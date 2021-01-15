УКР
МВФ переймається, щоб не повернулося державне тарифне регулювання, - Шмигаль

У Міжнародному валютному фонді висловили стурбованість фіксованим тарифом на газ, адже це державне регулювання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Зараз в Україні працює місія МВФ. Вона розглядає, чи впливають ці рішення на спроможність бюджету України виконувати свої зобов'язання перед громадянами і партнерами. Це рішення фактично не впливає на спроможність бюджету. Ми продовжуємо розмову з МВФ. Вони занепокоєні, переживають, щоб не повернулося державне тарифне регулювання. Ні. Ми будемо працювати на ринку газу, на ринку електроенергії. У цьому випадку ці заходи спеціалізовані до того, щоб захистити українців від біржових коливань. Ми розробимо річний продукт, який захистить громадян від непередбачуваних коливань", - каже Шмигаль.

За його словами, держава обмежила верхню межу ціни в межах ринкової, утім, МВФ спокійно до цього ставиться.

"Але тепер каже порахувати спроможність нашого бюджету. Це абсолютно нормально", - додав прем'єр-міністр.

Також дивіться: У МВФ стурбовані планами України знизити ціни на газ для населення, - Марченко. ВIДЕО

Відповідаючи на запитання, чи отримає таки Україна черговий транш МВФ, Денис Шмигаль сказав: "Безумовно. Я впевнений".

Раніше повідомлялося, що МВФ стурбований наміром українського уряду найближчим часом прийняти рішення про зниження цін на газ для побутових споживачів.

Пізніше Шмигаль повідомив про конструктивну зустрічі з Міжнародним валютним фондом за ціною на природний газ.

Тыгыгы...

Так оно уже вернулось. Не ты ли, Шмыгаль, вручную устанавливаешь тарифы?
15.01.2021 09:33 Відповісти
15.01.2021 09:35 Відповісти
Пора олигархов В УКРАИНЕ лишить гражданства - ОНИ ЗАНИМАЮТСЯ ГЕНОЦИДОМ УКРАИНЦЕВ
15.01.2021 09:33 Відповісти
Пора олигархов В УКРАИНЕ лишить гражданства - ОНИ ЗАНИМАЮТСЯ ГЕНОЦИДОМ УКРАИНЦЕВ
15.01.2021 09:33 Відповісти
Лише олігархів? 1% найбагатшого населенння в Бабин Яр, а потім.... нехай Господь Бог розбирається про ступінь їхньої вини у злочинах проти народу України..
15.01.2021 09:54 Відповісти
А шо, они уже согласились? Сами себя будут лишать?
15.01.2021 10:36 Відповісти
15.01.2021 09:33 Відповісти
Тыгыгы...

Так оно уже вернулось. Не ты ли, Шмыгаль, вручную устанавливаешь тарифы?
15.01.2021 09:33 Відповісти
15.01.2021 09:35 Відповісти
А МВФ ще не переживає за постійні обіцянки-цяцянки вашої зедебільної влади? Ще не виставила рахунок скільки раз ви ніпали як самих МВФівців, і окремо громадян, платників податків, пенсіонерів України?
15.01.2021 09:35 Відповісти
Значит опять ЗЕленый ждун получит от МВФ болт с левой резьбой.

ЗЕленые имбицилы не успели отбрехаться от прошлого залета, как созрел новый.
15.01.2021 09:35 Відповісти
"Они обеспокоены, переживают"(с). Дениска, мне в башку не могло прийти, что то, когда тебя кто-то нагибает в позу, то это называется: "он обеспокоен и переживает". А ты, значит спокоен, да? А-а-а-а-ахренеть!
15.01.2021 09:36 Відповісти
👍атжог
15.01.2021 11:38 Відповісти
А типа до этого его не было и решение НКРЕКП это типа было не регулирование.
15.01.2021 09:38 Відповісти
Последнее было в декабре. С 2021- по закону -рынок. Но это так, для МВФу.
15.01.2021 10:38 Відповісти
Так нехай державне регулювання цін на енергоносії зберігається для населення і української промисловості, а надлишки видобутого газу продавати в Європу або в іноземні підприємства в Україні вже за потужними і рішучими ринковими цінами.
Чи в Європі таких дурнів мало, там будуть купувати дешевий російський газ?
15.01.2021 09:40 Відповісти
так переживают, что вспотело в трусах, жи довня волнуется, гешефт уменьшается
15.01.2021 09:41 Відповісти
Міжнаро́дний валю́тний фонд, МВФ (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. International Monetary Fund, IMF) - спеціальне агентство https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9 Організації Об'єднаних Націй (ООН), засноване 29-ма державамиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4#cite_note-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4#cite_note-ataglance-2 [2] , з метою регулювання валютно-кредитних відносин країн-членів і надання їм допомоги при https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%84%D1%96%D1%86%D0%B8%D1%82 дефіциті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81 платіжного балансу шляхом надання коротко- і середньострокових кредитів в іноземній https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0 валюті .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4#cite_note-3 [3] Фонд має статус спеціалізованої установи ООН. Має 189 країн-членів. Крім Куби, не належать до МВФ ще шість держав-членів ООН: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F Північна Корея , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B0 Андорра , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE Монако , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD Ліхтенштейн , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83 Науру і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD Південний Судан . https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%B0 Острови Кука , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D1%83%D0%B5 Ніуе , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD Ватикан , й інші https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8 держави з обмеженим визнанням також не є членами МВФ.
15.01.2021 09:51 Відповісти
Наведіть приклад успішних країни яким допоміг МВФ і все стане на свої місця?
15.01.2021 10:10 Відповісти
Так чего ты бегаешь в МВФ за деньгами? МВФ это не мать Тереза. Не хочешь брать на условиях кредитора-не бери. Бери на свободном рынке. Но не по 1.5-3%, а по 7-11%. А лучше вообще-живи по средставам, либерализируй экономику, сними с экономики судей, прокуроров и полицейских, соблюдай свои же законы, и тебя завалят инвестициями. Будешь сам деньгами торговать!
15.01.2021 10:44 Відповісти
Э дружок, это не я бегаю, а власть и слуги олигархии, а МВФ притворяется невинной девочкой. Денег в связи с кризисом переизбыток (в отличие от ресурсов пахотной земли или пресной воды) и эту бумагу надо сбывать идиотам или продажным олигархам, тем более что кредит вгоняет страну в кабалу, а расплата это ее суверенитет и ее ресурсы. Кредит разворовывают власти под контролем МВФ (иногда и совместно) и олигархии, а кредиторы имеют прикормленную власть, которая уже у них на крючке. К вопросу брать или не брать, к сожаления я имею такое же отношение, как влияние на траекторию движения спутника Юпитера - Ио. Я например не хочу таких кредитов, которые образовали из-за таких как вы полезных идиотов в долг 86 млрд.долларов, при этом такую же сумму ввезено в офшоры, а ни одну отрасль страны так и не подняли с колен, ни судно-, ни авиа-, ни ракето-, ни машиностроение. Олигархии важно иметь проплаченных одобарямцев кредитов в медиа, поскольку это очень выгодное дело продавать Родину кредиторам.
15.01.2021 11:17 Відповісти
Так у випадку коли Україна почне шукати нових кредиторів на вільному ринку - ти ж разом з рештою соросні перший заскавчиш "сварачівают йевроінтеграцию, слівают страну, меняют палітіческій курс, прадалісь за дешовиє кредіти"
15.01.2021 11:26 Відповісти
Бывает или низкие процентные ставки + реформы либо высокие ставки. Даром только на паперти. А реформы зе¡лёная шобла и так могла бы делать у неё всё для этого есть и их туда за этим и выбрали. Кроме желания конечно.
15.01.2021 11:44 Відповісти
Одна з "реформ" вже майже вся виїхала на меблеві заводи ЄС під видом дров, іншу "реформу" з багатьма нулями вже переказали в США на рахунки мам Коболєва, сина Байдена та інших "топ-менеджерів", а за третю "реформу" тебе скоро змусять заплатити втридорога по зеленому тарифу.
Ото і всі "реформи".
15.01.2021 11:51 Відповісти
А реформы по покупке Коломойским заводов в Америке ты не заметил. Или реформу по предоставлению ему льготных тарифов или Вэлыке крадивныцтво. Или дерибан ковид фонда. Или узурпацию зеленью власти и их полный правовой произвол. Как тебе результаты работы тех кого ты выбрал, а, зелибобик¿
15.01.2021 12:00 Відповісти
Привет махнарылому!
Пароль старый, "соросята"?
15.01.2021 11:54 Відповісти
Тролляка! Украина постоянно, параллельно с МВФ занимает средства на свободном рынке. Просто вас в Ольгино ишо не проинструктировали. И тебе, дурню, я написал, шо не деньги занимать надо, а инвестиции привлекать.
15.01.2021 12:34 Відповісти
Переживает...
15.01.2021 09:43 Відповісти
МВФ цей економічний вбивця - проти. Може пора дати копняка цьому інструменту імперіалізму та закріпачення. Нічого поганого в державному регулюванні не має, якщо воно розумне, всі країни мають державне регулювання. Однак це економічний вбивця хоче дикий капіталізм щоб вгнати в борг країну, тримати її владу на гачку і знищити злиднями її населення а ресурси країни забрати плутократії інших націй. Зараз іде війна за прісну воду, родючу землю, знищення лишніх ротів, знищення індустрії яка може потенційно бути конкуренцією їх націям.
15.01.2021 09:49 Відповісти
ти зі своїм совковим висером (менталітетом) практично нічим не відрізняєшся від зедебільних брехунів.
15.01.2021 09:54 Відповісти
На всі ж як ти такі влаштовані і проплачені олігархіїю на ботофермі.
15.01.2021 10:05 Відповісти
дебіл зебільний https://censor.net/ru/user/413294, моя "ферма" - підприємництво; в якому я переконався, що ринкова економіка - єдинно справедлива.
А ти - совок. Однояйцевий з 73/43%зебілом.
15.01.2021 11:01 Відповісти
З Вашим куцим розумом оцінювати ринкову економіку це смішно. Ну по перше є фахові економісти, які можуть щось оцінити, є фахові політологи які можуть щось роз'яснити. А проста людина не може оцінити економіку оскільки в неї мізків не вистачить щоб врахувати всі економічні звязки. тим більше, що є багато типів ринкових економік, наприклад Американська і Шведська, Японська і.тд. Ви шановний нагадуєте людину елементарної професії, яка примітивними елементарними методами хоче вирішити складні системні економічні питання. Смішні ви і примітивні люди.
15.01.2021 11:29 Відповісти
Він же справедливо і каже що ви типічний совок. Бо щоб оцінити який стрій більш ефективний не треба бути професором. Ви ще скажіть, що протестувати проти свавілля зелені не можна, бо люди не професора щоб фахово оцінити стан країни. Маячня.
15.01.2021 11:51 Відповісти
Ви шановний щось не те вкурили - совок це не економічне поняття, а совєцький окупант, а щоб оцінити якій стрій більш ефективний якраз і потрібно бути професором, бо людина елементарних проофесій цього збагнути не може бо в неї немає ні базових знань, ні стратегічного мислення і взагалі розуму. Ви будете будувати тут постколоніальний капіталізм а передові країни вже невідворотньо підуть далі в розвитку, при цьому скупивші всі ваші ресурси.
15.01.2021 12:35 Відповісти
Демагогія. Бо під час виборів люди як раз і оцінюють що єфективно а що ні і це більш менш працює в нормальних країнах. За зе¡лених волоцюг не треба було голосувати, щоб зараз лікті собі не гризти та мозок іншим не видовбуватм своїми надуманими конструкціями🤓
15.01.2021 13:45 Відповісти
Це у вас демагогія, мова йде про устрій країни про її економічну модель, а ви про голосування, і навіть при голосуванні важко зробити вибір, коли всі медіа куплені олігархами, а в Інтренті працюють цілі ботоферми. А мізки громадян забиті проблемою виживання, це як пстхлтехніка відьми три фрази пролітають а четверта ключова влітає в підсвідомість. Тому і вибрали опудало з мувіка яке їм навіяли як реальну людину борця за волю і справедливість. Для того щоб порівнювати потрібно пожити там і тут а не послуговуватись міфами.
15.01.2021 13:54 Відповісти
З устроєм країни та з її економічною моделлю ми зустрічаємось кожен день. В https://censor.net/ru/comments/locate/3241958/01921488-afd4-711a-94e8-cc940df968b8 людина вам написала, що оскільки є підприємцем, то може судити, що ринковий устрій кращий. А ви почали йому щось верзти про те, що він буцімто не здатний про це судити. Це є тупо демагогія та базікання. І годі вже
15.01.2021 19:54 Відповісти
МВФ це зовнішній ворог, а українські мільйонери - внутрішній ворог. І 29 років вони дуже вдало танденом нищать нас.
15.01.2021 09:56 Відповісти
Ви праві але ці вороги не зовнішні і не внутрішні це їх симбіоз. Хабадна олігархія розглядає Україну як сировину їх збагачення як територію яку після знищення вони заселять іншими націями за певний хабар. А самі вони тут жити не збираються навіть зараз деякі олігархи вже втекли і живуть там а власніть працює у них тут, при цьому ні вони, ні їх діти не збираються її захищати від окупанта, бо вони в дуже чудових відносинах з окупантом їх Новоросія новоєрусалимівна це їх спільний проект.
15.01.2021 10:04 Відповісти
Наверное это МВФ заставил нас подписать с ними меморандум и он же заставил нас подписать Ассоциацию с ЕС???И там и там прописано,что цены на коммуналку у нас рыночные,а не регулируемые(плюс это ещё на руку нашим олигархам:они зарабатывают на нас,а мы ещё долги,которые разворовываются ,будем отдавать)!!!Пока мы идём в ЕС по-другому не будет:их не интересуют наши зарплаты и пенсии...Мы стали разменной монетой между США и Россией.С Россией нам плохо жилось,-в Европу захотелось?Ну вот ешьте,пока не повылазит...
15.01.2021 23:37 Відповісти
Ще в трицяті роки минулого століття лозунг Геть від Москви був вірний. Від дружби з РФ завжди Україна харкає кровью.
16.01.2021 08:34 Відповісти
шмига вважає що люди вірять вьісерам фейкової влади щодо дій МВФ?
15.01.2021 09:58 Відповісти
Вот именно такое регулирование и должно быть а МВФ пусть свои переживания себе в очко затусует ,шо-то не нравится,значит вообще пошли на хер с Украины и никаких денег козлам этим вонючим не отдавать ,на хер с пляжа ,короче говоря ...
15.01.2021 10:15 Відповісти
Тоже щетаю, что МВФ должен итти в задницу, как в сериале. А зебилам пора золотые зубы тащить на продажу
15.01.2021 10:55 Відповісти
Тащи!
15.01.2021 12:10 Відповісти
Ну как это не "влияют"? Опять будет две цены. Будут брать газ у Укргаздобычи и у Нефтегаза как для населения, а продавать будут промышленности. С радостью сделают убытки на Нефтегазе и с радостью загонят бюджетные деньги для погашения оных.
15.01.2021 10:34 Відповісти
МВФ, млять, переживает!
А премьеру пох...?
15.01.2021 11:55 Відповісти
МВФ переживает,что от вас,балбесов,толку нет и не будет,поэтому хочет понять,откуда вы будете брать деньги на погашение кредитов,если вы не боретесь и видимо не собираетесь бороться с коррупцией.Вы же кроме как ободрать в очередной раз украинцев,ни на что не годны.Надо делать реформы,законопректы для этого лежат в кабмине с августа месяца,а не чесать языками про "гадкий и противный" МВФ,который спит и видит повышение тарифов в Украине.Работать надо,а не можете,дайте возможность другим.
15.01.2021 12:13 Відповісти
А не пошли бы эти переживальщики куда подальше
15.01.2021 12:16 Відповісти
 
 