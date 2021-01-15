МВФ переймається, щоб не повернулося державне тарифне регулювання, - Шмигаль
У Міжнародному валютному фонді висловили стурбованість фіксованим тарифом на газ, адже це державне регулювання.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Зараз в Україні працює місія МВФ. Вона розглядає, чи впливають ці рішення на спроможність бюджету України виконувати свої зобов'язання перед громадянами і партнерами. Це рішення фактично не впливає на спроможність бюджету. Ми продовжуємо розмову з МВФ. Вони занепокоєні, переживають, щоб не повернулося державне тарифне регулювання. Ні. Ми будемо працювати на ринку газу, на ринку електроенергії. У цьому випадку ці заходи спеціалізовані до того, щоб захистити українців від біржових коливань. Ми розробимо річний продукт, який захистить громадян від непередбачуваних коливань", - каже Шмигаль.
За його словами, держава обмежила верхню межу ціни в межах ринкової, утім, МВФ спокійно до цього ставиться.
"Але тепер каже порахувати спроможність нашого бюджету. Це абсолютно нормально", - додав прем'єр-міністр.
Відповідаючи на запитання, чи отримає таки Україна черговий транш МВФ, Денис Шмигаль сказав: "Безумовно. Я впевнений".
Раніше повідомлялося, що МВФ стурбований наміром українського уряду найближчим часом прийняти рішення про зниження цін на газ для побутових споживачів.
Пізніше Шмигаль повідомив про конструктивну зустрічі з Міжнародним валютним фондом за ціною на природний газ.
Так оно уже вернулось. Не ты ли, Шмыгаль, вручную устанавливаешь тарифы?
ЗЕленые имбицилы не успели отбрехаться от прошлого залета, как созрел новый.
Чи в Європі таких дурнів мало, там будуть купувати дешевий російський газ?
Ото і всі "реформи".
Пароль старый, "соросята"?
А ти - совок. Однояйцевий з 73/43%зебілом.
А премьеру пох...?