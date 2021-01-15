НАТО дуже стурбоване нарощуванням російських військ в окупованому Криму, - Столтенберг
НАТО відстежує військову присутність Росії в регіоні Чорного моря і в окупованому Криму і стурбоване його розширенням.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг.
"Що стосується питання про збільшення російської присутності в Лівії та Африці в цілому, звичайно, це те, за чим ми стежимо – і дуже уважно відстежуємо в НАТО, це частина моделі збільшення російської присутності не тільки в Лівії, а й в інших частинах Африки, і на Близькому Сході, в Сирії і в Чорноморському регіоні в Криму, а також у Балтійському регіоні і на Крайній Півночі", – йдеться в заяві.
Столтенберг уточнив, що альянс, зокрема, спостерігає зростання військового будівництва з боку Росії від Крайньої Півночі до Балтійського регіону, Чорного моря, Близького Сходу і Північної Африки.
"І це викликає велику стурбованість", – наголосив генсекретар.
Раніше Столтенберг повідомив, що НАТО продовжить нарощувати свою військову присутність у Чорноморському регіоні у відповідь на посилення російського військового угруповання в Криму.
Україна виступає за будь-які формати посилення присутності НАТО в Чорноморському регіоні, сказав раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові і в акваторії Чорного моря. У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.
Президент України Володимир Зеленський 20 жовтня повідомив про початок будівництва двох військово-морських баз для більш ефективного захисту Чорноморського регіону.
Генасамблея ООН у грудні 2019 року ухвалила резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з окупованого Криму і припинити тимчасову окупацію території України.
И для этого есть причины. В украинском городе Бердянске на берегу Азовского моря заканчивается строительство военно-морской базы НАТО. По предварительному Соглашению Украина получила от Великобритании £1 миллиард 250 миллионов (фунтов стерлингов) на постройку восьми военных катеров и модернизацию портовой инфраструктуры ВМБ (военно-морской базы) в Очакове. Кроме финансовой поддержки, Англия поставит для ВМСУ восемь британских быстроходных ударных катеров «Barzan»* и пришлет своих специалистов.
Американцы также доставят на Азов три единицы военных катеров типа «Island» в дополнение к двум, уже полученным в октябре прошлого года. Украина также закупила 16 патрульных катеров «Mark VI». Эти военные суда планируется дислоцировать в Бердянске, где уже находятся отечественные бронекатеры типа «Гюрза».
Кремль обеспокоен появлением американских баз вблизи российских берегов. Ведь расстояние от Бердянска до ближайшей точки российского побережья, станицы Должанской Краснодарского края, составляет всего 67 км, а до временно оккупированного украинского года Керчь - 150 км.
Главнокомандующий Вооруженных сил США в Европе генерал военно-воздушных сил США мистер Тод Уолтерс на встрече с седьмым Президентом Украины паном Петром Порошенко изложил доктрину Госдепа в отношении Украины: «США вложили большие средства, чтобы Вооруженные Силы Украины перешли на стандарты НАТО и получили летальное оружие с целью защить свою страну от российского агрессора. Поэтому мы никогда не отдадим Украину под контроль российской бензоколонки и китайской пилорамы».
* Вооружение катера «Barzan»* включает две счетверенные пусковые установки, способные запускать ракеты класса «земля-земля» https://ru.wikipedia.org/wiki/Exocet MM40 Exocet https://ru.wikipedia.org/wiki/Barzan#cite_note-3 [a] . Корабль также вооружен ракетами класса «земля-воздух» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C_(%D0%9F%D0%97%D0%A0%D0%9A) Mistral с дальностью стрельбы 4 км. В передней части установлена морская пушка https://ru.wikipedia.org/wiki/76_mm/62_Super_Rapid Oto Melara 76 мм / 62 Super Rapid с дальностью стрельбы 16 км. Википедия.
«Якби ми не демонтували унітази з захоплених нами в міжнародних водах Чорного моря українських військових кораблів «Бердянськ», «Нікополь» і буксира «Яни Капу», то на них би вже сиділи солдати НАТО» - прокоментував російське мародерство прес-секретар президента Російської Федерації Діма Пєсков.
гадаю, подумки вони це вітають.
Личных врагов оппозиционеров - Бориса Немцова князь Темнейший убил непосредственно возле Кремля, а Алексея Навального, бывший заведующий клубом в Дрездене, отравил в Омске. В Киеве депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова киллер ФСБ рассстрелял среди бела дня на улице в присутствии его охранника.
Когда Путин весной 2014 года атаковал сорокатысячной группировкой украинский Крым, жители Грузии, знавшие уже, что такое «Русский мир», предупреждали украинцев: «Они (россияне) пришли в Украину, чтобы вас убивать». Мы не верили грузинам. Как! Мыше братья? Адин нарот!
Куда приходит сатанинский «русский православный мир» там звучат автоматные очереди, льётся человеческая кровь и многотысячные толпы беженцев, неся на плечах крохотных детей, покидают свои дома и могилы своих родителей. Взыщи, Господи, с российских православных убийц и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе, в Сирии и Ливии. Да будут скитаться дети российских оккупантов, и просить хлеба из развалин своих жилищ, уничтоженных наводнениями, землетрясениями и пожарами. «Да не будет сострадающих им, да не будет милующих сирот их. Да будет потомство их на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде». Цитаты из 108 Псалма. Аминь! Одной из радикальных мер оказать давление на страну-изгой, является отключение банков Мордора от системы SWIFT, что приведёт к краху российской финансовой системы. По всем признакам видно, что Лидеры западных стран не намерены смириться с военными акциями «ихтамнетов» перекроить существующие после окончания Второй Мировой войны границы между европейскими странами, то очередным шагом для оказания действенного давления на директора бензоколонки может стать эмбарго на покупку российских углеводородов.
Ждем, когда Байден примет Присягу 20 января 2021 года.
тож, хто окрім нас має першим бити у дзвони та вживати відповідні заходи щодо унеможливлення або протидії такому нарощенню російських військ?
щось робиться?
крім того, ви не звернули увагу на другу частину: "вживати відповідні заходи щодо унеможливлення або протидії такому нарощенню російських військ".
адже сама Україна нічого не робить аби нарощувати на тому напрямку власні ЗС та бути готовими до наступу.
знов граються у "росіянанасненападет".
ну як же вас не цікавлять фантазії, коли ви фантазуєте, що НАТО вживатиме дієві заходи, а не саме занепокоєння.
для забезпечення безпеки країн-членів НАТО, впевнений, щось буде зроблено. щодо захисту України, повторюся, це в першу чергу завдання самої України.
Всі страхи на ніч пригальмує.
Занепокоєння росте.
Але крім того ще й слідкує.