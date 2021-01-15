РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6152 посетителя онлайн
Новости
8 893 13

Начальник управления КП "Киевтранспарксервис" задержан при получении взятки, - Нацполиция. ФОТО

Начальник управления КП "Киевтранспарксервис" задержан при получении взятки, - Нацполиция. ФОТО

14 января в Киеве полиция задержала при получении взятки начальника управления коммунального предприятия "Киевтранспарксервис".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции. 

Согласно данным правоохранителей, коммунальщик требовал и получил 2000 долларов США неправомерной выгоды. Эти средства руководитель управления получил за выделение парковочных мест и возможность размещения на них зарядных станций для электромобилей.

Начальник управления коммунального предприятия "Киевтранспарксервис" задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-чиновник патрульной полиции Харьковской области задержан на взятке 20 тыс. грн, - прокуратура

Начальник управления КП Киевтранспарксервис задержан при получении взятки, - Нацполиция 01
Начальник управления КП Киевтранспарксервис задержан при получении взятки, - Нацполиция 02
Начальник управления КП Киевтранспарксервис задержан при получении взятки, - Нацполиция 03

Автор: 

взятка (6233) Киев (26150) коррупция (8638) Нацполиция (16785)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Брал немного, но часто.
показать весь комментарий
15.01.2021 10:46 Ответить
+3
Типичный подход к работе у типичного украинского начальника госучреждения.
показать весь комментарий
15.01.2021 10:47 Ответить
+3
ВЫВОД ОДИН. ВСЕ КТО У ВЛАСТИ - ПРОДАЖНЫЕ ТВАРИ
показать весь комментарий
15.01.2021 10:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://parkservis.kiev.ua/manager КП "КИЕВТРАНСПАРКСЕРВИС" Руководство

Оперативно они своего шефа убрали с сайта и и.о. назначили)))
Вотетот хлопиц с замыленым лицом, а взятка 2к баксов ваще на мизере попалися))))
Начальник управления КП "Киевтранспарксервис" задержан при получении взятки, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 413
показать весь комментарий
15.01.2021 10:35 Ответить
Он был начальником одного из управлений, а не всей структуры.
показать весь комментарий
15.01.2021 10:49 Ответить
четко прописанные правила ведения бизнеса без влияния человеческого фактора...... тогда некому будет давать взятки и это управление нахрен будет не нужно минус их содержание, а это + в бютжет
показать весь комментарий
15.01.2021 10:35 Ответить
Щось це якась дрібниця для чиновника такого рангу.
показать весь комментарий
15.01.2021 10:36 Ответить
Брал немного, но часто.
показать весь комментарий
15.01.2021 10:46 Ответить
П'ять разів на день?)))
показать весь комментарий
15.01.2021 10:49 Ответить
И об этом...https://toneto.net/news/kultura/shansona-v-marshrutkah-i-taksi-bolshe-ne-budet--vr-gotovit-zakonoproekt Шансона в маршрутках и такси больше не будет - вместо Шансона будут в маршрутках и такси устанавливать кассовые аппараты.
показать весь комментарий
15.01.2021 10:40 Ответить
Типичный подход к работе у типичного украинского начальника госучреждения.
показать весь комментарий
15.01.2021 10:47 Ответить
ВЫВОД ОДИН. ВСЕ КТО У ВЛАСТИ - ПРОДАЖНЫЕ ТВАРИ
показать весь комментарий
15.01.2021 10:48 Ответить
Не всі, є ще КУПЛЯЮЧІ ТВАРЮКИ.
показать весь комментарий
15.01.2021 10:50 Ответить
С такими законами и порядками, их будут ловить еще 300 лет. И никто бояться не будет. Тут или пожизненное без всяких послаблений до смерти, и плюс конфискация у всех родственников. Эта спортивная рыболовля ******** уже.
показать весь комментарий
15.01.2021 11:18 Ответить
Сидит быдло в кресле, тупое до нельзя.Хочу разрешу, а хочу нет. Сие б...ь от мэнэ зависеть. И так от самого низу и до самого верха. Надо брать пример Китая.
показать весь комментарий
15.01.2021 11:25 Ответить
Ця "організація" була створена це при Льоні-космосі. Тепер там люди боксера непогано влаштувалися. Прибирають з земельного кадастру ділянки під стоянка ми і гаражами, потім називають це "парковою" і запускають на них комерсантів. Приходять на готову інфраструктуру, не вкладаючи ні копійки і фактично привласнюють собі майно громадських організацій. А "лохам" піднімають оплату в декілька разів. Незгодних викидають. Міліція і прокуратура розводять ручками. Спритність рук і ніякого обману.
показать весь комментарий
15.01.2021 17:37 Ответить
 
 