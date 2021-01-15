УКР
COVID-19 почав частіше уражати дітей, зросла кількість випадків госпіталізації, - Степанов

COVID-19 почав частіше уражати дітей, зросла кількість випадків госпіталізації, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив про зростання кількості хворих на коронавірус серед дітей.

Про це глава МОЗ Максим Степанов сказав під час онлайн-брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

Міністр зазначив, що за весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіли 62 333 дитини.

У листопаді цей показник становив 3,1% від загальної кількості хворих, а в грудні - 5,9%.

"COVID почав частіше уражати наших дітей, вони стали частіше хворіти. Більше того, з проявами симптомів. Знаєте, що найчастіше діти хворіли безсимптомно, а зараз уже із симптомами, зокрема і з перебігом хвороби, який потребує госпіталізації", - сказав Степанов.

"COVID стал чаще поражать наших детей, они стали чаще болеть. Источник: https://censor.net/ru/n3241965\\\\\\\\\\

Ваших, ваших.
Че они нагнетают то? видать(одевает шапочку) не лгали и не врали по масонов....

Не, ну реально развели истерию, из-за того шо на вакци.нах хотят заработать то?
15.01.2021 09:56 Відповісти
+2
Но в целом Сепанов Ковид уже давно победил.

Вакцины срочно не нужны.
Нужны только богатыревские вакцины, но это совсем не срочно. Можно еще годик подождать.
Ввоз Модерны и Пфайзера в Украину запретить.
Вакцинация украинцев будет закончена до конца тысячелетия.
Носите маски, вяжите носки, е#ите себя сами, тупые зебилы.
15.01.2021 10:00 Відповісти
+2
О, отлично, идёт нагнетание теперь для вакцинации прямо при рождении, давайте, жгите дальше.
15.01.2021 10:11 Відповісти
Решил посмотреть кто такой Министр здравоохранения Максим Степанов.
Родился 18 августа 1975 года в городе Сковородино Амурской области, РСФСР.
В 1998 году окончил Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького по специальности «Хирургия».
После хирург Степанов трудился:
С 1999 по 2001 год занимал должность заместителя генерального директора ГК "Торговый дом «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины».
2001-2003 года - замгендиректора ЗАО «Промышленно-финансовая компания "Вече"».
В 2003-2004 годах работал в Государственной налоговой администрации Украины.
С 2004 по 2008 работал председателем совета директоров ООО «Республиканский правовой союз».
В период 2008-2010 годов Степанов занимал должность первого заместителя председателя Одесской областной государственной администрации Николая Сердюка.
После этого Максим Степанов занимал должность директор государственного предприятия "Украинский государственный центр транспортного сервиса «Лиски».
15.01.2021 10:12 Відповісти
і шо, навіть на корпоративах не виступав?
15.01.2021 10:15 Відповісти
Впечатляюще. 1998 окончил мед "хирургия",
а в 1999 заместитель генерального директора ГК "Торговый дом «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины»
Такие чудеса возможны только в стране дураков.
15.01.2021 10:28 Відповісти
Степанов знает что отступать ему некуда. Судебный процесс по ковидному фейку закончится Нюрнбергским приговором.
15.01.2021 10:24 Відповісти
 
 