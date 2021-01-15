Вакцину проти COVID-19 для України закуповуватиме Crown Agents, - Степанов. ВIДЕО

Британське закупівельне агентство Crown Agents закуповуватиме вакцини проти COVID-19 для України.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ході пресбрифінгу в Києві в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На позачерговому засіданні уряду прийнято рішення, що закупівлі вакцини проти COVID-19 буде проводити міжнародна організація Crown Agents. У неї будуть повноваження на укладання контрактів відповідно до проведених попередньо МОЗ, керівництвом держави переговорами, а також логістичний супровід вантажів", - сказав він.

Степанов зазначив, що компанія здійснює закупівлю вакцин проти COVID-19 для різних країн, зокрема для Великої Британії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцинація проти коронавірусу почнеться в лютому, - Степанов

"Ми змінили закупівельну організацію, оскільки за підсумками 2020 року роботу ДП "Медичні закупівлі України" була вкрай неефективною. Неефективною я вважаю організацію процесу керівництвом цієї компанії", - додав міністр.