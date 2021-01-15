3 236 11
COVID-19 стал чаще поражать детей, возросло количество случаев госпитализации, - Степанов
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил о росте количества заболевших коронавирусом среди детей.
Об этом глава Минздрава Максим Степанов заявил во время онлайн-брифинга, информирует Цензор.НЕТ.
Министр отметил, что за все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 62 333 ребенка.
В ноябре этот показатель составлял 3,1% от общего количества заболевших, а в декабре - 5,9%.
"COVID стал чаще поражать наших детей, они стали чаще болеть. Более того, с проявлениями симптомов. Знаете, что чаще всего дети болели бессимптомно, а сейчас уже с симптомами, в том числе и с ходом болезни, который нуждается в госпитализации", - сказал Степанов.
Ваших, ваших.
Че они нагнетают то? видать(одевает шапочку) не лгали и не врали по масонов....
Не, ну реально развели истерию, из-за того шо на вакци.нах хотят заработать то?
Вакцины срочно не нужны.
Нужны только богатыревские вакцины, но это совсем не срочно. Можно еще годик подождать.
Ввоз Модерны и Пфайзера в Украину запретить.
Вакцинация украинцев будет закончена до конца тысячелетия.
Носите маски, вяжите носки, е#ите себя сами, тупые зебилы.
Может Зеленскому и Степанову? Их вполне устраивают малоросы.
Родился 18 августа 1975 года в городе Сковородино Амурской области, РСФСР.
В 1998 году окончил Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького по специальности «Хирургия».
После хирург Степанов трудился:
С 1999 по 2001 год занимал должность заместителя генерального директора ГК "Торговый дом «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины».
2001-2003 года - замгендиректора ЗАО «Промышленно-финансовая компания "Вече"».
В 2003-2004 годах работал в Государственной налоговой администрации Украины.
С 2004 по 2008 работал председателем совета директоров ООО «Республиканский правовой союз».
В период 2008-2010 годов Степанов занимал должность первого заместителя председателя Одесской областной государственной администрации Николая Сердюка.
После этого Максим Степанов занимал должность директор государственного предприятия "Украинский государственный центр транспортного сервиса «Лиски».
а в 1999 заместитель генерального директора ГК "Торговый дом «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины»
Такие чудеса возможны только в стране дураков.