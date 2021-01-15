Кабмін монетизує пільги з оплати електроопалення, - Вітренко

Уряд має намір зберегти пільги з оплати електроенергії у разі електроопалення на умовах їхньої монетизації, повідомив т.в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко.

"Якщо ви про додаткові пільги на електроопалення, то уряд збереже ці пільги, але монетизує їх. Зараз Мінфін і Мінсоц (Міністерство соціальної політики і фінансів. - Ред.) напрацьовують практичне рішення", - написав він на своїй сторінці в Facebook у ніч на п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабінету Міністрів 13 січня доручив відповідальним відомствам впровадити механізм субсидування побутових споживачів, які використовують електроопалення для обігріву житла.

Кабінет Міністрів постановою №1325 від 28 грудня 2020 р. впровадив єдиний фіксований тариф для побутових споживачів у розмірі 1,68 грн/кВт-год. (з ПДВ) на період з 1 січня по 31 березня і тим самим скасував пільговий тариф для населення в розмірі 0,9 грн/кВт-год. за перші 100 кВт-год. місячного споживання, а також інші пільгові тарифи.

Зокрема, в сезонний період з 1 жовтня і по 31 квітня включно побутові споживачі, які користуються електрообігрівом, оплачували е/е за ціною 0,9 грн/кВт-година в обсязі споживання до 3000 кВт-год. на місяць і 1,68 грн/кВт-год. - понад 3000 кВт-год.







