Начальник управления КП "Киевтранспарксервис" задержан при получении взятки, - Нацполиция. ФОТО

14 января в Киеве полиция задержала при получении взятки начальника управления коммунального предприятия "Киевтранспарксервис".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Согласно данным правоохранителей, коммунальщик требовал и получил 2000 долларов США неправомерной выгоды. Эти средства руководитель управления получил за выделение парковочных мест и возможность размещения на них зарядных станций для электромобилей.

Начальник управления коммунального предприятия "Киевтранспарксервис" задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-чиновник патрульной полиции Харьковской области задержан на взятке 20 тыс. грн, - прокуратура





