В общежитии Харьковского автодорожного университета произошел пожар: эвакуированы 45 человек, жертв нет. ФОТО

14 января в 16:47 в г. Харьков по улице Зубенко, 5а в девятиэтажном здании общежития Харьковского Национального автодорожного университета в комнате на четвертом этаже возник пожар.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В 17:12 пожарные локализовали возгорание на площади 5 кв, в 17:39 - ликвидировали.

На свежий воздух во время тушения были выведены 45 человек.

В общежитии Харьковского автодорожного университета произошел пожар: эвакуированы 45 человек, жертв нет 01
Фото: сайт ГСЧС

Жертв и пострадавших нет.

К тушению привлекались 16 человек личного состава и 4 единицы техники ГСЧС.

Шото Харьков - самый криминальный город . Наверно слишком рядом к раше - 40 км 😀
Но всю Украину запакостили своими криминальными судьями .
показать весь комментарий
15.01.2021 09:00 Ответить
 
 