УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9177 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 517 31

Маски і соціальна дистанція будуть актуальними до кінця року, - Шмигаль

Маски і соціальна дистанція будуть актуальними до кінця року, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прокоментував, чи планує влада продовжувати карантин в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це Шмигаль заявив в ефірі "Сніданку з 1+1".

На запитання: "Чи треба продовжувати карантин?" глава уряду відповів:

"Пан міністр (глава МОЗ Максим Степанов. - Ред.) озвучує урядову позицію. Цей карантин (січневий локдаун. - Ред.) дозволяє нам збити потенційну хвилю захворюваності після Нового року, різдвяних свят. Далі в лютому-березні ми очікуємо вакцину. Це буде моральне полегшення, але носіння маски, миття рук, соціальна дистанція - це будуть основні заходи, які залишаються актуальними і будуть актуальними до кінця року", - сказав Шмигаль.

Глава уряду також додав, що Україна вже підписала всі необхідні для отримання вакцини проти коронавірусу документи в рамках ініціативи COVAX.

Також читайте: За добу через COVID-19 в Україні померли 166 людей, виявлено 8199 нових випадків, одужали - 10 328

Автор: 

карантин (18172) Шмигаль Денис (4824) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
А носки когда разрешат покупать? а, шморгаль?
показати весь коментар
15.01.2021 09:37 Відповісти
+3
Буковель )))) - представитель кабмина с гарячей 1545 линии сказала, что социальная дистанция, маски там не важны, а вот торговля на рынках носками под открытым небом ая яй нельзя
показати весь коментар
15.01.2021 09:42 Відповісти
+3
Дякуєм, дужже дякуєм зеленим недоумкам.
показати весь коментар
15.01.2021 09:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А носки когда разрешат покупать? а, шморгаль?
показати весь коментар
15.01.2021 09:37 Відповісти
Актуальны до конца года. Так, что меняйтесь с соседом. Раз в две недели. Или устраивайте банный день по пятницам, первое парадное меняется носками со вторым парадным, третье с четвёртым. На следующую пятницу первый с четвёртым, второй с третьим. Порядок установите путём голосования в вайбере. И на носках сыкономите и на стирке (вода и её отвод, средства для стирки, электроэнергия нынче дороги).
показати весь коментар
15.01.2021 09:45 Відповісти
Рік уже закінчився, не помітили?
показати весь коментар
15.01.2021 09:50 Відповісти
Что то для вас 2021 год слишком быстро пролетел.
показати весь коментар
15.01.2021 09:52 Відповісти
Я вважаю, що історія з карантином залишилася у 2020 році. А те, що відбувається зараз - це розведення кроликів на бабло.
показати весь коментар
15.01.2021 15:04 Відповісти
Это 2021 имеется ввиду )))
показати весь коментар
15.01.2021 09:52 Відповісти
Тут рік відраховується від дати виявлення віруса. І цей рік вже сплив.
показати весь коментар
15.01.2021 15:05 Відповісти
Шмыгалю сказали из-за бугра, что актуальна дистанция и маски, вот он и сообщает. Он же с Зеленским биороботы, а не люди. Не сообщает про то зачем он закупает за бюджетные деньги смертельную вакцину, не говорит, что это деньги на воздух и мало идиотов, которые согласятся прививаться. Не говорит, что в странах, где привили массово людей выросло в десятки раз число заболевших и умерших. Только сказали про Степанова, который коррупционно закупает вакцину не за 3 доллара, а за 17 долларов. При чем как известно, что все вакцины во всех странах разлиты из одной бочки.
показати весь коментар
15.01.2021 09:53 Відповісти
Ти вже стала порохоботкою? А казала що я порохобот.
показати весь коментар
15.01.2021 10:11 Відповісти
Я всегда была и есть против олигархата и нашего и мирового. Олигархат - злейшее зло для Украины и я это прекрасно понимаю, поэтому не буду никогда ни порохоботкой ни зелеботкой. У меня в отличие от тебя есть ум.
показати весь коментар
15.01.2021 16:13 Відповісти
Дітьо, звідки тобі відомо який я і хто я? І допис твій дитячий.
показати весь коментар
15.01.2021 18:41 Відповісти
зачем он закупает за бюджетные деньги смертельную вакцину, не говорит, что это деньги на воздух и мало идиотов, которые согласятся прививатьсяМаски і соціальна дистанція будуть актуальними до кінця року, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3331
показати весь коментар
15.01.2021 10:26 Відповісти
Меркель розглядає "мегалокдаун" із зупинкою транспорту по всій Німеччині
https://4studio.com.ua/novyny/ НОВИНИ 14 СІЧНЯ, 2021 26 0

Маски і соціальна дистанція будуть актуальними до кінця року, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3390

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель хоче стандартизувати існуючі обмежувальні заходи по всій країні, а в деяких випадках навіть посилити їх.

Про це від своїх джерел стало відомо німецькому таблоїду https://www.bild.de/ Bild , пише https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/01/14/7118536/ "Європейська правда" .
Очікується, що таке рішення може бути ухвалене на конференції прем'єр-міністрів федеральних земель наступного тижня. Як пояснюється, країну майже повністю "закриють" через поширення "британського" штаму коронавірусу.
показати весь коментар
15.01.2021 10:16 Відповісти
с социальной дистанцией в точку!
показати весь коментар
15.01.2021 09:41 Відповісти
Буковель )))) - представитель кабмина с гарячей 1545 линии сказала, что социальная дистанция, маски там не важны, а вот торговля на рынках носками под открытым небом ая яй нельзя
показати весь коментар
15.01.2021 09:42 Відповісти
Далее в феврале-марте мы ожидаем вакцину. Источник: https://censor.net/ru/n3241961\\\\\

Какую??
мешанину Спутника и Новичка, заправленную ферментами коммунистических летучих мышей?

Шморгаль, иди иты наПутина.
Вон, через правую ногу. Сам ее и коли се.(но ты уколешь норм., а нам закупишь - я лучше к "бабке" пойду, которая уколет "народное средство", а потом пойду к хироманту, с тем же результатом)
показати весь коментар
15.01.2021 09:43 Відповісти
Все вірно він каже, ці зграї прямоходячих мавп треба вже хоч якось навчити жити в соціумі. І крім миття рук навчіть їх ще жопи підмиватися холодною водою.
показати весь коментар
15.01.2021 09:46 Відповісти
зелю и леночку теперь будут трогать палкой...
показати весь коментар
15.01.2021 09:46 Відповісти
Головне не тицяти в Зелю палкою. Воно і вонять не буде.
показати весь коментар
15.01.2021 09:49 Відповісти
Дякуєм, дужже дякуєм зеленим недоумкам.
показати весь коментар
15.01.2021 09:47 Відповісти
с масками жесть
1 чел в Антиколорадоса высрал: я в Израиле напялил маску, и через минуту все течет, жара и т.д.
чуть не обосрался, пишет.
показати весь коментар
15.01.2021 09:54 Відповісти
феврале-марте мы ожидаем вакцину,интересно кто будет колотся той китайской бормотухой
показати весь коментар
15.01.2021 09:53 Відповісти
я думаю, скоро все будут готовы хоть фекалиями из выгребной ямы уколоться, лишь бы зелёная плесень от#балась со своими извечными лохдаунами ...
показати весь коментар
15.01.2021 10:07 Відповісти
https://wz.lviv.ua/news/427838-covid-sam-vidskakuie-sadovyi-zaiavyv-shcho-rizdvianyi-nastrii-zmitsniuie-imunitet "COVID сам відскакує": Садовий заявив, що різдвяний настрій зміцнює імунітет 13.01.2021
Маски і соціальна дистанція будуть актуальними до кінця року, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5759
показати весь коментар
15.01.2021 10:29 Відповісти
Похоже,что маски будут актуальны до конца десятилетия,а может и больше.
Социальная дистанция становиться "личным пространством".
Кто не адаптируеться - просто вымрет!
показати весь коментар
15.01.2021 09:57 Відповісти
забыл сказать, что со следующего года, мутированный ковид - 21 начнётся, по этому потом будут актуальны противогазы и водолазные костюмы !
показати весь коментар
15.01.2021 10:04 Відповісти
Намордник и подальше от друзей и родных?
показати весь коментар
15.01.2021 10:15 Відповісти
лахті намордник не допоможе.
Лише ломом по пальцях!
показати весь коментар
15.01.2021 10:24 Відповісти
ти диви...
Скільки "антидурантинної" швалі в тему налізло ___))))
показати весь коментар
15.01.2021 10:18 Відповісти
Дениска решил побыть премьером до конца года.
показати весь коментар
15.01.2021 12:06 Відповісти
 
 