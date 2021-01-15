Кабмин монетизирует льготы по оплате электроотопления, - Витренко

Правительство намерено сохранить льготы по оплате электроэнергии при электроотоплении на условиях их монетизации, сообщил врио министра энергетики Юрий Витренко.

"Если вы о дополнительных льготах на электроотопление, то правительство сохранит эти льготы, но монетизирует их. Сейчас Минфин и Минсоц (министерства социальной политики и финансов. - Ред.) нарабатывают практическое решение", – написал он на своей странице в Facebook в ночь на пятницу, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета Министров 13 января поручил ответственным ведомствам внедрить механизм субсидирования бытовых потребителей, которые используют электроотопление для обогрева жилья.

Кабинет Министров постановлением №1325 от 28 декабря 2020 г. ввел единый фиксированный тариф для бытовых потребителей в размере 1,68 грн/кВт-час (с НДС) на период с 1 января по 31 марта и тем самым отменил льготный тариф для населения в размере 0,9 грн/кВт-час за первые 100 кВт-час месячного потребления, а также другие льготные тарифы.

В частности, в сезонный период с 1 октября и по 31 апреля включительно бытовые потребители, пользующиеся электрообогревом, оплачивали э/э по цене 0,9 грн/кВт-час в объеме потребления до 3000 кВт-час в месяц и 1,68 грн/кВт-час – свыше 3000 кВт-час.







