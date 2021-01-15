Начальник управления КП "Киевтранспарксервис" задержан при получении взятки, - Нацполиция. ФОТО
14 января в Киеве полиция задержала при получении взятки начальника управления коммунального предприятия "Киевтранспарксервис".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Согласно данным правоохранителей, коммунальщик требовал и получил 2000 долларов США неправомерной выгоды. Эти средства руководитель управления получил за выделение парковочных мест и возможность размещения на них зарядных станций для электромобилей.
Начальник управления коммунального предприятия "Киевтранспарксервис" задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Оперативно они своего шефа убрали с сайта и и.о. назначили)))
Вотетот хлопиц с замыленым лицом, а взятка 2к баксов ваще на мизере попалися))))