Росія самостверджується, використовуючи військову міць проти України, - Столтенберг
Росія не є прямою загрозою для країн НАТО. Але вона намагається самоствердитися за рахунок військових дій проти України і Грузії.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю Le Point, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Він зазначив, що від Росії не йде пряма військова загроза для альянсу. Але підкреслив причетність РФ до кібератак у Німеччині та Норвегії, а також використання хімічних речовин для вбивства людей у Великій Британії.
"Не бачу безпосередньої загрози від Росії у формі військового нападу. Але я бачу Росію, яка самостверджується. Вона використовує свою військову міць проти сусідів - Грузії та України", - сказав Столтенберг.
Топ коментарі
+12 Старый зольдат
показати весь коментар31.12.2020 17:03 Відповісти Посилання
+6 olele
показати весь коментар31.12.2020 16:42 Відповісти Посилання
+5 Lvbnhj
показати весь коментар31.12.2020 16:50 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Европейцы уже убедились, что Московия - террористическая страна и её православные диверсанты из ФСБ и ГРУ не напрягаясь могут устроить авиакатастрофу для польского Правительства, организовать железнодорожное крушение, убрать неугодного политика в дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом, задушить шнуром в ванной комнате в Лондоне российского олигарха или отравить полонием и «Новичком» своих бывших агентов, отказавшихся сотрудничать с Конторой» в Лондоне и Солсбери.
Поэтому «белые воротнички» на шестилетние бомбёжки военными Сергея Шойгу Донецкой фильтровальной станции и ТЭЦ города Счастье предпочитают ограничиваться выражением «озабоченности», чтобы их не беспокоили за столиками ресторанов. Остается надеяться на братский Китай, который не спеша, но уверенно превращает российскую бензоколонку в китайскую лесопилку.
Это радиостанцыя , МУЗЫКАЛЬНЫХ ПОЗДРАВЛЕНИЙ ?? . . Всем РАБОТНИКАМ БЫТА , - 0C0БЕННО 0ТДЕЛАМ СTИРКИ ТРУCC0В , cпoдни и нижнeгo 6eлья - . Кондитерам -( работникам с аргeнтинсскoй МУКОЙ) , и САНТЕХНИКАМ оленпиады - работникам РЯЗАНССКОЙ САХАРН0Й ПРОМЫШЛЕНН0СТИ .
-поставьте пожалуста песню===
= 0ФИЦЭРЫ - Р0ССИЯНЕ ...
..
Як і загадкова ''та сторона''.
Життя таке цікаве.
Без жарту.
После СССР, который облажался во всех прямых войнах -- шо ещё параше остаётся? -- на говне пенки всбивать.
Там дурных нету -- а токо хитрые и богатые... ...не считая основного населения...
Уважуха -- Тёзка! *)
прерогатива идиота-диктатора...
Я наблюдаю за «успехами» россиян со дня «крымнаша». И не могу умом их понять, Вот взять, например, российскую космическую программу. 6 ноября 2007 года президент РФ Владимир Путин подписал Указ о строительстве нового космодрома «Восточный» в Амурской области, чтобы использовать его для запуска новейшей ракеты «Ангара» и с её помощью превратить в радиоактивный пепел жителей Флориды, Калифорнии и Майами.
Через тринадцать лет, когда стратегический объект был уже сдан в эксплуатацию, выяснилось, что железнодорожные туннели, которые ведут к станции «Ледяная» с материка - слишком узкие, чтобы в них прошли негабаритные конструкции новейшей «Ангары». Генералы доложили бывшему носильщику чемодана Собчака, что с «Восточного» можно запускать только корабли типа «Союз», а это нерентабельно для российской казны. Денег нет! Стабилизационный Фонд прекратил свое существование 1 февраля 2018 года, а Пенсионный Фонд РФ дышит «на ладан». Макароны в Московии подорожали, а подсолнечное масло удвоилось в цене. Простояв две недели на полустанке у первого непроходимого туннеля Забайкальской железной дороги литерный железнодорожный состав с элементами «убийцы Флориды» взял курс на космодром Плесецк.
Чтобы электорат «Если не Путин, то кто?» не догадался об очередном провале космического лузера в космос решили запустить человеческий манекен под громогласным названием «Робот Федор». Но как «Ангара» не влезала в тоннели, так «Робот Федор» не влезал в космический корабль «Союз МС-14». Чтобы 106-ти килограммового мастодонта поместить в кабину космического корабля, инженерам «Восточного» пришлось убрать оттуда все лишнее оборудование. Когда корабль вышел на предполагаемую орбиту специалисты из ЦУПа выяснили, что демонтированное оборудование было вовсе не лишним и без него «Робот Федор» не может автоматически пристыковаться к модулю МКС, как это предполагалось в программе. Поэтому «Робота Федора» трое суток вручную пристыковывали к модулю «Звезды». Чтобы перетащить «Федю» к месту приписки, астронавтам пришлось «болгаркой» распиливать переходной люк и молотком и зубилом отрубить лишний металл, отчего в корпусе станции образовалась трещина и нарушилась герметичность.
После развала СССР у россиян наступила «черная полоса». Аэротакси стоимостью 12 миллионов рублей рухнуло в сугроб через 13 секунд после взлета. Умом россию не понять, с умом она не совместима...
А на кого нацелены ракеты? На воронеж?
ахвицеры, ахвицеры, ваше сердце под прицелом....
"Самоутверждение" может жыть только в путинской лысой головке,
поглотившей слишком много фильмов про бандитов.
Но умные люди не смешивают выдуманное кино с настоящей жизнью.