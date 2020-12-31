УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5164 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
3 705 51

Росія самостверджується, використовуючи військову міць проти України, - Столтенберг

Росія самостверджується, використовуючи військову міць проти України, - Столтенберг

Росія не є прямою загрозою для країн НАТО. Але вона намагається самоствердитися за рахунок військових дій проти України і Грузії.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю Le Point, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що від Росії не йде пряма військова загроза для альянсу. Але підкреслив причетність РФ до кібератак у Німеччині та Норвегії, а також використання хімічних речовин для вбивства людей у ​​Великій Британії.

"Не бачу безпосередньої загрози від Росії у формі військового нападу. Але я бачу Росію, яка самостверджується. Вона використовує свою військову міць проти сусідів - Грузії та України", - сказав Столтенберг.

Читайте також: НАТО продовжить нарощувати практичну допомогу Україні і Грузії, - Столтенберг

Автор: 

НАТО (6729) росія (67333) Столтенберг Єнс (1596)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Гопник самоутверждается, до тех пор, пока ему по и...лу не врежут, а затем в промежность, что бы такие моральные уроды, как он, больше не рождались.
показати весь коментар
31.12.2020 17:03 Відповісти
+6
...акі гопнік в подворотнє
показати весь коментар
31.12.2020 16:42 Відповісти
+5
Россия самоутверждается, используя военную мощь против Украины, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 8412
показати весь коментар
31.12.2020 16:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
...акі гопнік в подворотнє
показати весь коментар
31.12.2020 16:42 Відповісти
Гопник самоутверждается, до тех пор, пока ему по и...лу не врежут, а затем в промежность, что бы такие моральные уроды, как он, больше не рождались.
показати весь коментар
31.12.2020 17:03 Відповісти
...а у гопніка ядєрно пєро (ржавоє)
показати весь коментар
31.12.2020 17:06 Відповісти
Вот его, перо, ему же и в хвост его засунуть. Ржавое, и без наркоза.
показати весь коментар
31.12.2020 18:51 Відповісти
спочатку тре' знайти того священного електрика, що провідці до ядерної скриньки переріже
показати весь коментар
31.12.2020 19:24 Відповісти
В 1991 году нашли. Как алкаш Боря Ельцин уговорил США и остальные стпраны НАТО не обрезать твою Парашу до её природного размера - княжесттва Московского (хохлами к слову созданного с села Москва), одному Богу известно. Повелись на уговоры, теперь имеют чиряк. Но скоро этот чиряк вырежут. Хирургическим путём.
показати весь коментар
31.12.2020 20:56 Відповісти
ага, а потом так жалобно - мы же братья, за что ?
показати весь коментар
31.12.2020 18:43 Відповісти
Я, на мычание скотов в стаде, внимания не обращаю.
показати весь коментар
31.12.2020 18:52 Відповісти
Росія самостверджується, використовуючи військову міць проти України, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 377
показати весь коментар
31.12.2020 17:57 Відповісти
Как сказал уважаемый пан Виталий Портников: «Война с православной Россией - это наше прошлое, настоящее и ближайшее будущее».Пока жив Путин, на Донбассе будут гибнуть украинские военные и подрываться на российских минах, разбросанных ночью с беспилотников, трактористы, пастухи и школьники.
Европейцы уже убедились, что Московия - террористическая страна и её православные диверсанты из ФСБ и ГРУ не напрягаясь могут устроить авиакатастрофу для польского Правительства, организовать железнодорожное крушение, убрать неугодного политика в дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом, задушить шнуром в ванной комнате в Лондоне российского олигарха или отравить полонием и «Новичком» своих бывших агентов, отказавшихся сотрудничать с Конторой» в Лондоне и Солсбери.
Поэтому «белые воротнички» на шестилетние бомбёжки военными Сергея Шойгу Донецкой фильтровальной станции и ТЭЦ города Счастье предпочитают ограничиваться выражением «озабоченности», чтобы их не беспокоили за столиками ресторанов. Остается надеяться на братский Китай, который не спеша, но уверенно превращает российскую бензоколонку в китайскую лесопилку.
показати весь коментар
31.12.2020 18:01 Відповісти
Росія самостверджується, використовуючи військову міць проти України, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 83Росія самостверджується, використовуючи військову міць проти України, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 4057Росія самостверджується, використовуючи військову міць проти України, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 5062Росія самостверджується, використовуючи військову міць проти України, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 5267Росія самостверджується, використовуючи військову міць проти України, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 4744
показати весь коментар
31.12.2020 18:23 Відповісти
так озаботься.....
показати весь коментар
31.12.2020 16:42 Відповісти
Алооо !.

Это радиостанцыя , МУЗЫКАЛЬНЫХ ПОЗДРАВЛЕНИЙ ?? . . Всем РАБОТНИКАМ БЫТА , - 0C0БЕННО 0ТДЕЛАМ СTИРКИ ТРУCC0В , cпoдни и нижнeгo 6eлья - . Кондитерам -( работникам с аргeнтинсскoй МУКОЙ) , и САНТЕХНИКАМ оленпиады - работникам РЯЗАНССКОЙ САХАРН0Й ПРОМЫШЛЕНН0СТИ .

-поставьте пожалуста песню===

= 0ФИЦЭРЫ - Р0ССИЯНЕ ...
..
показати весь коментар
31.12.2020 16:42 Відповісти
Невідомо.
Як і загадкова ''та сторона''.
Життя таке цікаве.
показати весь коментар
31.12.2020 19:11 Відповісти
Дякую...
Без жарту.
показати весь коментар
31.12.2020 19:19 Відповісти
все украинцы все правильно поняли,кроме ватной консервы https://censor.net/ru/user/478939
показати весь коментар
31.12.2020 18:22 Відповісти
Так что же не помагаете? Вечная обеспокоенность разной степени!
показати весь коментар
31.12.2020 16:43 Відповісти
так чего трындеть?
показати весь коментар
31.12.2020 16:48 Відповісти
детская болезнь ***** комузьмом ))
показати весь коментар
31.12.2020 16:43 Відповісти
Распальцовкой?
показати весь коментар
31.12.2020 16:48 Відповісти
Какое интересное откровение...
После СССР, который облажался во всех прямых войнах -- шо ещё параше остаётся? -- на говне пенки всбивать.
Там дурных нету -- а токо хитрые и богатые... ...не считая основного населения...
показати весь коментар
31.12.2020 16:46 Відповісти
таки да! россия больше войн проиграла,чем выиграла
показати весь коментар
31.12.2020 18:34 Відповісти
Хоть хто-то со мной тут согласился...

Уважуха -- Тёзка! *)
показати весь коментар
31.12.2020 18:39 Відповісти
дякую,взаимно
показати весь коментар
31.12.2020 18:57 Відповісти
А шо такое россия,гивно,не...
показати весь коментар
31.12.2020 16:46 Відповісти
Самоутвердаться войной которая население делает всё более нищим -

прерогатива идиота-диктатора...
показати весь коментар
31.12.2020 16:47 Відповісти
Росія самостверджується, використовуючи військову міць проти України, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 2016
показати весь коментар
31.12.2020 17:09 Відповісти
Умом Володю не понять.
Я наблюдаю за «успехами» россиян со дня «крымнаша». И не могу умом их понять, Вот взять, например, российскую космическую программу. 6 ноября 2007 года президент РФ Владимир Путин подписал Указ о строительстве нового космодрома «Восточный» в Амурской области, чтобы использовать его для запуска новейшей ракеты «Ангара» и с её помощью превратить в радиоактивный пепел жителей Флориды, Калифорнии и Майами.
Через тринадцать лет, когда стратегический объект был уже сдан в эксплуатацию, выяснилось, что железнодорожные туннели, которые ведут к станции «Ледяная» с материка - слишком узкие, чтобы в них прошли негабаритные конструкции новейшей «Ангары». Генералы доложили бывшему носильщику чемодана Собчака, что с «Восточного» можно запускать только корабли типа «Союз», а это нерентабельно для российской казны. Денег нет! Стабилизационный Фонд прекратил свое существование 1 февраля 2018 года, а Пенсионный Фонд РФ дышит «на ладан». Макароны в Московии подорожали, а подсолнечное масло удвоилось в цене. Простояв две недели на полустанке у первого непроходимого туннеля Забайкальской железной дороги литерный железнодорожный состав с элементами «убийцы Флориды» взял курс на космодром Плесецк.
Чтобы электорат «Если не Путин, то кто?» не догадался об очередном провале космического лузера в космос решили запустить человеческий манекен под громогласным названием «Робот Федор». Но как «Ангара» не влезала в тоннели, так «Робот Федор» не влезал в космический корабль «Союз МС-14». Чтобы 106-ти килограммового мастодонта поместить в кабину космического корабля, инженерам «Восточного» пришлось убрать оттуда все лишнее оборудование. Когда корабль вышел на предполагаемую орбиту специалисты из ЦУПа выяснили, что демонтированное оборудование было вовсе не лишним и без него «Робот Федор» не может автоматически пристыковаться к модулю МКС, как это предполагалось в программе. Поэтому «Робота Федора» трое суток вручную пристыковывали к модулю «Звезды». Чтобы перетащить «Федю» к месту приписки, астронавтам пришлось «болгаркой» распиливать переходной люк и молотком и зубилом отрубить лишний металл, отчего в корпусе станции образовалась трещина и нарушилась герметичность.
После развала СССР у россиян наступила «черная полоса». Аэротакси стоимостью 12 миллионов рублей рухнуло в сугроб через 13 секунд после взлета. Умом россию не понять, с умом она не совместима...
показати весь коментар
31.12.2020 18:03 Відповісти
"Два процента людей думают, три процента - думают, что они думают, а 95 процентов - лучше умрут, чем будут думать". Джордж Бернард Шоу. Управители соседей славились тем, что системно уничтожали эти два процента. Остаются те, кто как в анекдоте про обезьяну, которая трясет пальму чтобы достать банан, на предложение подумать о том, что может палкой его сбить, отвечает: "что там думать, трясти надо". Где то так.
показати весь коментар
01.01.2021 08:34 Відповісти
Вы что ж так самоутверждаетесь?.. вы ж так не самоутвердитесь!Россия самоутверждается, используя военную мощь против Украины, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 2869
показати весь коментар
31.12.2020 16:50 Відповісти
Россия самоутверждается, используя военную мощь против Украины, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 8412
показати весь коментар
31.12.2020 16:50 Відповісти
Росія самостверджується, використовуючи військову міць проти України, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 2317
показати весь коментар
31.12.2020 17:08 Відповісти
Ясное дело, как самый здоровый и жирный хулиган в классе школы
показати весь коментар
31.12.2020 16:55 Відповісти
Да, что-то в этом есть. В каждом классе всегда есть какой-нибудь здоровый "второгодник". Он из неблагополучный семьи, бедноватый, старомодный, но находит себе шестёрок и "авторитетничает" у них. А есть что-то типа мажоров(Запад),которые его не любят, но не хотят с ним драться напрямую. Не потому что обязательно проиграют, а потому что он какого-нибудь из них точно хорошо потрепает. Поэтому берут хитростью и всякий раз вовлекают его в какую-нибудь авантюру. Он ведётся и вскоре понимает, что опять его лохонули. Но ума не хватает понять, как они это снова провернули? Дальше злится и бубнит что-то себе под нос.. а потом всё заново.
показати весь коментар
31.12.2020 17:10 Відповісти
Росія самостверджується, використовуючи військову міць проти України, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 4412
показати весь коментар
31.12.2020 18:05 Відповісти
Росія самостверджується, використовуючи військову міць проти України, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 678Росія самостверджується, використовуючи військову міць проти України, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 4176Росія самостверджується, використовуючи військову міць проти України, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 9827
показати весь коментар
31.12.2020 18:27 Відповісти
Россия не является прямой угрозой для стран НАТО. Источник: https://censor.net/ru/n3240066\\\\\\\\

А на кого нацелены ракеты? На воронеж?
показати весь коментар
31.12.2020 16:58 Відповісти
Это Путин самоутверждается, это правильней
показати весь коментар
31.12.2020 17:24 Відповісти
+ все без исключения Верховные Главнокомандующие и министры обороны Украины постоянно ссутся, т.е. говорят, что нам не победить и военного решения нет.

ахвицеры, ахвицеры, ваше сердце под прицелом....
показати весь коментар
31.12.2020 17:50 Відповісти
Росія самостверджується, використовуючи військову міць проти України, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 5046Росія самостверджується, використовуючи військову міць проти України, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 4622Росія самостверджується, використовуючи військову міць проти України, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 9160Росія самостверджується, використовуючи військову міць проти України, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 10Росія самостверджується, використовуючи військову міць проти України, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 4704
показати весь коментар
31.12.2020 17:56 Відповісти
або собі капає яму
показати весь коментар
31.12.2020 18:47 Відповісти
Россия самоуничтожается, воюя с Украиной.
"Самоутверждение" может жыть только в путинской лысой головке,
поглотившей слишком много фильмов про бандитов.
Но умные люди не смешивают выдуманное кино с настоящей жизнью.
показати весь коментар
31.12.2020 21:01 Відповісти
Чому Україна зараз не хоче вести боротьбу за свої Землі на півдні та сході? Чому президент не зробив жодної заяви на недопустимість "права Вето" агрессором в ООН за їх порушення самого Статуту ООН? Чому президент не ініціює Законів про перейменування назв міст та сел Криму та сходу України в свої історичні назви та перейменування самого Криму в Кримсько-Татарську Автономну Республіку? Чому президент не ініціює Закони про визначення громадянства для осіб,що добровільно та самочинно прийняли громадянства країн,в тому числі і країни-агресора? Чому не ініціює Закон про статус осіб,що не визнають Конституцію України? Чому....і так ще 20 запитань !?
показати весь коментар
31.12.2020 22:12 Відповісти
Коли Україна сама стає раком, то її завжди є кому по використовувати
показати весь коментар
01.01.2021 10:26 Відповісти
 
 