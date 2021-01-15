МВФ переживает, чтобы не вернулось государственное тарифное регулирование, - Шмыгаль

В Международном валютном фонде выразили обеспокоенность фиксированным тарифом на газ, ведь это государственное регулирование.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сейчас в Украине работает миссия МВФ. Она рассматривает, влияют ли эти решения на способность бюджета Украины выполнять свои обязательства перед гражданами и партнерами. Это решение фактически не влияет на способность бюджета. Мы продолжаем разговор с МВФ. Они обеспокоены, переживают, чтобы не вернулось государственное тарифное регулирование. Нет. Мы будем работать на рынке газа, на рынке электроэнергии. В этом случае эти меры специализированные к тому, чтобы защитить украинцев от биржевых колебаний. Мы разработаем годовой продукт, который защитит граждан от непредсказуемых колебаний", - отметил глав правительства.

По словам Шмыгаля, государство ограничило верхний предел цены в пределах рыночной, впрочем, МВФ спокойно к этому относится.

"Но теперь говорит, чтобы посчитать способностью нашего бюджета. Это абсолютно нормально", - добавил премьер-министр.

Отвечая на вопрос, получит ли Украина очередной транш МВФ, Шмыгаль сказал: "Безусловно. Я уверен".

Ранее сообщалось, что МВФ обеспокоен намерением украинского правительства в ближайшее время принять решение о снижении цен на газ для бытовых потребителей.

Позже Шмыгаль сообщил о конструктивной встрече с Международным валютным фондом по цене на природный газ.

