом этаже возник пожар.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В 17:12 пожарные локализовали возгорание на площади 5 кв, в 17:39 - ликвидировали.

На свежий воздух во время тушения были выведены 45 человек.



Фото: сайт ГСЧС

Жертв и пострадавших нет.

К тушению привлекались 16 человек личного состава и 4 единицы техники ГСЧС.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В общежитии профессионального лицея на Житомирщине произошел пожар, есть погибший, - ГСЧС. ФОТОрепортаж