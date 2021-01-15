МВФ переймається, щоб не повернулося державне тарифне регулювання, - Шмигаль

У Міжнародному валютному фонді висловили стурбованість фіксованим тарифом на газ, адже це державне регулювання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Зараз в Україні працює місія МВФ. Вона розглядає, чи впливають ці рішення на спроможність бюджету України виконувати свої зобов'язання перед громадянами і партнерами. Це рішення фактично не впливає на спроможність бюджету. Ми продовжуємо розмову з МВФ. Вони занепокоєні, переживають, щоб не повернулося державне тарифне регулювання. Ні. Ми будемо працювати на ринку газу, на ринку електроенергії. У цьому випадку ці заходи спеціалізовані до того, щоб захистити українців від біржових коливань. Ми розробимо річний продукт, який захистить громадян від непередбачуваних коливань", - каже Шмигаль.

За його словами, держава обмежила верхню межу ціни в межах ринкової, утім, МВФ спокійно до цього ставиться.

"Але тепер каже порахувати спроможність нашого бюджету. Це абсолютно нормально", - додав прем'єр-міністр.

Відповідаючи на запитання, чи отримає таки Україна черговий транш МВФ, Денис Шмигаль сказав: "Безумовно. Я впевнений".

Раніше повідомлялося, що МВФ стурбований наміром українського уряду найближчим часом прийняти рішення про зниження цін на газ для побутових споживачів.

Пізніше Шмигаль повідомив про конструктивну зустрічі з Міжнародним валютним фондом за ціною на природний газ.