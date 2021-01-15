РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6218 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 236 11

COVID-19 стал чаще поражать детей, возросло количество случаев госпитализации, - Степанов

COVID-19 стал чаще поражать детей, возросло количество случаев госпитализации, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил о росте количества заболевших коронавирусом среди детей.

Об этом глава Минздрава Максим Степанов заявил во время онлайн-брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

Министр отметил, что за все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 62 333 ребенка.

В ноябре этот показатель составлял 3,1% от общего количества заболевших, а в декабре - 5,9%.

"COVID стал чаще поражать наших детей, они стали чаще болеть. Более того, с проявлениями симптомов. Знаете, что чаще всего дети болели бессимптомно, а сейчас уже с симптомами, в том числе и с ходом болезни, который нуждается в госпитализации", - сказал Степанов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украина может купить эффективную вакцину от COVID-19, а не использовать российскую, - Степанов. ВИДЕО

Автор: 

дети (6738) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
"COVID стал чаще поражать наших детей, они стали чаще болеть. Источник: https://censor.net/ru/n3241965\\\\\\\\\\

Ваших, ваших.
Че они нагнетают то? видать(одевает шапочку) не лгали и не врали по масонов....

Не, ну реально развели истерию, из-за того шо на вакци.нах хотят заработать то?
показать весь комментарий
15.01.2021 09:56 Ответить
+2
Но в целом Сепанов Ковид уже давно победил.

Вакцины срочно не нужны.
Нужны только богатыревские вакцины, но это совсем не срочно. Можно еще годик подождать.
Ввоз Модерны и Пфайзера в Украину запретить.
Вакцинация украинцев будет закончена до конца тысячелетия.
Носите маски, вяжите носки, е#ите себя сами, тупые зебилы.
показать весь комментарий
15.01.2021 10:00 Ответить
+2
О, отлично, идёт нагнетание теперь для вакцинации прямо при рождении, давайте, жгите дальше.
показать весь комментарий
15.01.2021 10:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"COVID стал чаще поражать наших детей, они стали чаще болеть. Источник: https://censor.net/ru/n3241965\\\\\\\\\\

Ваших, ваших.
Че они нагнетают то? видать(одевает шапочку) не лгали и не врали по масонов....

Не, ну реально развели истерию, из-за того шо на вакци.нах хотят заработать то?
показать весь комментарий
15.01.2021 09:56 Ответить
Но в целом Сепанов Ковид уже давно победил.

Вакцины срочно не нужны.
Нужны только богатыревские вакцины, но это совсем не срочно. Можно еще годик подождать.
Ввоз Модерны и Пфайзера в Украину запретить.
Вакцинация украинцев будет закончена до конца тысячелетия.
Носите маски, вяжите носки, е#ите себя сами, тупые зебилы.
показать весь комментарий
15.01.2021 10:00 Ответить
Це якщо до того часу ще залишаться українці.
показать весь комментарий
15.01.2021 10:06 Ответить
А кому нужны украинцы и Украина?

Может Зеленскому и Степанову? Их вполне устраивают малоросы.
показать весь комментарий
15.01.2021 10:11 Ответить
Вони не потрібні самі собі в першу чергу, інакше не обирали б маланців у владу.
показать весь комментарий
15.01.2021 10:19 Ответить
О, отлично, идёт нагнетание теперь для вакцинации прямо при рождении, давайте, жгите дальше.
показать весь комментарий
15.01.2021 10:11 Ответить
Решил посмотреть кто такой Министр здравоохранения Максим Степанов.
Родился 18 августа 1975 года в городе Сковородино Амурской области, РСФСР.
В 1998 году окончил Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького по специальности «Хирургия».
После хирург Степанов трудился:
С 1999 по 2001 год занимал должность заместителя генерального директора ГК "Торговый дом «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины».
2001-2003 года - замгендиректора ЗАО «Промышленно-финансовая компания "Вече"».
В 2003-2004 годах работал в Государственной налоговой администрации Украины.
С 2004 по 2008 работал председателем совета директоров ООО «Республиканский правовой союз».
В период 2008-2010 годов Степанов занимал должность первого заместителя председателя Одесской областной государственной администрации Николая Сердюка.
После этого Максим Степанов занимал должность директор государственного предприятия "Украинский государственный центр транспортного сервиса «Лиски».
показать весь комментарий
15.01.2021 10:12 Ответить
і шо, навіть на корпоративах не виступав?
показать весь комментарий
15.01.2021 10:15 Ответить
Впечатляюще. 1998 окончил мед "хирургия",
а в 1999 заместитель генерального директора ГК "Торговый дом «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины»
Такие чудеса возможны только в стране дураков.
показать весь комментарий
15.01.2021 10:28 Ответить
Степанов знает что отступать ему некуда. Судебный процесс по ковидному фейку закончится Нюрнбергским приговором.
показать весь комментарий
15.01.2021 10:24 Ответить
 
 