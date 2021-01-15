НАТО дуже стурбоване нарощуванням російських військ в окупованому Криму, - Столтенберг

НАТО відстежує військову присутність Росії в регіоні Чорного моря і в окупованому Криму і стурбоване його розширенням.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг.

"Що стосується питання про збільшення російської присутності в Лівії та Африці в цілому, звичайно, це те, за чим ми стежимо – і дуже уважно відстежуємо в НАТО, це частина моделі збільшення російської присутності не тільки в Лівії, а й в інших частинах Африки, і на Близькому Сході, в Сирії і в Чорноморському регіоні в Криму, а також у Балтійському регіоні і на Крайній Півночі", – йдеться в заяві.

Столтенберг уточнив, що альянс, зокрема, спостерігає зростання військового будівництва з боку Росії від Крайньої Півночі до Балтійського регіону, Чорного моря, Близького Сходу і Північної Африки.

"І це викликає велику стурбованість", – наголосив генсекретар.

Раніше Столтенберг повідомив, що НАТО продовжить нарощувати свою військову присутність у Чорноморському регіоні у відповідь на посилення російського військового угруповання в Криму.

Україна виступає за будь-які формати посилення присутності НАТО в Чорноморському регіоні, сказав раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові і в акваторії Чорного моря. У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.

Президент України Володимир Зеленський 20 жовтня повідомив про початок будівництва двох військово-морських баз для більш ефективного захисту Чорноморського регіону.

Генасамблея ООН у грудні 2019 року ухвалила резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з окупованого Криму і припинити тимчасову окупацію території України.