НАТО очень обеспокоено наращиванием российских войск в оккупированном Крыму, - Столтенберг
НАТО отслеживает военное присутствие России в регионе Черного моря и в оккупированном Крыму и обеспокоено его расширением.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
"Что касается вопроса об увеличении российского присутствия в Ливии и в Африке в целом, конечно, это то, за чем мы следим - и очень внимательно отслеживаем в НАТО, это часть модели увеличения российского присутствия не только в Ливии, но и в других частях Африки и на Ближнем Востоке, в Сирии и в Черноморском регионе в Крыму, а также в Балтийском регионе и на Крайнем Севере", - говорится в заявлении.
Столтенберг уточнил, что альянс, в частности, наблюдает рост военного строительства со стороны России от Крайнего Севера до Балтийского региона, Черного моря, Ближнего Востока и Северной Африки.
"И это вызывает большую обеспокоенность", - отметил генсек.
Ранее Столтенберг сообщил, что НАТО продолжит наращивать свое военное присутствие в Черноморском регионе в ответ на усиление российского военного группировки в Крыму.
Украина выступает за любые форматы усиление присутствия НАТО в Черноморском регионе, сказал ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.
Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября сообщил о начале строительства двух военно-морских баз для более эффективной защиты Черноморского региона.
Генассамблея ООН в декабре 2019 года принял резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из оккупированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.
И для этого есть причины. В украинском городе Бердянске на берегу Азовского моря заканчивается строительство военно-морской базы НАТО. По предварительному Соглашению Украина получила от Великобритании £1 миллиард 250 миллионов (фунтов стерлингов) на постройку восьми военных катеров и модернизацию портовой инфраструктуры ВМБ (военно-морской базы) в Очакове. Кроме финансовой поддержки, Англия поставит для ВМСУ восемь британских быстроходных ударных катеров «Barzan»* и пришлет своих специалистов.
Американцы также доставят на Азов три единицы военных катеров типа «Island» в дополнение к двум, уже полученным в октябре прошлого года. Украина также закупила 16 патрульных катеров «Mark VI». Эти военные суда планируется дислоцировать в Бердянске, где уже находятся отечественные бронекатеры типа «Гюрза».
Кремль обеспокоен появлением американских баз вблизи российских берегов. Ведь расстояние от Бердянска до ближайшей точки российского побережья, станицы Должанской Краснодарского края, составляет всего 67 км, а до временно оккупированного украинского года Керчь - 150 км.
Главнокомандующий Вооруженных сил США в Европе генерал военно-воздушных сил США мистер Тод Уолтерс на встрече с седьмым Президентом Украины паном Петром Порошенко изложил доктрину Госдепа в отношении Украины: «США вложили большие средства, чтобы Вооруженные Силы Украины перешли на стандарты НАТО и получили летальное оружие с целью защить свою страну от российского агрессора. Поэтому мы никогда не отдадим Украину под контроль российской бензоколонки и китайской пилорамы».
* Вооружение катера «Barzan»* включает две счетверенные пусковые установки, способные запускать ракеты класса «земля-земля» https://ru.wikipedia.org/wiki/Exocet MM40 Exocet https://ru.wikipedia.org/wiki/Barzan#cite_note-3 [a] . Корабль также вооружен ракетами класса «земля-воздух» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C_(%D0%9F%D0%97%D0%A0%D0%9A) Mistral с дальностью стрельбы 4 км. В передней части установлена морская пушка https://ru.wikipedia.org/wiki/76_mm/62_Super_Rapid Oto Melara 76 мм / 62 Super Rapid с дальностью стрельбы 16 км. Википедия.
«Якби ми не демонтували унітази з захоплених нами в міжнародних водах Чорного моря українських військових кораблів «Бердянськ», «Нікополь» і буксира «Яни Капу», то на них би вже сиділи солдати НАТО» - прокоментував російське мародерство прес-секретар президента Російської Федерації Діма Пєсков.
гадаю, подумки вони це вітають.
Личных врагов оппозиционеров - Бориса Немцова князь Темнейший убил непосредственно возле Кремля, а Алексея Навального, бывший заведующий клубом в Дрездене, отравил в Омске. В Киеве депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова киллер ФСБ рассстрелял среди бела дня на улице в присутствии его охранника.
Когда Путин весной 2014 года атаковал сорокатысячной группировкой украинский Крым, жители Грузии, знавшие уже, что такое «Русский мир», предупреждали украинцев: «Они (россияне) пришли в Украину, чтобы вас убивать». Мы не верили грузинам. Как! Мыше братья? Адин нарот!
Куда приходит сатанинский «русский православный мир» там звучат автоматные очереди, льётся человеческая кровь и многотысячные толпы беженцев, неся на плечах крохотных детей, покидают свои дома и могилы своих родителей. Взыщи, Господи, с российских православных убийц и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе, в Сирии и Ливии. Да будут скитаться дети российских оккупантов, и просить хлеба из развалин своих жилищ, уничтоженных наводнениями, землетрясениями и пожарами. «Да не будет сострадающих им, да не будет милующих сирот их. Да будет потомство их на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде». Цитаты из 108 Псалма. Аминь! Одной из радикальных мер оказать давление на страну-изгой, является отключение банков Мордора от системы SWIFT, что приведёт к краху российской финансовой системы. По всем признакам видно, что Лидеры западных стран не намерены смириться с военными акциями «ихтамнетов» перекроить существующие после окончания Второй Мировой войны границы между европейскими странами, то очередным шагом для оказания действенного давления на директора бензоколонки может стать эмбарго на покупку российских углеводородов.
Ждем, когда Байден примет Присягу 20 января 2021 года.
тож, хто окрім нас має першим бити у дзвони та вживати відповідні заходи щодо унеможливлення або протидії такому нарощенню російських військ?
щось робиться?
крім того, ви не звернули увагу на другу частину: "вживати відповідні заходи щодо унеможливлення або протидії такому нарощенню російських військ".
адже сама Україна нічого не робить аби нарощувати на тому напрямку власні ЗС та бути готовими до наступу.
знов граються у "росіянанасненападет".
ну як же вас не цікавлять фантазії, коли ви фантазуєте, що НАТО вживатиме дієві заходи, а не саме занепокоєння.
для забезпечення безпеки країн-членів НАТО, впевнений, щось буде зроблено. щодо захисту України, повторюся, це в першу чергу завдання самої України.
Всі страхи на ніч пригальмує.
Занепокоєння росте.
Але крім того ще й слідкує.