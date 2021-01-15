Вакцину от COVID-19 для Украины будет закупать Crown Agents, - Степанов. ВИДЕО

Британское закупочное агентство Crown Agents будет закупать вакцины от COVID-19 для Украины.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На внеочередном заседании правительства принято решение, что закупки вакцины от COVID-19 будет проводить международная организация Crown Agents. У нее будут полномочия на заключение контрактов в соответствии с проведенными предварительно Минздравом, руководством государства переговорами, а также логистическое сопровождение грузов", - сказал он.

Степанов отметил, что компания занимается закупкой вакцин от COVID-19 для разных стран, в частности для Великобритании.

"Мы сменили закупочную организацию, поскольку по итогам 2020 года работа ГП "Медицинские закупки Украины была крайне неэффективной. Неэффективной я считаю организацию процесса руководством этой компании", - добавил министр.