Маски і соціальна дистанція будуть актуальними до кінця року, - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прокоментував, чи планує влада продовжувати карантин в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це Шмигаль заявив в ефірі "Сніданку з 1+1".
На запитання: "Чи треба продовжувати карантин?" глава уряду відповів:
"Пан міністр (глава МОЗ Максим Степанов. - Ред.) озвучує урядову позицію. Цей карантин (січневий локдаун. - Ред.) дозволяє нам збити потенційну хвилю захворюваності після Нового року, різдвяних свят. Далі в лютому-березні ми очікуємо вакцину. Це буде моральне полегшення, але носіння маски, миття рук, соціальна дистанція - це будуть основні заходи, які залишаються актуальними і будуть актуальними до кінця року", - сказав Шмигаль.
Глава уряду також додав, що Україна вже підписала всі необхідні для отримання вакцини проти коронавірусу документи в рамках ініціативи COVAX.
НОВИНИ 14 СІЧНЯ, 2021
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель хоче стандартизувати існуючі обмежувальні заходи по всій країні, а в деяких випадках навіть посилити їх.
Про це від своїх джерел стало відомо німецькому таблоїду https://www.bild.de/ Bild , пише https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/01/14/7118536/ "Європейська правда" .
Очікується, що таке рішення може бути ухвалене на конференції прем'єр-міністрів федеральних земель наступного тижня. Як пояснюється, країну майже повністю "закриють" через поширення "британського" штаму коронавірусу.
