УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9290 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 268 10

Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 2 мільйони. ІНФОГРАФІКА

Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 2 мільйони. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 15 січня у світі зареєстрували 749 320 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 15 361 особа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 93 536 554 випадки інфікування, з них 749 320 лише за минулу добу.

Від ускладнень, спричинених вірусом, померли вже 2 002 465 осіб, з них 15 361 за минулу добу.

Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 2 мільйони 01

Побороли хворобу і вилікувалися 66,8 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу через COVID-19 в Україні померли 166 людей, виявлено 8199 нових випадків, одужали - 10 328

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Велика Британія.

Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 2 мільйони 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 20-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 10-ту.

Автор: 

карантин (18172) статистика (2256) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Ну и шо?
Будем 50 лет ждать шоп побить рекорд "испанки"?
б*же, раздули из искры - пламя, типо все заражаются и всем становится неинтересно жить. ну во мне неинтересно(кроме как читать Антиколорадоса) и шо?
Не, ну реально, УГроза непропорц. потерям от паники. Трамп молодчага шо послал вирус взад, но даже заболев, не обосрался.(правда "болел" он так же как наш презик Ермак и служка его - Зеля)
показати весь коментар
15.01.2021 08:47 Відповісти
+2
а вот от голода уже 7 000 000
https://eanews.ru/news/sem-millionov-chelovek-umerli-ot-goloda-v-2020-godu_13-10-2020 по данным Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН
показати весь коментар
15.01.2021 08:46 Відповісти
+1
Население США
Умерло в этом году 107 899 Умерло от Ковид в этом году 41 338
Практически каждый второй умерший умер в США умер от короновируса при том что смертность в США не увеличилась
Это как получается?
показати весь коментар
15.01.2021 09:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а вот от голода уже 7 000 000
https://eanews.ru/news/sem-millionov-chelovek-umerli-ot-goloda-v-2020-godu_13-10-2020 по данным Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН
показати весь коментар
15.01.2021 08:46 Відповісти
Билл Гей..тс вроде отдает миллиарды евро на борьбу с нигерами, но пропустил шо некоторые подыхают от голода
Пироженые пусть кушают, раз бананов нету))
показати весь коментар
15.01.2021 08:48 Відповісти
Ну и шо?
Будем 50 лет ждать шоп побить рекорд "испанки"?
б*же, раздули из искры - пламя, типо все заражаются и всем становится неинтересно жить. ну во мне неинтересно(кроме как читать Антиколорадоса) и шо?
Не, ну реально, УГроза непропорц. потерям от паники. Трамп молодчага шо послал вирус взад, но даже заболев, не обосрался.(правда "болел" он так же как наш презик Ермак и служка его - Зеля)
показати весь коментар
15.01.2021 08:47 Відповісти
Население США
Умерло в этом году 107 899 Умерло от Ковид в этом году 41 338
Практически каждый второй умерший умер в США умер от короновируса при том что смертность в США не увеличилась
Это как получается?
показати весь коментар
15.01.2021 09:01 Відповісти
Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 2 мільйони - Цензор.НЕТ 6083
показати весь коментар
15.01.2021 09:08 Відповісти
спасибо китайцам за 2 миллиона трупов
показати весь коментар
15.01.2021 09:39 Відповісти
за год напрямую от алко и табака раз в пять больше. и ничего.
показати весь коментар
15.01.2021 11:27 Відповісти
И миллионы самоубийств связанных с общей паникой и страхом
показати весь коментар
15.01.2021 11:34 Відповісти
точно. и миллионы самоубийств связанных с прямыми и непрямыми последствиями употреюления алко и табака.
показати весь коментар
15.01.2021 11:39 Відповісти
Ой как страшно, как страшно, очень-очень боюсь. Наденьте на меня маску, перчатки и вколите мне скорее вакцину добрые наши, заботливые власти..
показати весь коментар
15.01.2021 11:29 Відповісти
 
 