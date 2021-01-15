Вакцину от COVID-19 для Украины будет закупать Crown Agents, - Степанов. ВИДЕО
Британское закупочное агентство Crown Agents будет закупать вакцины от COVID-19 для Украины.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"На внеочередном заседании правительства принято решение, что закупки вакцины от COVID-19 будет проводить международная организация Crown Agents. У нее будут полномочия на заключение контрактов в соответствии с проведенными предварительно Минздравом, руководством государства переговорами, а также логистическое сопровождение грузов", - сказал он.
Степанов отметил, что компания занимается закупкой вакцин от COVID-19 для разных стран, в частности для Великобритании.
"Мы сменили закупочную организацию, поскольку по итогам 2020 года работа ГП "Медицинские закупки Украины была крайне неэффективной. Неэффективной я считаю организацию процесса руководством этой компании", - добавил министр.
Ніяким китайським та кацапським ліваком колотись не збираюсь. Визнаю тільки ті вакцини, які дозволив євросоюз для використання на свойї території. Всім іншим раджу робити так само. А ти можеш в бояриншік накапати фуфломіцина та вколотись.
информация на подумать....
Британский офшорБританскую компанию с мировым именем, закупать круче!
Да, это дороже! Но речь идет о здоровье украинцев, поэтому закупаем не через какой-нибудь палевный кипрский офшор, а через
новенький британский офшоризвестную британскую компанию!!! А напрямую закупают только ЛОХи!!! Зе ведь прямо сказал, что он не ЛОХ!!!!
паспорт граждуна Укриины к сожалению - имеется.
М?
Родился 18 августа 1975 года в городе Сковородино Амурской области, РСФСР.
В 1998 году окончил Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького по специальности «Хирургия».
После хирург Степанов трудился:
С 1999 по 2001 год занимал должность заместителя генерального директора ГК "Торговый дом «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины».
2001-2003 года - замгендиректора ЗАО «Промышленно-финансовая компания "Вече"».
В 2003-2004 годах работал в Государственной налоговой администрации Украины.
С 2004 по 2008 работал председателем совета директоров ООО «Республиканский правовой союз».
В период 2008-2010 годов Степанов занимал должность первого заместителя председателя Одесской областной государственной администрации Николая Сердюка.
После этого Максим Степанов занимал должность директор государственного предприятия "Украинский государственный центр транспортного сервиса «Лиски».
Как, удаётся сдерживать адских Соросят?
Что то мне подсказывает, что он даже не знает, где этот мединститут находится. (Ради прикола, спросить у него сколько у этого института этажей и корпусов. Уверен что не ответит. Я заканчивал институт в тех же годах что и он, о разбуди меня среди ночи, я скажу сколько там этажей и корпусов...Ибо побегал)
Очень эффективный подход.
Одно дело вылить в унитаз китайский компот по себестоимости.
Другое заплатить втридорога и все равно вылить в унитаз.
Судя по основным направлениям деятельности этой компании, работает она исключительно с бывшим совком и Азией. А это наводит на мысль, что она такая же британская, как и Богатырева.
Офшор это лишь страна, с особыми условиями ведения бизнеса (и не обязательно с налоговыми преференциями) в которых открывать компанию может нерезидент. Так что Британия такой же офшор, хоть ее и нет в "черном списке".
В основном, компанию там регистрируют, чтобы поднять престиж и скрыть данные владельцев. Делают это компанию первой в финансовой цепочке, а дальше поток идет уже в другие офшоры. Это просто "компании ширмы"
Выгоните шмыгалевских клопов, замените на нормальных хозяйственников, и "ковид" закончится.
Наплевать на вашего квартального клоуна.
Будь последовательным.
это КРИНЖ, ну наймите дядь Васю столяра - шоб он читал и не ыыыы, бееее, уууу, - кал.
Crown Agents - міжнародна компанія, яка працює за напрямками: зміцнення систем охорони здоров'я, управління ланцюгами постачань, управління економічним розвитком і надання гуманітарної допомоги.
Crown Agents працює з клієнтами в більш ніж 100 країнах світу, з великими багатосторонніми агенціями - такими як Світовий банк, Європейська комісія, Організація Об'єднаних Націй і двосторонніми донорами DFID, KfW, SIDA, CIDA, а також урядами Великої Британії, Данії, Японії, України та США.
І відносно мого здоров'я- не дочекаєшся.
І ЛИЖНИКИІНВЕСТОРИ.
ЗАПИТАЙ У ЮЩЕНКА !
Питання риторичне...
Crown Agents - міжнародна компанія, яка працює за напрямками: зміцнення систем охорони здоров'я, управління ланцюгами постачань, управління економічним розвитком і надання гуманітарної допомоги.
Crown Agents працює з клієнтами в більш ніж 100 країнах світу, з великими багатосторонніми агенціями - такими як Світовий банк, Європейська комісія, Організація Об'єднаних Націй і двосторонніми донорами DFID, KfW, SIDA, CIDA, а також урядами Великої Британії, Данії, Японії, України та США.
Теперь китайская вакцина пойдёт через неё, а не посредника Богатырёвой!
Долой Доктора Смерть!
До речі, горілка теж не помічник, мій товариш перевірив, два тижні під концентратором.
все повертається вЗад З відкатами, але лохам це подобається
Ви,..., про щось думаєте???
Ви,..., щось бачите???
Чому немає реакції???
Де депутатський запит до Міністерства нездоров'я України по змісту оцього ******** ?!!
Мабуть сцяти у очі українців ви вже звикли?
Нахрєна ви 450 уродів з вашими ахулионними зарплатами, віллами, яхтами, прислугами, помічниками, члєнососами і члєновозами потрібні народу???
Мабуть ви думаєте що ви бессмертні?
Чи вічні?
А,зрозумів, ви грамоті не навчені і ЦЕНЗОР.НЕТ не читаєте.🤔
Уклончивый ответ. Откатов не платит?
Вообще, ты же министр - меняй руководство в подчиненной компании.
На позачерговому засіданні Уряду, було прийняте рішення, що закупівлю вакцини для українців буде проводити британське закупівельне агентство Crown Agents - замість вітчизняного держпідприємства «Медичні закупівлі України». Про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Агентство Crown Agents буде мати повноваження на укладання контрактів відповідно до результатів переговорів МОЗ та керівництва держави, а також буде організовувати логістичний супровід вантажів.
Зміна закупівельної організації відбулась, за словами Степанова, через визнання роботи ДП «Медичні закупівлі України» неефективною за підсумками 2020 року. Про те, що міністр Степанов та керівник ДП «Медичні закупівлі України» знаходяться у жорсткій конфронтації один до одного, відомо давно. Через що державне підприємство поки що залишається без затвердженого Тимчасового плану використання бюджетних коштів на 2021 рік. Ми писали про це раніше.
Голова МОЗ наголосив, що британське агентство Crown Agents займається закупівлею вакцин від COVID-19 для різних країн, у тому числі і для Великої Британії. От тільки міністр не повідомив, скільки буде коштувати така робота платникам податків. Зрозуміло, що британська компанія благодійністю займатись не буде і візьме за свої послуги від 4.5% до 5% від суми контракту.
Провівши нескладні арифметичні дії можна підрахувати, що контракт на постачання вакцини на 1 мільярд гривень ($35.7 млн) буде коштувати платникам податків близько 50 мільйонів гривень($1.78 млн) у вигляді сплати за послуги британського агентства.
При цьому, Державне підприємство, яке було створене саме для організації та проведення закупівлі ліків, буде сидіти без роботи та дарма проїдати свої зарплати.
Тому виникає одне запитання: навіщо нам Зеленський, Шмигаль та Степанов, може найняти когось краще?