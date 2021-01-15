Вакцину проти COVID-19 для України закуповуватиме Crown Agents, - Степанов. ВIДЕО

УКР
Вакцину проти COVID-19 для України закуповуватиме Crown Agents, - Степанов.

Британське закупівельне агентство Crown Agents закуповуватиме вакцини проти COVID-19 для України.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ході пресбрифінгу в Києві в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На позачерговому засіданні уряду прийнято рішення, що закупівлі вакцини проти COVID-19 буде проводити міжнародна організація Crown Agents. У неї будуть повноваження на укладання контрактів відповідно до проведених попередньо МОЗ, керівництвом держави переговорами, а також логістичний супровід вантажів", - сказав він.

Степанов зазначив, що компанія здійснює закупівлю вакцин проти COVID-19 для різних країн, зокрема для Великої Британії.

"Ми змінили закупівельну організацію, оскільки за підсумками 2020 року роботу ДП "Медичні закупівлі України" була вкрай неефективною. Неефективною я вважаю організацію процесу керівництвом цієї компанії", - додав міністр.

Степанов только "забыл" упомянуть, что не эффективной работу "ГП Медзакупки" он считает потому, что руководство ГП отказалось выполнять коррупционное распоряжение Степанова по закупке вакцины через прокладку Богатыревой.
15.01.2021 10:20 Відповісти
Решил посмотреть кто такой Министр здравоохранения Максим Степанов.
Родился 18 августа 1975 года в городе Сковородино Амурской области, РСФСР.
В 1998 году окончил Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького по специальности «Хирургия».
После хирург Степанов трудился:
С 1999 по 2001 год занимал должность заместителя генерального директора ГК "Торговый дом «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины».
2001-2003 года - замгендиректора ЗАО «Промышленно-финансовая компания "Вече"».
В 2003-2004 годах работал в Государственной налоговой администрации Украины.
С 2004 по 2008 работал председателем совета директоров ООО «Республиканский правовой союз».
В период 2008-2010 годов Степанов занимал должность первого заместителя председателя Одесской областной государственной администрации Николая Сердюка.
После этого Максим Степанов занимал должность директор государственного предприятия "Украинский государственный центр транспортного сервиса «Лиски».
15.01.2021 10:17 Відповісти
Китайский компот можно и в ведрах.
15.01.2021 10:21 Відповісти
А холодильники уже закупили или будут в вёдрах развозить
15.01.2021 10:15 Відповісти
Китайский компот можно и в ведрах.
15.01.2021 10:21 Відповісти
Для фуфломицина китайского и кацапского холодильники необязательны. Эффективность этих бормотух от неправильного хранения сильно не изменится.
показати весь коментар
китайская делается по классической технологии убитого вируса, так что в общем то рабочая...но эффективность не особо, на уровне переболевших короной, у переболевших повторные тоже бывают
показати весь коментар
ужас.Понаделали прививок от болезни, которая не вырабатывает иммунитет! Никто ничего объяснить не может....
показати весь коментар
це як пощастить - може не виробить, а може й навпаки - заразить справжнім вірусом
показати весь коментар
Дивись як би тебе індійським фуфломіцином за $3 не вкололи
показати весь коментар
Ич, як тебе позелебобіло...
Ніяким китайським та кацапським ліваком колотись не збираюсь. Визнаю тільки ті вакцини, які дозволив євросоюз для використання на свойї території. Всім іншим раджу робити так само. А ти можеш в бояриншік накапати фуфломіцина та вколотись.
показати весь коментар
https://kurs.com.ua/novost/270355-v-germanii-umerli-desjat-privitih-ot-covid-19-chelovek?source=ukrnet
показати весь коментар
І шо? Є статистика. Це добре. Розумієш ступінь ризику та знаєш відсоток ефективності. По китайським та російським бормотухам ні того ні того достовірного нема. А якщо китай та моксель навіть якусь статистику опублікують - довіри їм нема. Тобто усвідомлений ризик чи кіт в мішку, якого, до того ж, може там зовсім не виявитись.
показати весь коментар
ниче
информация на подумать....
показати весь коментар
у індії хороша медицина, питання лише у тому, що вони назовні виготовляють, не для своїх.
показати весь коментар
а почему напрямую МОЗ не может закупить вакцину? или даже в случае ПАНДЕМИИ нужно все фигачить через прокладку?? Эти прокладки уже поставили страну раком и позор на весь мир....
показати весь коментар
Потому, что через Британский офшор Британскую компанию с мировым именем, закупать круче!
Да, это дороже! Но речь идет о здоровье украинцев, поэтому закупаем не через какой-нибудь палевный кипрский офшор, а через новенький британский офшор известную британскую компанию!!! А напрямую закупают только ЛОХи!!! Зе ведь прямо сказал, что он не ЛОХ!!!!
показати весь коментар
Хех! Мабуть почитують що пишуть про єнакуєвську акушерку і реагують
показати весь коментар
Стебанов, давай я создам фирму - "Закупки Бориса Козлова лтд" - прибыль поделим взад, т.е. тебу 60, а фирме взад(откат) как тебе такая идея?
паспорт граждуна Укриины к сожалению - имеется.
М?
показати весь коментар
Решил посмотреть кто такой Министр здравоохранения Максим Степанов.
Родился 18 августа 1975 года в городе Сковородино Амурской области, РСФСР.
В 1998 году окончил Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького по специальности «Хирургия».
После хирург Степанов трудился:
С 1999 по 2001 год занимал должность заместителя генерального директора ГК "Торговый дом «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины».
2001-2003 года - замгендиректора ЗАО «Промышленно-финансовая компания "Вече"».
В 2003-2004 годах работал в Государственной налоговой администрации Украины.
С 2004 по 2008 работал председателем совета директоров ООО «Республиканский правовой союз».
В период 2008-2010 годов Степанов занимал должность первого заместителя председателя Одесской областной государственной администрации Николая Сердюка.
После этого Максим Степанов занимал должность директор государственного предприятия "Украинский государственный центр транспортного сервиса «Лиски».
мрак
15.01.2021 10:34 Відповісти
Неплохо так из студента "хирурга", в замы ген директора газовой компании связанной с Нафтогазом!!!
Что то мне подсказывает, что он даже не знает, где этот мединститут находится. (Ради прикола, спросить у него сколько у этого института этажей и корпусов. Уверен что не ответит. Я заканчивал институт в тех же годах что и он, о разбуди меня среди ночи, я скажу сколько там этажей и корпусов...Ибо побегал)
показати весь коментар
Помню в 80х мне как то предложили диплом мединститута купить недорого по квалификации "хирург". Такие дипломы действительно можно было купить недорого потому что вряд ли кому пришло в голову устроиться работать хирургом нехрена не понимая в анатомии тела человека. Но оказывается что даже такой "палевный" диплом при желании можно применить и довольно удачно,например как этот вот "хирург" Степанов не работавший ни дня в медицине но ставший министром ОЗ.
показати весь коментар
Думаю, ему просто по тарифно-квалификационному справочнику, для занимаемой должности необходимо было высшее образование причем оформленное поздним числом. Очевидно, что диплом медика, оформить таким образом, было оформить проще всего. Сейчас наверное улыбается, как удачно прикупился
показати весь коментар
Цікавою є ще й інформація про татуся степашки - він зараз трудиться лікарем на благо днр.
показати весь коментар
Все правильно,но одно "но".Огромное "НО".Знаешь,кто такой Николай Сердюк,который привел Степанова во власть в 08 году?Нет?Земляк и один из лучших друзей Юща и Петрушки.Неожиданно,правда?)Съезди в Хорунжевку-там расскажут какие пьянки они закатывали.Так теперь определись:работать у Сердюка-это преступление или честь?
показати весь коментар
Степанов только "забыл" упомянуть, что не эффективной работу "ГП Медзакупки" он считает потому, что руководство ГП отказалось выполнять коррупционное распоряжение Степанова по закупке вакцины через прокладку Богатыревой.
показати весь коментар
Именно поэтому не стали закупать PFAIZER ,потому что там отвергли все "прокладки" и работают исключительно напрямую а вот китайцы с радостью работают только через "прокладки". Цена американской вакцины если бы её закупали напрямую была бы одинаковой с китайской которая будет поступать в Украину через "десятые руки". То есть проще говоря PFAIZER нужно было покупать без всяких "откатов" потому от него и отказались. Это "нерентабельно" для украинской мафии.
показати весь коментар
Т.е. отличная британская компания не имеет ничего против коррупции и закупку через прокладку Богатыревой?

Очень эффективный подход.
показати весь коментар
Даже тут есть разница - откат.

Одно дело вылить в унитаз китайский компот по себестоимости.
Другое заплатить втридорога и все равно вылить в унитаз.
показати весь коментар
Дело в том, что Британия - такой же офшор, как Кипр, Мальдивы.....Но звучи конечно круче!!!
показати весь коментар
Дело в том, что Британия не оффшор, но британская регистрация мутной компании ни о чем не говорит. Ты можешь и в Швейцарии зарегать компанию. Главное поставь директором швейцарского Фунта.

Судя по основным направлениям деятельности этой компании, работает она исключительно с бывшим совком и Азией. А это наводит на мысль, что она такая же британская, как и Богатырева.
показати весь коментар
Чего это не офшор?!!!
Офшор это лишь страна, с особыми условиями ведения бизнеса (и не обязательно с налоговыми преференциями) в которых открывать компанию может нерезидент. Так что Британия такой же офшор, хоть ее и нет в "черном списке".
В основном, компанию там регистрируют, чтобы поднять престиж и скрыть данные владельцев. Делают это компанию первой в финансовой цепочке, а дальше поток идет уже в другие офшоры. Это просто "компании ширмы"
показати весь коментар
Это твоя собственная формулировка. И под нее попадают все без исключения страны, кроме КНДР.
показати весь коментар
Братья и сёстры, зачем вам все эти "вакцины" ?
Выгоните шмыгалевских клопов, замените на нормальных хозяйственников, и "ковид" закончится.
показати весь коментар
https://censor.net/ru/user/63125

Наплевать на вашего квартального клоуна.

https://censor.net/ru/comments/locate/3241935/01921488-bac0-702a-9177-7d3c7b156999
=========================================
Будь последовательным.
показати весь коментар
ніззя - Путін нападьот!
показати весь коментар
Только не уточнил какую вакцину будут закупать. Если китайскую-какая разница кто закупит?!
показати весь коментар
10 секунд перемотал и послушал....
это КРИНЖ, ну наймите дядь Васю столяра - шоб он читал и не ыыыы, бееее, уууу, - кал.
показати весь коментар
А що у державі не знайшлось своєі компаніі, щоб робити закупки? Треба тільки дати заробити іноземцям?
показати весь коментар
ДУРДОМ натуральный ,даже вакцину закупить самостоятельно эти МУДАКИ ни в состоянии .
показати весь коментар
А кто владелец данной организации? Зарегистрировать организацию-фирму может кто угодно, изза рубежа, даже из своей страны не надо.
показати весь коментар
Oni rabotajet takix stranax kak Angola,Zambija i Lesoto.Zanimajetsia vsem sto popalo ot medini do nedvizomosti i ne tak uz udacno
показати весь коментар
все вірно,вони працюють в країнах третього світу до яких відноситься і Україна,бо інші не хочуть зв'язуватися з корумпованим урядом Зеленського.
показати весь коментар
і навіщо так поспішати пішов тільки другий рік пандемії..
показати весь коментар
Шо он сказал-Мы клептоманы ,геть ни нащо не здатни нам нельзя доверять кошты бо наше больное самозазние не выдержит такого искушения. Но зарплаты нам платите и мы вас вылечим,если наш схематозники на всех уровнях вас не добьют до того как....
показати весь коментар
Максимка, який откат тобі особисто?
показати весь коментар
Від британців?
показати весь коментар
Вони святі на твою думку?
показати весь коментар
Я атеїст. Святих нема. То від кого відкат?
показати весь коментар
Я теж атеїст. А відкат звісно від виробника вакцини, або його дистриб'ютора, за посередництвом британців, котрі теж матимуть свій відсоток. Ти наче дитина мала.
показати весь коментар
То читай, недитина.
Crown Agents - міжнародна компанія, яка працює за напрямками: зміцнення систем охорони здоров'я, управління ланцюгами постачань, управління економічним розвитком і надання гуманітарної допомоги.

Crown Agents працює з клієнтами в більш ніж 100 країнах світу, з великими багатосторонніми агенціями - такими як Світовий банк, Європейська комісія, Організація Об'єднаних Націй і двосторонніми донорами DFID, KfW, SIDA, CIDA, а також урядами Великої Британії, Данії, Японії, України та США.
показати весь коментар
Ти точно дитина мала. Дивно що ти у святих не віриш, вони ж всі у Crown Agents працюють!
показати весь коментар
Цей жахливий капіталістичний світ хабарників...так, пролетарію?
показати весь коментар
Уяви собі що у капіталістичному світі теж є хабарники... Я тебе не сильно травмував, утопіст?
показати весь коментар
З твоїх слів та УСІ хабарники. Таке може написати лише травмована істота.
показати весь коментар
Так ось такі як ти й травмують. Немає сил вже сміятися. Степанов святий, і Радуцький святий. Напевно важко тобі жити у ********* світі. Все, дійсно набрид. Ходи здоровий, хай щастить!
показати весь коментар
Ще раз для тупого- мене твої святі не цікавлять.
І відносно мого здоров'я- не дочекаєшся.
показати весь коментар
щЕ Є АВСТРІЙСЬКІ ЛИЖНИКИ ІНВЕСТОРИ.
ЗАПИТАЙ У ЮЩЕНКА !
показати весь коментар
Томасу Джозефу Даннингу принадлежит широко известное высказывание о сути https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC капитализма https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84#cite_note-_71881509c561e16b-7 [7] , процитированное https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB Карлом Марксом в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB_(%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81) «Капитале» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84#cite_note-8 [8] и потому часто ошибочно ему приписываемое:
«https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB Капитал , - говорит "Quarterly Review"https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84#cite_note-9 [9] , - избегает шума и брани и отличается боязливой натурой». Это правда, но это ещё не вся правда. Капитал боится отсутствия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C прибыли или слишком маленькой прибыли, как https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F природа боится пустоты . Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. Доказательство: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0 контрабанда и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F торговля рабами .
показати весь коментар
Найкращий з можливих аргументів, це работоргівля. Продовжуй жити в минулому.
показати весь коментар
зараз це торгівля зброєю....
показати весь коментар
Ойфсьо)))
показати весь коментар
Остогидли вже усі ці навколоковідні мутки. Ви хоч щось вірно, зрозуміло, прозоро і з першого разу здатні зробити?
Питання риторичне...
показати весь коментар
Зараз придумали нову мастирку - не рухайте Степанова бо прийде на його місце ще більше лайно - Ляшко...В нас все на гірше змінюється,традиція така...
показати весь коментар
14.01.2021 https://censor.net/ru/news/3241721/za_nedelyu_grippom_i_orvi_v_ukraine_zaboleli_891_tys_chelovek_vdvoe_menshe_epidporoga/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_75440326 - за неделю COVID-19 заболели 33 595 человек: в шестеро меньше эпидпорога.
https://censor.net/ru/comments/locate/3241721/01921489-2c71-7104-9b82-9373db64fcf9
показати весь коментар
Эти лошары без посредников даже не могут сами сделать заказ, остается только узнать сколько миллионов потратит на это бюджет не считая цены самой вакцины.
показати весь коментар
-Алло, да Володя, щас порешаем, давай, пока!
ложит трубку
-Слышь, Коля!
-Шо?
-У тебя есть телефон отех негров, шо мы с ними в самолете бухали?
-Нигерийцев?
-Ну да. Crown Agents или как там их, мать их так...
показати весь коментар
Для забанених в Гуглі.
Crown Agents - міжнародна компанія, яка працює за напрямками: зміцнення систем охорони здоров'я, управління ланцюгами постачань, управління економічним розвитком і надання гуманітарної допомоги.

Crown Agents працює з клієнтами в більш ніж 100 країнах світу, з великими багатосторонніми агенціями - такими як Світовий банк, Європейська комісія, Організація Об'єднаних Націй і двосторонніми донорами DFID, KfW, SIDA, CIDA, а також урядами Великої Британії, Данії, Японії, України та США.
показати весь коментар
Ага. А азаров брав участь у першому майданi. Не будь легковiрним дебiлом, чувак. Тобi ж 7 рокiв вже є?
показати весь коментар
Тобто окрім лайки ти ніщо написати не спроможне.
показати весь коментар
Можу дружно бризнути уриною у твою тупу пику, зелена плiснява)
показати весь коментар
В монітор свій ти бризнути можеш, пуцвіріньку.
показати весь коментар
міжнародна організація https://www.amcham.kg/events/amcham-events/ Crown Agent s має дуже тісні звязки з Американською торговою палатою
показати весь коментар
Надо Кецалькоатлю принести в жертву Степанова и тестикулы Зе в качестве бонуса. Не зна, подолаем ли ковид, но по-любому хуже не будет и хоть поржем.
показати весь коментар
-Степанов, народ начал о чем-то догадиваться!

-значіт переходім на вариант В.
с"бюджетной" фірми-прокладкі "Pога і копита" На"ROGA I KOPYTA &Brothers"
показати весь коментар
https://twitter.com/censor_net/status/1349725910384091136/photo/1
показати весь коментар
Клиника БАРИС наносит ответный удар!
Теперь китайская вакцина пойдёт через неё, а не посредника Богатырёвой!
Долой Доктора Смерть!
показати весь коментар
По-моему там опечатка, будет закупать Clown Agents
показати весь коментар
Я займався спортом, вів ативний спосіб життя (мисливство, гірскі лижі, снайпінг), після "східних курортів" вимушенний був перейти на здорове харчування. Думаєш це вберегло мене від вірусу? Ага! Счас! Аж два рази!
До речі, горілка теж не помічник, мій товариш перевірив, два тижні під концентратором.
показати весь коментар
Це все маячня. Потрібно, щоб зеленодупий членограй взяв ситуацію під особистий контроль! І все буде КРИВБАС!!!
показати весь коментар
добре о доктор смерть вільнили, а то б вона не дай боже напряму вакину закупила.....
все повертається вЗад З відкатами, але лохам це подобається
показати весь коментар
А самим слабо заключать контракты?Значит вам наплевать на деньги налогоплательщиков,которые вы преплатите за вакцину,с учетом маржи прокладки.Если сами не можете,значит у вас не хватает профессионализма,то вы в таком случае не не можете занимать пост министра,освободите место для того,кто сможет.
показати весь коментар
Та шо, как ты их заключишь? Это ж надо по телефону на аглийском говорить!
показати весь коментар
схеми з відкатами і дерибаном бюджету покликання степанова. стати міністром при нормальній владі він би не зміг, сидів би в тюрмі
показати весь коментар
а почему нельзя закупить напрямую, без каких-либо "прокладок"?
зы вопрос риторический.
показати весь коментар
потому что в белый дом надо отстегивать
показати весь коментар
и тут американцы свою прокладку всунули
показати весь коментар
я не удивлюсь если они нам еше деньги в долг под проценты на закупку этой вакцыны дадут
показати весь коментар
Альо, депутанги, або як там вас!!!
Ви,..., про щось думаєте???
Ви,..., щось бачите???

Чому немає реакції???

Де депутатський запит до Міністерства нездоров'я України по змісту оцього ******** ?!!
Мабуть сцяти у очі українців ви вже звикли?
Нахрєна ви 450 уродів з вашими ахулионними зарплатами, віллами, яхтами, прислугами, помічниками, члєнососами і члєновозами потрібні народу???

Мабуть ви думаєте що ви бессмертні?
Чи вічні?

А,зрозумів, ви грамоті не навчені і ЦЕНЗОР.НЕТ не читаєте.🤔
показати весь коментар
"Неэффективной я считаю организацию процесса руководством этой компании", - добавил министр.

Уклончивый ответ. Откатов не платит?

Вообще, ты же министр - меняй руководство в подчиненной компании.
показати весь коментар
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3420611.html Рукожопі ЗЕдебіли обісралися із закупівлями вакцини, і найняли за бюджетні гроші британців. Логічне запитання: навіщо нам Зеленський, Шмигаль та Степанов, може найняти когось краще?

На позачерговому засіданні Уряду, було прийняте рішення, що закупівлю вакцини для українців буде проводити британське закупівельне агентство Crown Agents - замість вітчизняного держпідприємства «Медичні закупівлі України». Про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Агентство Crown Agents буде мати повноваження на укладання контрактів відповідно до результатів переговорів МОЗ та керівництва держави, а також буде організовувати логістичний супровід вантажів.
Зміна закупівельної організації відбулась, за словами Степанова, через визнання роботи ДП «Медичні закупівлі України» неефективною за підсумками 2020 року. Про те, що міністр Степанов та керівник ДП «Медичні закупівлі України» знаходяться у жорсткій конфронтації один до одного, відомо давно. Через що державне підприємство поки що залишається без затвердженого Тимчасового плану використання бюджетних коштів на 2021 рік. Ми писали про це раніше.
Голова МОЗ наголосив, що британське агентство Crown Agents займається закупівлею вакцин від COVID-19 для різних країн, у тому числі і для Великої Британії. От тільки міністр не повідомив, скільки буде коштувати така робота платникам податків. Зрозуміло, що британська компанія благодійністю займатись не буде і візьме за свої послуги від 4.5% до 5% від суми контракту.
Провівши нескладні арифметичні дії можна підрахувати, що контракт на постачання вакцини на 1 мільярд гривень ($35.7 млн) буде коштувати платникам податків близько 50 мільйонів гривень($1.78 млн) у вигляді сплати за послуги британського агентства.
При цьому, Державне підприємство, яке було створене саме для організації та проведення закупівлі ліків, буде сидіти без роботи та дарма проїдати свої зарплати.
Тому виникає одне запитання: навіщо нам Зеленський, Шмигаль та Степанов, може найняти когось краще?
показати весь коментар
