В общежитии Харьковского автодорожного университета произошел пожар: эвакуированы 45 человек, жертв нет. ФОТО
14 января в 16:47 в г. Харьков по улице Зубенко, 5а в девятиэтажном здании общежития Харьковского Национального автодорожного университета в комнате на четвертом этаже возник пожар.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
В 17:12 пожарные локализовали возгорание на площади 5 кв, в 17:39 - ликвидировали.
На свежий воздух во время тушения были выведены 45 человек.
Жертв и пострадавших нет.
К тушению привлекались 16 человек личного состава и 4 единицы техники ГСЧС.
