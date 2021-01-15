Маски і соціальна дистанція будуть актуальними до кінця року, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прокоментував, чи планує влада продовжувати карантин в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це Шмигаль заявив в ефірі "Сніданку з 1+1".

На запитання: "Чи треба продовжувати карантин?" глава уряду відповів:

"Пан міністр (глава МОЗ Максим Степанов. - Ред.) озвучує урядову позицію. Цей карантин (січневий локдаун. - Ред.) дозволяє нам збити потенційну хвилю захворюваності після Нового року, різдвяних свят. Далі в лютому-березні ми очікуємо вакцину. Це буде моральне полегшення, але носіння маски, миття рук, соціальна дистанція - це будуть основні заходи, які залишаються актуальними і будуть актуальними до кінця року", - сказав Шмигаль.

Глава уряду також додав, що Україна вже підписала всі необхідні для отримання вакцини проти коронавірусу документи в рамках ініціативи COVAX.

