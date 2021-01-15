У гуртожитку Харківського автодорожнього університету сталася пожежа: евакуйовано 45 осіб, жертв немає. ФОТО

14 січня о 16:47 у м. Харків на вулиці Зубенка, 5а в дев'ятиповерховому будинку гуртожитку Харківського Національного автодорожнього університету в кімнаті на четвертому поверсі виникла пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

О 17:12 пожежники локалізували займання на площі 5 м кв., о 17:39 - ліквідували.

На свіже повітря під час гасіння було виведено 45 осіб.

Фото: сайт ДСНС

Жертв і постраждалих немає.

До гасіння залучалися 16 рятувальників особового складу та 4 одиниці техніки ДСНС.

Читайте також: За тиждень вогонь забрав життя 39 осіб, на водних об'єктах загинули 8, - ДСНС