Россия самоутверждается, используя военную мощь против Украины, - Столтенберг

Россия не является прямой угрозой для стран НАТО. Но она пытается самоутвердиться за счет военных действий против Украины и Грузии.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Le Point, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что от России не исходит прямая военная угроза для альянса. Но подчеркнул причастность РФ к кибератакам в Германии и Норвегии, а также использованию химических веществ для убийства людей в Великобритании.

"Не вижу непосредственной угрозы от России в форме военного нападения. Но я вижу Россию, которая самоутверждается. Она использует свою военную мощь против соседей - Грузии и Украины", - сказал Столтенберг.