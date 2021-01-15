У гуртожитку Харківського автодорожнього університету сталася пожежа: евакуйовано 45 осіб, жертв немає. ФОТО
14 січня о 16:47 у м. Харків на вулиці Зубенка, 5а в дев'ятиповерховому будинку гуртожитку Харківського Національного автодорожнього університету в кімнаті на четвертому поверсі виникла пожежа.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
О 17:12 пожежники локалізували займання на площі 5 м кв., о 17:39 - ліквідували.
На свіже повітря під час гасіння було виведено 45 осіб.
Фото: сайт ДСНС
Жертв і постраждалих немає.
До гасіння залучалися 16 рятувальників особового складу та 4 одиниці техніки ДСНС.
Но всю Украину запакостили своими криминальными судьями .