УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9177 відвідувачів онлайн
Новини Тарифи ЖКГ
5 423 29

Кабмін монетизує пільги з оплати електроопалення, - Вітренко

Кабмін монетизує пільги з оплати електроопалення, - Вітренко

Уряд має намір зберегти пільги з оплати електроенергії у разі електроопалення на умовах їхньої монетизації, повідомив т.в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко.

"Якщо ви про додаткові пільги на електроопалення, то уряд збереже ці пільги, але монетизує їх. Зараз Мінфін і Мінсоц (Міністерство соціальної політики і фінансів. - Ред.) напрацьовують практичне рішення", - написав він на своїй сторінці в Facebook у ніч на п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабінету Міністрів 13 січня доручив відповідальним відомствам впровадити механізм субсидування побутових споживачів, які використовують електроопалення для обігріву житла.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Субсидія на електроопалення видаватиметься із січня, - "слуга народу" Корнієнко

Кабінет Міністрів постановою №1325 від 28 грудня 2020 р. впровадив єдиний фіксований тариф для побутових споживачів у розмірі 1,68 грн/кВт-год. (з ПДВ) на період з 1 січня по 31 березня і тим самим скасував пільговий тариф для населення в розмірі 0,9 грн/кВт-год. за перші 100 кВт-год. місячного споживання, а також інші пільгові тарифи.

Зокрема, в сезонний період з 1 жовтня і по 31 квітня включно побутові споживачі, які користуються електрообігрівом, оплачували е/е за ціною 0,9 грн/кВт-година в обсязі споживання до 3000 кВт-год. на місяць і 1,68 грн/кВт-год. - понад 3000 кВт-год.

Кабмін монетизує пільги з оплати електроопалення, - Вітренко 01
Кабмін монетизує пільги з оплати електроопалення, - Вітренко 02
Кабмін монетизує пільги з оплати електроопалення, - Вітренко 03
Кабмін монетизує пільги з оплати електроопалення, - Вітренко 04

Автор: 

пільги (465) опалення (937) субсидія (1075) електроенергія (6371) Вітренко Юрій (633)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Пєдік ще той. Монетизує він пільги. І через декілька років тих пільг залишиться на пару кіловат. А пенсіонерів кинув на 78 гривень за місяць, тобто на майже на тисячу в рік. А індексація пенсій з 1 березня покриє, чи не покриє цей черговий кидок ЗЄйловців?
показати весь коментар
15.01.2021 09:49 Відповісти
+5
Згадалось як вона верещала проти НАТЬІ.
Кабмін монетизує пільги з оплати електроопалення, - Вітренко - Цензор.НЕТ 301
показати весь коментар
15.01.2021 09:54 Відповісти
+4
Йоханый бобай. А я думал они однофамильцы. А эта спитая алкашиха оказывается его мать
Кабмин монетизирует льготы по оплате электроотопления, - Витренко - Цензор.НЕТ 2381
показати весь коментар
15.01.2021 09:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Йоханый бобай. А я думал они однофамильцы. А эта спитая алкашиха оказывается его мать
Кабмин монетизирует льготы по оплате электроотопления, - Витренко - Цензор.НЕТ 2381
показати весь коментар
15.01.2021 09:39 Відповісти
Пєдік ще той. Монетизує він пільги. І через декілька років тих пільг залишиться на пару кіловат. А пенсіонерів кинув на 78 гривень за місяць, тобто на майже на тисячу в рік. А індексація пенсій з 1 березня покриє, чи не покриє цей черговий кидок ЗЄйловців?
показати весь коментар
15.01.2021 09:49 Відповісти
При монетизации льгота сокращается на сумму НДС
показати весь коментар
15.01.2021 09:52 Відповісти
якщо знизять "тарифи", то не покриє. Не буде з чого просто індексувати.
показати весь коментар
15.01.2021 10:06 Відповісти
Згадалось як вона верещала проти НАТЬІ.
Кабмін монетизує пільги з оплати електроопалення, - Вітренко - Цензор.НЕТ 301
показати весь коментар
15.01.2021 09:54 Відповісти
Надо знать своїх Героїв і особливо Героїнь!!!!!
Ходять суки по кругу, непотопляємі!!!!
показати весь коментар
15.01.2021 10:06 Відповісти
А ты думал, что у коррупционной решалы-мамы, сын - талантливый программист? Яблоко - есть плод яблони.
показати весь коментар
15.01.2021 10:22 Відповісти
https://censor.net/ru/user/447490 - Йоханый бобай. А я думал они однофамильцы. А эта спитая алкашиха оказывается его мать

Первое, что вспоминают о Витренко Юрии - это его мать Наталью Витренко, многолетнего лидера давно сошедшей с политической орбиты партии "прогрессивных социалистов". Кабмін монетизує пільги з оплати електроопалення, - Вітренко - Цензор.НЕТ 7141 https://timeze2019.blogspot.com/ Старый пропагандистский трюк - когда нечего сказать об оппоненте, поговорим о чем нибудь другом, за уши притянутом к обсуждаемому вопросу.


Да, Наталья Михайловна имеет "странные" политические воззрения - она верит в равенство людей и социальную справедливость. Но согласитесь, люди верят и в более странные вещи. Например в то, что заплатив деньги можно получить прощение Бога. Что из этих двух смешнее?
Что бы там ни было, Наталья Михайловна имеет идеологические убеждения, что на фоне сплошного идеологического проституирования украинского политикума есть плюс.
То что в семье "прогресивного социалиста" вырос классический топ-менеджер капитализма - это плюс Юрию Витренко - это значит, что имеет свои убеждения, критическую форму мышления и живет своими пониманием в жизни. Не самая худшая черта характера на фоне толп чиновнических лизоблюдов.
показати весь коментар
15.01.2021 11:48 Відповісти
Денежки с ФОПов или шампанского натрусят.
показати весь коментар
15.01.2021 09:45 Відповісти
Ты, ***** наташкино, мне уже "монетизировал", больше не хочется. Ни льгот ни денег.
показати весь коментар
15.01.2021 09:50 Відповісти
Монетизація пільг, субсидій, інших соціальних програм - це добра справа. Але лише у виконанні влади, яка не найопує. Якраз ваша зедебільна влада зарекомендувала себе такою, яка постійно обіцяє, але не виконує. Монетизовані субсидї - ще за листопад не виплачені; монетизовані пільги за комуналку (тим, хто погодився на монетизацію) до споживачів ще досі за листопад не надійшли (а комунальщики кричать, що ми повинні були сплатити ще 20 грудня); мені мої пільги "за харчування" як ліквідатору аварії на ЧАЕС в ІVкварталі були затримані на цілих три місяці...
Так що пішли ви, зедебільні, на хутор зі своїми монетизаціями.
показати весь коментар
15.01.2021 09:51 Відповісти
при монетизации не выплачивают НДС
показати весь коментар
15.01.2021 09:53 Відповісти
я не погодився на монетизацію, не розбирався тут.
А не погодився тому що наперед знав: зедебільні обов'язково наіпуть.
показати весь коментар
15.01.2021 09:58 Відповісти
Льготы за ноябрь неначислены, в ВСУ задержка с выплатой ленежного содержания.
показати весь коментар
15.01.2021 10:14 Відповісти
Сс---с-с... .*ПРокомуністична * ..!
А як же тим в кого опалення централізоване .і ваша ПРотухща *контора Нафтогаз * продає газ теплокомуненеого по завищеним цінам + місцеві накручують !
показати весь коментар
15.01.2021 10:01 Відповісти
Это лохотрон, реально кому льготы нужны будут получат еденицы, при этом правительство выделит нормальную сумму на монетезацию, но все эти деньги обналичаться через подставных лиц и уйдут в офшоры зеленского
показати весь коментар
15.01.2021 10:04 Відповісти
Кабмін монетизує пільги з оплати електроопалення, - Вітренко - Цензор.НЕТ 7516
показати весь коментар
15.01.2021 10:05 Відповісти
З державою не можна грати в жодні ігри,в лотерею,в пільги і домовленості...Але державу можна інтелігентно наїбати - казав мій сусід Василь,перекидаючи клеми в своєму електролічильнику...
показати весь коментар
15.01.2021 10:06 Відповісти
Верной дорогой идете таварищи!
Шаг вперед - два шага назад и миллионьІ в карманах!!!
показати весь коментар
15.01.2021 10:09 Відповісти
ночной тариф отменили, вводят монетизацию. Без ночного тарифа вся ихняя монетизация превратится в ноль. Введут ее только на зимний период можно даже не сомневаться. В итоге очередной обман. А субсидия она сегодня есть завтра ее не будет, а тариф уже подняли. Очень удобно держать народ на поводке.
показати весь коментар
15.01.2021 10:10 Відповісти
Нічний не відмінили. Він гарантується постановою від 28 грудня
показати весь коментар
15.01.2021 10:18 Відповісти
Это временно с апреля отменят
показати весь коментар
15.01.2021 10:35 Відповісти
З 1 січня до 31 березня 2021 року
показати весь коментар
15.01.2021 10:50 Відповісти
Можливо, але чим вони будуть навантажувати мережу вночі? Електрику не накопиш як газ в сховища, а виробництво її йде цілодобово.
показати весь коментар
15.01.2021 10:59 Відповісти
Постанова НКРЕКП №15 від 6 січня
показати весь коментар
15.01.2021 12:23 Відповісти
Вона відміняє постанову ще за 2012 рік, де установлені тарифи по зонам, але не від 28 грудня 2020року. Але, з 31 березня, якщо не буде нової постанови з цими тарифами, то так, перестане діяти нічний
показати весь коментар
15.01.2021 14:36 Відповісти
Їх ціль вже 2 а потім і 3 гривні за Кіловат за годину. Тобто нічого робити не треба а по команді Ахметова і МВФ за хабар підвищувати тарифи і вбивати злиднями останіх автохтонів.
показати весь коментар
15.01.2021 10:17 Відповісти
Хоч-у-у электроотопление!
показати весь коментар
15.01.2021 10:17 Відповісти
Всё правильно!
Без монетизации пенсионеры будут балконы обогревать.
показати весь коментар
15.01.2021 12:47 Відповісти
 
 