Число жертв COVID-19 в мире превысило 2 миллиона. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 15 января в мире зарегистрировали 749 320 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 15 361 человек.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 93 536 554 случая инфицирования, из них 749 320 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 002 465 человек, из них 15 361 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 66,8 млн человек.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 20-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – 10.