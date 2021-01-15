Число жертв COVID-19 в мире превысило 2 миллиона. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 15 января в мире зарегистрировали 749 320 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 15 361 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 93 536 554 случая инфицирования, из них 749 320 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 002 465 человек, из них 15 361 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 66,8 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.
Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 20-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – 10.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://eanews.ru/news/sem-millionov-chelovek-umerli-ot-goloda-v-2020-godu_13-10-2020 по данным Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН
Пироженые пусть кушают, раз бананов нету))
Будем 50 лет ждать шоп побить рекорд "испанки"?
б*же, раздули из искры - пламя, типо все заражаются и всем становится неинтересно жить. ну во мне неинтересно(кроме как читать Антиколорадоса) и шо?
Не, ну реально, УГроза непропорц. потерям от паники. Трамп молодчага шо послал вирус взад, но даже заболев, не обосрался.(правда "болел" он так же как наш презик Ермак и служка его - Зеля)
Умерло в этом году 107 899 Умерло от Ковид в этом году 41 338
Практически каждый второй умерший умер в США умер от короновируса при том что смертность в США не увеличилась
Это как получается?