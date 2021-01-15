3 236 11
COVID-19 почав частіше уражати дітей, зросла кількість випадків госпіталізації, - Степанов
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив про зростання кількості хворих на коронавірус серед дітей.
Про це глава МОЗ Максим Степанов сказав під час онлайн-брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
Міністр зазначив, що за весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіли 62 333 дитини.
У листопаді цей показник становив 3,1% від загальної кількості хворих, а в грудні - 5,9%.
"COVID почав частіше уражати наших дітей, вони стали частіше хворіти. Більше того, з проявами симптомів. Знаєте, що найчастіше діти хворіли безсимптомно, а зараз уже із симптомами, зокрема і з перебігом хвороби, який потребує госпіталізації", - сказав Степанов.
Топ коментарі
+2 Yuriy Smith
показати весь коментар15.01.2021 09:56 Відповісти Посилання
+2 Герхард
показати весь коментар15.01.2021 10:00 Відповісти Посилання
+2 wittmann1980
показати весь коментар15.01.2021 10:11 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ваших, ваших.
Че они нагнетают то? видать(одевает шапочку) не лгали и не врали по масонов....
Не, ну реально развели истерию, из-за того шо на вакци.нах хотят заработать то?
Вакцины срочно не нужны.
Нужны только богатыревские вакцины, но это совсем не срочно. Можно еще годик подождать.
Ввоз Модерны и Пфайзера в Украину запретить.
Вакцинация украинцев будет закончена до конца тысячелетия.
Носите маски, вяжите носки, е#ите себя сами, тупые зебилы.
Может Зеленскому и Степанову? Их вполне устраивают малоросы.
Родился 18 августа 1975 года в городе Сковородино Амурской области, РСФСР.
В 1998 году окончил Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького по специальности «Хирургия».
После хирург Степанов трудился:
С 1999 по 2001 год занимал должность заместителя генерального директора ГК "Торговый дом «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины».
2001-2003 года - замгендиректора ЗАО «Промышленно-финансовая компания "Вече"».
В 2003-2004 годах работал в Государственной налоговой администрации Украины.
С 2004 по 2008 работал председателем совета директоров ООО «Республиканский правовой союз».
В период 2008-2010 годов Степанов занимал должность первого заместителя председателя Одесской областной государственной администрации Николая Сердюка.
После этого Максим Степанов занимал должность директор государственного предприятия "Украинский государственный центр транспортного сервиса «Лиски».
а в 1999 заместитель генерального директора ГК "Торговый дом «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины»
Такие чудеса возможны только в стране дураков.