Кабмин монетизирует льготы по оплате электроотопления, - Витренко
Правительство намерено сохранить льготы по оплате электроэнергии при электроотоплении на условиях их монетизации, сообщил врио министра энергетики Юрий Витренко.
"Если вы о дополнительных льготах на электроотопление, то правительство сохранит эти льготы, но монетизирует их. Сейчас Минфин и Минсоц (министерства социальной политики и финансов. - Ред.) нарабатывают практическое решение", – написал он на своей странице в Facebook в ночь на пятницу, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета Министров 13 января поручил ответственным ведомствам внедрить механизм субсидирования бытовых потребителей, которые используют электроотопление для обогрева жилья.
Кабинет Министров постановлением №1325 от 28 декабря 2020 г. ввел единый фиксированный тариф для бытовых потребителей в размере 1,68 грн/кВт-час (с НДС) на период с 1 января по 31 марта и тем самым отменил льготный тариф для населения в размере 0,9 грн/кВт-час за первые 100 кВт-час месячного потребления, а также другие льготные тарифы.
В частности, в сезонный период с 1 октября и по 31 апреля включительно бытовые потребители, пользующиеся электрообогревом, оплачивали э/э по цене 0,9 грн/кВт-час в объеме потребления до 3000 кВт-час в месяц и 1,68 грн/кВт-час – свыше 3000 кВт-час.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ходять суки по кругу, непотопляємі!!!!
Первое, что вспоминают о Витренко Юрии - это его мать Наталью Витренко, многолетнего лидера давно сошедшей с политической орбиты партии "прогрессивных социалистов". https://timeze2019.blogspot.com/ Старый пропагандистский трюк - когда нечего сказать об оппоненте, поговорим о чем нибудь другом, за уши притянутом к обсуждаемому вопросу.
Да, Наталья Михайловна имеет "странные" политические воззрения - она верит в равенство людей и социальную справедливость. Но согласитесь, люди верят и в более странные вещи. Например в то, что заплатив деньги можно получить прощение Бога. Что из этих двух смешнее?
Что бы там ни было, Наталья Михайловна имеет идеологические убеждения, что на фоне сплошного идеологического проституирования украинского политикума есть плюс.
То что в семье "прогресивного социалиста" вырос классический топ-менеджер капитализма - это плюс Юрию Витренко - это значит, что имеет свои убеждения, критическую форму мышления и живет своими пониманием в жизни. Не самая худшая черта характера на фоне толп чиновнических лизоблюдов.
Так що пішли ви, зедебільні, на хутор зі своїми монетизаціями.
А не погодився тому що наперед знав: зедебільні обов'язково наіпуть.
А як же тим в кого опалення централізоване .і ваша ПРотухща *контора Нафтогаз * продає газ теплокомуненеого по завищеним цінам + місцеві накручують !
Шаг вперед - два шага назад и миллионьІ в карманах!!!
Без монетизации пенсионеры будут балконы обогревать.