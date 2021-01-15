НАТО очень обеспокоено наращиванием российских войск в оккупированном Крыму, - Столтенберг

НАТО отслеживает военное присутствие России в регионе Черного моря и в оккупированном Крыму и обеспокоено его расширением.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Что касается вопроса об увеличении российского присутствия в Ливии и в Африке в целом, конечно, это то, за чем мы следим - и очень внимательно отслеживаем в НАТО, это часть модели увеличения российского присутствия не только в Ливии, но и в других частях Африки и на Ближнем Востоке, в Сирии и в Черноморском регионе в Крыму, а также в Балтийском регионе и на Крайнем Севере", - говорится в заявлении.

Столтенберг уточнил, что альянс, в частности, наблюдает рост военного строительства со стороны России от Крайнего Севера до Балтийского региона, Черного моря, Ближнего Востока и Северной Африки.

"И это вызывает большую обеспокоенность", - отметил генсек.

Ранее Столтенберг сообщил, что НАТО продолжит наращивать свое военное присутствие в Черноморском регионе в ответ на усиление российского военного группировки в Крыму.

Украина выступает за любые форматы усиление присутствия НАТО в Черноморском регионе, сказал ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября сообщил о начале строительства двух военно-морских баз для более эффективной защиты Черноморского региона.

Генассамблея ООН в декабре 2019 года принял резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из оккупированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.