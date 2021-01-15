Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 2 мільйони. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 15 січня у світі зареєстрували 749 320 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 15 361 особа.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 93 536 554 випадки інфікування, з них 749 320 лише за минулу добу.
Від ускладнень, спричинених вірусом, померли вже 2 002 465 осіб, з них 15 361 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 66,8 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Велика Британія.
Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 20-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 10-ту.
https://eanews.ru/news/sem-millionov-chelovek-umerli-ot-goloda-v-2020-godu_13-10-2020 по данным Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН
Пироженые пусть кушают, раз бананов нету))
Будем 50 лет ждать шоп побить рекорд "испанки"?
б*же, раздули из искры - пламя, типо все заражаются и всем становится неинтересно жить. ну во мне неинтересно(кроме как читать Антиколорадоса) и шо?
Не, ну реально, УГроза непропорц. потерям от паники. Трамп молодчага шо послал вирус взад, но даже заболев, не обосрался.(правда "болел" он так же как наш презик Ермак и служка его - Зеля)
Умерло в этом году 107 899 Умерло от Ковид в этом году 41 338
Практически каждый второй умерший умер в США умер от короновируса при том что смертность в США не увеличилась
Это как получается?