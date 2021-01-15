МВФ переживает, чтобы не вернулось государственное тарифное регулирование, - Шмыгаль
В Международном валютном фонде выразили обеспокоенность фиксированным тарифом на газ, ведь это государственное регулирование.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Сейчас в Украине работает миссия МВФ. Она рассматривает, влияют ли эти решения на способность бюджета Украины выполнять свои обязательства перед гражданами и партнерами. Это решение фактически не влияет на способность бюджета. Мы продолжаем разговор с МВФ. Они обеспокоены, переживают, чтобы не вернулось государственное тарифное регулирование. Нет. Мы будем работать на рынке газа, на рынке электроэнергии. В этом случае эти меры специализированные к тому, чтобы защитить украинцев от биржевых колебаний. Мы разработаем годовой продукт, который защитит граждан от непредсказуемых колебаний", - отметил глав правительства.
По словам Шмыгаля, государство ограничило верхний предел цены в пределах рыночной, впрочем, МВФ спокойно к этому относится.
"Но теперь говорит, чтобы посчитать способностью нашего бюджета. Это абсолютно нормально", - добавил премьер-министр.
Отвечая на вопрос, получит ли Украина очередной транш МВФ, Шмыгаль сказал: "Безусловно. Я уверен".
Ранее сообщалось, что МВФ обеспокоен намерением украинского правительства в ближайшее время принять решение о снижении цен на газ для бытовых потребителей.
Позже Шмыгаль сообщил о конструктивной встрече с Международным валютным фондом по цене на природный газ.
Так оно уже вернулось. Не ты ли, Шмыгаль, вручную устанавливаешь тарифы?
ЗЕленые имбицилы не успели отбрехаться от прошлого залета, как созрел новый.
Чи в Європі таких дурнів мало, там будуть купувати дешевий російський газ?
Ото і всі "реформи".
Пароль старый, "соросята"?
А ти - совок. Однояйцевий з 73/43%зебілом.
А премьеру пох...?