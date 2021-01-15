COVID-19 почав частіше уражати дітей, зросла кількість випадків госпіталізації, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив про зростання кількості хворих на коронавірус серед дітей.

Про це глава МОЗ Максим Степанов сказав під час онлайн-брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

Міністр зазначив, що за весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіли 62 333 дитини.

У листопаді цей показник становив 3,1% від загальної кількості хворих, а в грудні - 5,9%.

"COVID почав частіше уражати наших дітей, вони стали частіше хворіти. Більше того, з проявами симптомів. Знаєте, що найчастіше діти хворіли безсимптомно, а зараз уже із симптомами, зокрема і з перебігом хвороби, який потребує госпіталізації", - сказав Степанов.

