Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 2 мільйони. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 15 січня у світі зареєстрували 749 320 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 15 361 особа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 93 536 554 випадки інфікування, з них 749 320 лише за минулу добу.

Від ускладнень, спричинених вірусом, померли вже 2 002 465 осіб, з них 15 361 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 66,8 млн осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Велика Британія.

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 20-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 10-ту.