Кабмін монетизує пільги з оплати електроопалення, - Вітренко
Уряд має намір зберегти пільги з оплати електроенергії у разі електроопалення на умовах їхньої монетизації, повідомив т.в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко.
"Якщо ви про додаткові пільги на електроопалення, то уряд збереже ці пільги, але монетизує їх. Зараз Мінфін і Мінсоц (Міністерство соціальної політики і фінансів. - Ред.) напрацьовують практичне рішення", - написав він на своїй сторінці в Facebook у ніч на п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.
Як повідомлялося, прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабінету Міністрів 13 січня доручив відповідальним відомствам впровадити механізм субсидування побутових споживачів, які використовують електроопалення для обігріву житла.
Кабінет Міністрів постановою №1325 від 28 грудня 2020 р. впровадив єдиний фіксований тариф для побутових споживачів у розмірі 1,68 грн/кВт-год. (з ПДВ) на період з 1 січня по 31 березня і тим самим скасував пільговий тариф для населення в розмірі 0,9 грн/кВт-год. за перші 100 кВт-год. місячного споживання, а також інші пільгові тарифи.
Зокрема, в сезонний період з 1 жовтня і по 31 квітня включно побутові споживачі, які користуються електрообігрівом, оплачували е/е за ціною 0,9 грн/кВт-година в обсязі споживання до 3000 кВт-год. на місяць і 1,68 грн/кВт-год. - понад 3000 кВт-год.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ходять суки по кругу, непотопляємі!!!!
Первое, что вспоминают о Витренко Юрии - это его мать Наталью Витренко, многолетнего лидера давно сошедшей с политической орбиты партии "прогрессивных социалистов". https://timeze2019.blogspot.com/ Старый пропагандистский трюк - когда нечего сказать об оппоненте, поговорим о чем нибудь другом, за уши притянутом к обсуждаемому вопросу.
Да, Наталья Михайловна имеет "странные" политические воззрения - она верит в равенство людей и социальную справедливость. Но согласитесь, люди верят и в более странные вещи. Например в то, что заплатив деньги можно получить прощение Бога. Что из этих двух смешнее?
Что бы там ни было, Наталья Михайловна имеет идеологические убеждения, что на фоне сплошного идеологического проституирования украинского политикума есть плюс.
То что в семье "прогресивного социалиста" вырос классический топ-менеджер капитализма - это плюс Юрию Витренко - это значит, что имеет свои убеждения, критическую форму мышления и живет своими пониманием в жизни. Не самая худшая черта характера на фоне толп чиновнических лизоблюдов.
Так що пішли ви, зедебільні, на хутор зі своїми монетизаціями.
А не погодився тому що наперед знав: зедебільні обов'язково наіпуть.
А як же тим в кого опалення централізоване .і ваша ПРотухща *контора Нафтогаз * продає газ теплокомуненеого по завищеним цінам + місцеві накручують !
Шаг вперед - два шага назад и миллионьІ в карманах!!!
Без монетизации пенсионеры будут балконы обогревать.