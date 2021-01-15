COVID-19 стал чаще поражать детей, возросло количество случаев госпитализации, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил о росте количества заболевших коронавирусом среди детей.

Об этом глава Минздрава Максим Степанов заявил во время онлайн-брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

Министр отметил, что за все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 62 333 ребенка.

В ноябре этот показатель составлял 3,1% от общего количества заболевших, а в декабре - 5,9%.

"COVID стал чаще поражать наших детей, они стали чаще болеть. Более того, с проявлениями симптомов. Знаете, что чаще всего дети болели бессимптомно, а сейчас уже с симптомами, в том числе и с ходом болезни, который нуждается в госпитализации", - сказал Степанов.

