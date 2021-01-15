РУС
Маски и социальная дистанция будут актуальными до конца года, - Шмыгаль

Маски и социальная дистанция будут актуальными до конца года, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал, планирует ли власть продлевать карантин в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом Шмыгаль заявил в эфире "Сніданку з 1+1".

На вопрос: "Надо ли продлевать карантин?" глава правительства ответил:

"Господин министр (глава Минздрава Максим Степанов. - Ред.) озвучивает правительственную позицию. Этот карантин (январский локдаун. - Ред.) позволяет нам сбить потенциальную волну заболеваемости после Нового года, рождественских праздников. Далее в феврале-марте мы ожидаем вакцину. Это будет моральное облегчение, но ношение маски, мытье рук, социальная дистанция - это будут основные меры, которые остаются актуальными и будут актуальными до конца года", - сказал Шмыгаль.

Глава правительства также добавил, что Украина уже подписала все необходимые для получения вакцины от коронавируса документы в рамках инициативы COVAX.

карантин (16729) Шмыгаль Денис (2864) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
А носки когда разрешат покупать? а, шморгаль?
15.01.2021 09:37 Ответить
Буковель )))) - представитель кабмина с гарячей 1545 линии сказала, что социальная дистанция, маски там не важны, а вот торговля на рынках носками под открытым небом ая яй нельзя
15.01.2021 09:42 Ответить
Дякуєм, дужже дякуєм зеленим недоумкам.
15.01.2021 09:47 Ответить
15.01.2021 09:37 Ответить
Актуальны до конца года. Так, что меняйтесь с соседом. Раз в две недели. Или устраивайте банный день по пятницам, первое парадное меняется носками со вторым парадным, третье с четвёртым. На следующую пятницу первый с четвёртым, второй с третьим. Порядок установите путём голосования в вайбере. И на носках сыкономите и на стирке (вода и её отвод, средства для стирки, электроэнергия нынче дороги).
15.01.2021 09:45 Ответить
Рік уже закінчився, не помітили?
15.01.2021 09:50 Ответить
Что то для вас 2021 год слишком быстро пролетел.
15.01.2021 09:52 Ответить
Я вважаю, що історія з карантином залишилася у 2020 році. А те, що відбувається зараз - це розведення кроликів на бабло.
15.01.2021 15:04 Ответить
Это 2021 имеется ввиду )))
15.01.2021 09:52 Ответить
Тут рік відраховується від дати виявлення віруса. І цей рік вже сплив.
15.01.2021 15:05 Ответить
Шмыгалю сказали из-за бугра, что актуальна дистанция и маски, вот он и сообщает. Он же с Зеленским биороботы, а не люди. Не сообщает про то зачем он закупает за бюджетные деньги смертельную вакцину, не говорит, что это деньги на воздух и мало идиотов, которые согласятся прививаться. Не говорит, что в странах, где привили массово людей выросло в десятки раз число заболевших и умерших. Только сказали про Степанова, который коррупционно закупает вакцину не за 3 доллара, а за 17 долларов. При чем как известно, что все вакцины во всех странах разлиты из одной бочки.
15.01.2021 09:53 Ответить
Ти вже стала порохоботкою? А казала що я порохобот.
15.01.2021 10:11 Ответить
Я всегда была и есть против олигархата и нашего и мирового. Олигархат - злейшее зло для Украины и я это прекрасно понимаю, поэтому не буду никогда ни порохоботкой ни зелеботкой. У меня в отличие от тебя есть ум.
15.01.2021 16:13 Ответить
Дітьо, звідки тобі відомо який я і хто я? І допис твій дитячий.
15.01.2021 18:41 Ответить
зачем он закупает за бюджетные деньги смертельную вакцину, не говорит, что это деньги на воздух и мало идиотов, которые согласятся прививаться
15.01.2021 10:26 Ответить
Меркель розглядає "мегалокдаун" із зупинкою транспорту по всій Німеччині
https://4studio.com.ua/novyny/ НОВИНИ 14 СІЧНЯ, 2021

Маски і соціальна дистанція будуть актуальними до кінця року, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3390

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель хоче стандартизувати існуючі обмежувальні заходи по всій країні, а в деяких випадках навіть посилити їх.

Про це від своїх джерел стало відомо німецькому таблоїду https://www.bild.de/ Bild , пише https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/01/14/7118536/ "Європейська правда" .
Очікується, що таке рішення може бути ухвалене на конференції прем'єр-міністрів федеральних земель наступного тижня. Як пояснюється, країну майже повністю "закриють" через поширення "британського" штаму коронавірусу.
15.01.2021 10:16 Ответить
с социальной дистанцией в точку!
15.01.2021 09:41 Ответить
15.01.2021 09:42 Ответить
Далее в феврале-марте мы ожидаем вакцину. Источник: https://censor.net/ru/n3241961\\\\\

Какую??
мешанину Спутника и Новичка, заправленную ферментами коммунистических летучих мышей?

Шморгаль, иди иты наПутина.
Вон, через правую ногу. Сам ее и коли се.(но ты уколешь норм., а нам закупишь - я лучше к "бабке" пойду, которая уколет "народное средство", а потом пойду к хироманту, с тем же результатом)
15.01.2021 09:43 Ответить
Все вірно він каже, ці зграї прямоходячих мавп треба вже хоч якось навчити жити в соціумі. І крім миття рук навчіть їх ще жопи підмиватися холодною водою.
15.01.2021 09:46 Ответить
зелю и леночку теперь будут трогать палкой...
15.01.2021 09:46 Ответить
Головне не тицяти в Зелю палкою. Воно і вонять не буде.
15.01.2021 09:49 Ответить
15.01.2021 09:47 Ответить
с масками жесть
1 чел в Антиколорадоса высрал: я в Израиле напялил маску, и через минуту все течет, жара и т.д.
чуть не обосрался, пишет.
15.01.2021 09:54 Ответить
феврале-марте мы ожидаем вакцину,интересно кто будет колотся той китайской бормотухой
15.01.2021 09:53 Ответить
я думаю, скоро все будут готовы хоть фекалиями из выгребной ямы уколоться, лишь бы зелёная плесень от#балась со своими извечными лохдаунами ...
15.01.2021 10:07 Ответить
https://wz.lviv.ua/news/427838-covid-sam-vidskakuie-sadovyi-zaiavyv-shcho-rizdvianyi-nastrii-zmitsniuie-imunitet "COVID сам відскакує": Садовий заявив, що різдвяний настрій зміцнює імунітет 13.01.2021
Маски і соціальна дистанція будуть актуальними до кінця року, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5759
15.01.2021 10:29 Ответить
Похоже,что маски будут актуальны до конца десятилетия,а может и больше.
Социальная дистанция становиться "личным пространством".
Кто не адаптируеться - просто вымрет!
15.01.2021 09:57 Ответить
забыл сказать, что со следующего года, мутированный ковид - 21 начнётся, по этому потом будут актуальны противогазы и водолазные костюмы !
15.01.2021 10:04 Ответить
Намордник и подальше от друзей и родных?
15.01.2021 10:15 Ответить
лахті намордник не допоможе.
Лише ломом по пальцях!
15.01.2021 10:24 Ответить
ти диви...
Скільки "антидурантинної" швалі в тему налізло ___))))
15.01.2021 10:18 Ответить
Дениска решил побыть премьером до конца года.
15.01.2021 12:06 Ответить
 
 