У гуртожитку Харківського автодорожнього університету сталася пожежа: евакуйовано 45 осіб, жертв немає. ФОТО

14 січня о 16:47 у м. Харків на вулиці Зубенка, 5а в дев'ятиповерховому будинку гуртожитку Харківського Національного автодорожнього університету в кімнаті на четвертому поверсі виникла пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

О 17:12 пожежники локалізували займання на площі 5 м кв., о 17:39 - ліквідували.

На свіже повітря під час гасіння було виведено 45 осіб.

У гуртожитку Харківського автодорожнього університету сталася пожежа: евакуйовано 45 осіб, жертв немає 01

Фото: сайт ДСНС

Жертв і постраждалих немає.

До гасіння залучалися 16 рятувальників особового складу та 4 одиниці техніки ДСНС.

Шото Харьков - самый криминальный город . Наверно слишком рядом к раше - 40 км 😀
Но всю Украину запакостили своими криминальными судьями .
показати весь коментар
15.01.2021 09:00 Відповісти
 
 