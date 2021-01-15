Маски и социальная дистанция будут актуальными до конца года, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал, планирует ли власть продлевать карантин в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом Шмыгаль заявил в эфире "Сніданку з 1+1".
На вопрос: "Надо ли продлевать карантин?" глава правительства ответил:
"Господин министр (глава Минздрава Максим Степанов. - Ред.) озвучивает правительственную позицию. Этот карантин (январский локдаун. - Ред.) позволяет нам сбить потенциальную волну заболеваемости после Нового года, рождественских праздников. Далее в феврале-марте мы ожидаем вакцину. Это будет моральное облегчение, но ношение маски, мытье рук, социальная дистанция - это будут основные меры, которые остаются актуальными и будут актуальными до конца года", - сказал Шмыгаль.
Глава правительства также добавил, что Украина уже подписала все необходимые для получения вакцины от коронавируса документы в рамках инициативы COVAX.
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель хоче стандартизувати існуючі обмежувальні заходи по всій країні, а в деяких випадках навіть посилити їх.
Про це від своїх джерел стало відомо німецькому таблоїду https://www.bild.de/ Bild , пише https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/01/14/7118536/ "Європейська правда" .
Очікується, що таке рішення може бути ухвалене на конференції прем'єр-міністрів федеральних земель наступного тижня. Як пояснюється, країну майже повністю "закриють" через поширення "британського" штаму коронавірусу.
