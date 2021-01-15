РУС
Число жертв COVID-19 в мире превысило 2 миллиона. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 15 января в мире зарегистрировали 749 320 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 15 361 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 93 536 554 случая инфицирования, из них 749 320 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 002 465 человек, из них 15 361 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 66,8 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 166 человек, выявлены 8 199 новых случаев, выздоровели - 10 328

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 20-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – 10.

карантин (16729) статистика (2312) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
+3
Ну и шо?
Будем 50 лет ждать шоп побить рекорд "испанки"?
б*же, раздули из искры - пламя, типо все заражаются и всем становится неинтересно жить. ну во мне неинтересно(кроме как читать Антиколорадоса) и шо?
Не, ну реально, УГроза непропорц. потерям от паники. Трамп молодчага шо послал вирус взад, но даже заболев, не обосрался.(правда "болел" он так же как наш презик Ермак и служка его - Зеля)
показать весь комментарий
15.01.2021 08:47 Ответить
+2
а вот от голода уже 7 000 000
https://eanews.ru/news/sem-millionov-chelovek-umerli-ot-goloda-v-2020-godu_13-10-2020 по данным Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН
показать весь комментарий
15.01.2021 08:46 Ответить
+1
Население США
Умерло в этом году 107 899 Умерло от Ковид в этом году 41 338
Практически каждый второй умерший умер в США умер от короновируса при том что смертность в США не увеличилась
Это как получается?
показать весь комментарий
15.01.2021 09:01 Ответить
Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 2 мільйони - Цензор.НЕТ 6083
15.01.2021 09:08 Ответить
спасибо китайцам за 2 миллиона трупов
15.01.2021 09:39 Ответить
за год напрямую от алко и табака раз в пять больше. и ничего.
15.01.2021 11:27 Ответить
И миллионы самоубийств связанных с общей паникой и страхом
15.01.2021 11:34 Ответить
точно. и миллионы самоубийств связанных с прямыми и непрямыми последствиями употреюления алко и табака.
15.01.2021 11:39 Ответить
Ой как страшно, как страшно, очень-очень боюсь. Наденьте на меня маску, перчатки и вколите мне скорее вакцину добрые наши, заботливые власти..
15.01.2021 11:29 Ответить
 
 