Кабмин монетизирует льготы по оплате электроотопления, - Витренко

Правительство намерено сохранить льготы по оплате электроэнергии при электроотоплении на условиях их монетизации, сообщил врио министра энергетики Юрий Витренко.

"Если вы о дополнительных льготах на электроотопление, то правительство сохранит эти льготы, но монетизирует их. Сейчас Минфин и Минсоц (министерства социальной политики и финансов. - Ред.) нарабатывают практическое решение", – написал он на своей странице в Facebook в ночь на пятницу, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета Министров 13 января поручил ответственным ведомствам внедрить механизм субсидирования бытовых потребителей, которые используют электроотопление для обогрева жилья.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Субсидия на электроотопление будет выдаваться с января, - "слуга народа" Корниенко

Кабинет Министров постановлением №1325 от 28 декабря 2020 г. ввел единый фиксированный тариф для бытовых потребителей в размере 1,68 грн/кВт-час (с НДС) на период с 1 января по 31 марта и тем самым отменил льготный тариф для населения в размере 0,9 грн/кВт-час за первые 100 кВт-час месячного потребления, а также другие льготные тарифы.

В частности, в сезонный период с 1 октября и по 31 апреля включительно бытовые потребители, пользующиеся электрообогревом, оплачивали э/э по цене 0,9 грн/кВт-час в объеме потребления до 3000 кВт-час в месяц и 1,68 грн/кВт-час – свыше 3000 кВт-час.

Топ комментарии
+5
Пєдік ще той. Монетизує він пільги. І через декілька років тих пільг залишиться на пару кіловат. А пенсіонерів кинув на 78 гривень за місяць, тобто на майже на тисячу в рік. А індексація пенсій з 1 березня покриє, чи не покриє цей черговий кидок ЗЄйловців?
15.01.2021 09:49 Ответить
+5
Згадалось як вона верещала проти НАТЬІ.
Кабмін монетизує пільги з оплати електроопалення, - Вітренко - Цензор.НЕТ 301
15.01.2021 09:54 Ответить
+4
Йоханый бобай. А я думал они однофамильцы. А эта спитая алкашиха оказывается его мать
Кабмин монетизирует льготы по оплате электроотопления, - Витренко - Цензор.НЕТ 2381
15.01.2021 09:39 Ответить
При монетизации льгота сокращается на сумму НДС
показать весь комментарий
15.01.2021 09:52 Ответить
якщо знизять "тарифи", то не покриє. Не буде з чого просто індексувати.
показать весь комментарий
15.01.2021 10:06 Ответить
Надо знать своїх Героїв і особливо Героїнь!!!!!
Ходять суки по кругу, непотопляємі!!!!
показать весь комментарий
15.01.2021 10:06 Ответить
А ты думал, что у коррупционной решалы-мамы, сын - талантливый программист? Яблоко - есть плод яблони.
показать весь комментарий
15.01.2021 10:22 Ответить
https://censor.net/ru/user/447490 - Йоханый бобай. А я думал они однофамильцы. А эта спитая алкашиха оказывается его мать

Первое, что вспоминают о Витренко Юрии - это его мать Наталью Витренко, многолетнего лидера давно сошедшей с политической орбиты партии "прогрессивных социалистов". Кабмін монетизує пільги з оплати електроопалення, - Вітренко - Цензор.НЕТ 7141 https://timeze2019.blogspot.com/ Старый пропагандистский трюк - когда нечего сказать об оппоненте, поговорим о чем нибудь другом, за уши притянутом к обсуждаемому вопросу.


Да, Наталья Михайловна имеет "странные" политические воззрения - она верит в равенство людей и социальную справедливость. Но согласитесь, люди верят и в более странные вещи. Например в то, что заплатив деньги можно получить прощение Бога. Что из этих двух смешнее?
Что бы там ни было, Наталья Михайловна имеет идеологические убеждения, что на фоне сплошного идеологического проституирования украинского политикума есть плюс.
То что в семье "прогресивного социалиста" вырос классический топ-менеджер капитализма - это плюс Юрию Витренко - это значит, что имеет свои убеждения, критическую форму мышления и живет своими пониманием в жизни. Не самая худшая черта характера на фоне толп чиновнических лизоблюдов.
показать весь комментарий
15.01.2021 11:48 Ответить
Денежки с ФОПов или шампанского натрусят.
показать весь комментарий
15.01.2021 09:45 Ответить
Ты, ***** наташкино, мне уже "монетизировал", больше не хочется. Ни льгот ни денег.
показать весь комментарий
15.01.2021 09:50 Ответить
Монетизація пільг, субсидій, інших соціальних програм - це добра справа. Але лише у виконанні влади, яка не найопує. Якраз ваша зедебільна влада зарекомендувала себе такою, яка постійно обіцяє, але не виконує. Монетизовані субсидї - ще за листопад не виплачені; монетизовані пільги за комуналку (тим, хто погодився на монетизацію) до споживачів ще досі за листопад не надійшли (а комунальщики кричать, що ми повинні були сплатити ще 20 грудня); мені мої пільги "за харчування" як ліквідатору аварії на ЧАЕС в ІVкварталі були затримані на цілих три місяці...
Так що пішли ви, зедебільні, на хутор зі своїми монетизаціями.
показать весь комментарий
15.01.2021 09:51 Ответить
при монетизации не выплачивают НДС
показать весь комментарий
15.01.2021 09:53 Ответить
я не погодився на монетизацію, не розбирався тут.
А не погодився тому що наперед знав: зедебільні обов'язково наіпуть.
показать весь комментарий
15.01.2021 09:58 Ответить
Льготы за ноябрь неначислены, в ВСУ задержка с выплатой ленежного содержания.
показать весь комментарий
15.01.2021 10:14 Ответить
Сс---с-с... .*ПРокомуністична * ..!
А як же тим в кого опалення централізоване .і ваша ПРотухща *контора Нафтогаз * продає газ теплокомуненеого по завищеним цінам + місцеві накручують !
показать весь комментарий
15.01.2021 10:01 Ответить
Это лохотрон, реально кому льготы нужны будут получат еденицы, при этом правительство выделит нормальную сумму на монетезацию, но все эти деньги обналичаться через подставных лиц и уйдут в офшоры зеленского
показать весь комментарий
15.01.2021 10:04 Ответить
Кабмін монетизує пільги з оплати електроопалення, - Вітренко - Цензор.НЕТ 7516
показать весь комментарий
15.01.2021 10:05 Ответить
З державою не можна грати в жодні ігри,в лотерею,в пільги і домовленості...Але державу можна інтелігентно наїбати - казав мій сусід Василь,перекидаючи клеми в своєму електролічильнику...
показать весь комментарий
15.01.2021 10:06 Ответить
Верной дорогой идете таварищи!
Шаг вперед - два шага назад и миллионьІ в карманах!!!
показать весь комментарий
15.01.2021 10:09 Ответить
ночной тариф отменили, вводят монетизацию. Без ночного тарифа вся ихняя монетизация превратится в ноль. Введут ее только на зимний период можно даже не сомневаться. В итоге очередной обман. А субсидия она сегодня есть завтра ее не будет, а тариф уже подняли. Очень удобно держать народ на поводке.
показать весь комментарий
15.01.2021 10:10 Ответить
Нічний не відмінили. Він гарантується постановою від 28 грудня
показать весь комментарий
15.01.2021 10:18 Ответить
Это временно с апреля отменят
показать весь комментарий
15.01.2021 10:35 Ответить
З 1 січня до 31 березня 2021 року
показать весь комментарий
15.01.2021 10:50 Ответить
Можливо, але чим вони будуть навантажувати мережу вночі? Електрику не накопиш як газ в сховища, а виробництво її йде цілодобово.
показать весь комментарий
15.01.2021 10:59 Ответить
Постанова НКРЕКП №15 від 6 січня
показать весь комментарий
15.01.2021 12:23 Ответить
Вона відміняє постанову ще за 2012 рік, де установлені тарифи по зонам, але не від 28 грудня 2020року. Але, з 31 березня, якщо не буде нової постанови з цими тарифами, то так, перестане діяти нічний
показать весь комментарий
15.01.2021 14:36 Ответить
Їх ціль вже 2 а потім і 3 гривні за Кіловат за годину. Тобто нічого робити не треба а по команді Ахметова і МВФ за хабар підвищувати тарифи і вбивати злиднями останіх автохтонів.
показать весь комментарий
15.01.2021 10:17 Ответить
Хоч-у-у электроотопление!
показать весь комментарий
15.01.2021 10:17 Ответить
Всё правильно!
Без монетизации пенсионеры будут балконы обогревать.
показать весь комментарий
15.01.2021 12:47 Ответить
 
 