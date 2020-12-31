Росія самостверджується, використовуючи військову міць проти України, - Столтенберг

Росія не є прямою загрозою для країн НАТО. Але вона намагається самоствердитися за рахунок військових дій проти України і Грузії.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю Le Point, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що від Росії не йде пряма військова загроза для альянсу. Але підкреслив причетність РФ до кібератак у Німеччині та Норвегії, а також використання хімічних речовин для вбивства людей у ​​Великій Британії.

"Не бачу безпосередньої загрози від Росії у формі військового нападу. Але я бачу Росію, яка самостверджується. Вона використовує свою військову міць проти сусідів - Грузії та України", - сказав Столтенберг.

